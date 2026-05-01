Pentagon sõlmis salastatud tehisarulepingud, jättes Anthropicu kõrvale

Pentagon teatas reedel kokkulepetest seitsme juhtiva tehisaru firmaga, et võtta nende tehnoloogia kasutusele sõjaväe salastatud süsteemides, jättes demonstratiivselt kõrvale Anthropicu, kellel on käimas vaidlus USA kaitseministeeriumiga.

Pentagoni avalduse järgi integreeritakse SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft ja Amazon Web Services kaitseministeeriumi kõige tundlikumatesse salastatud süsteemidesse, mida kasutatakse missioonide planeerimiseks, relvade sihitamiseks ja muudel eesmärkidel.

Avalduses ei mainitud Anthropicut, kes on Pentagoniga tülis reeglite üle, mis sätestavad, kuidas sõjavägi saaks nende tehisintellekti tööriistu kasutada.

USA sõjavägi kasutab praegu Anthropicu tehisaru, kuid on sellest loobumas pärast seda, kui ettevõte oli vastu oma tehnoloogia kasutamisele massiliseks siseriiklikuks jälgimiseks või letaalsete autonoomsete relvade otseseks juhtimiseks.

Seejärel nimetas Pentagon selle tehisaru idufirma aasta algul tarneahela riskiks, keelates selle kasutamise USA relvajõududel ja nende lepingupartneritel.

Veebruaris andis Trump valitsusele korralduse viivitamatult lõpetada Anthropicu tehnoloogia kasutamine – see on staatus, mida tavaliselt kasutatakse vaenulikest välisriikidest pärit organisatsioonide puhul.

"Oleme õppinud, et on vastutustundetu loota ainult ühele partnerile," ütles Pentagoni de facto tehnoloogiajuht Emil Michael CNBC-le.

Michael lisas, et lepingud hõlmavad nii suletud kui ka avatud lähtekoodiga mudeleid, ning teemaga kursis olev allikas ütles AFP-le, et viimaseid pakuvad Nvidia ja tehisarufirma Reflection.

Avatud lähtekoodiga mudelid, mida saab käitada ilma pidevate litsentsitasude või teenusepakkuja juurdepääsuta, pakuvad Pentagonile suuremat operatiivset paindlikkust ja vähendavad sõltuvust ühestainsast pakkujast.

Anthropicu tehisarumudel Claude, mis ei ole avatud lähtekoodiga, oli ainus, mille kasutamine oli salastatud sõjalistes operatsioonides lubatud ja on siiani kasutusel. Ettevõte vaidlustab nüüd Pentagoni karistusmeetmed kohtus.

Enne reedest teadet olid pinged näidanud leevenemise märke. Trump ütles läinud nädalal, et tema arvates saab administratsioon Anthropicuga väga hästi läbi pärast seda, kui ettevõtte tegevjuht Dario Amodei külastas Valget Maja kõnelusteks, mida pressiesindaja kirjeldas kui viljakaid ja konstruktiivseid.

Reedene teadaanne esitles lepinguid Anthropicu konkurentidega Trumpi administratsiooni püüdluste keskse osana, et luua niinimetatud tehisarukeskne lahingujõud.

Integratsioonid muudavad andmete sünteesi sujuvamaks, parandavad olukorrateadlikkust ja täiustavad sõdurite otsustusprotsessi, seisis teates.

Pentagoni sõnul on GenAI.mil platvormi, mida kirjeldatakse kui nende ametlikku tehisaru süsteemi, kasutanud juba üle 1,3 miljoni ministeeriumi töötaja, genereerides viie kuuga kümneid miljoneid käsklusi ja rakendades sadu tuhandeid agente.

Esmaspäeval nõudis üle 600 Google'i töötaja, et ettevõte lükkaks Pentagoni lepingu tagasi.

2018. aastal sundis töötajate liikumine Google'i loobuma projektist Maven, mis oli Pentagoni programm tehisaru integreerimiseks droonioperatsioonidesse.

Viimastel aastatel on ettevõte teinud strateegilise pöörde, ehitades pidevalt uuesti üles oma sõjalist ärisuunda ja konkureerides rivaalidega kaitselepingute pärast.

Projekti Maven juhib nüüd tehisintellekti ettevõte Palantir ja sellest on arenenud tehisaru toega sihitamise ja lahinguvälja haldamise süsteem, mis on oluliselt kiirendanud hävitusahelat – protsessi esmasest avastamisest hävitamiseni.

AWSi pressiesindaja ütles, et ettevõte on pühendunud sõjaväe toetamisele ja ootab võimalust aidata kaitseministeeriumil tehisaru abil moderniseeruda.

Teised ettevõtted ei ole kommentaaritaotlustele vastanud.