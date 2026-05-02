FT: USA hoiatas Euroopat relvatarnete viibimise eest

Kaitseväele üle antud mitmikraketiheitjad HIMARS Ämari lennubaasis.. Autor/allikas: RKIK
Washington hoiatas Euroopa liitlasi, sealhulgas Ühendkuningriiki, Poolat, Leedut ja Eestit, et Iraani sõja tõttu võivad USA relvatarned oluliselt viibida, kirjutab Financial Times.

Üheksa allika sõnul teatas Pentagon Euroopa riikidele, et mitme raketisüsteemi tarned viibivad märkimisväärselt. Kaks allikat märkisid, et arutatud on ka Aasia tarnete edasilükkamist.

Tarnehäired tulenevad osaliselt murest USA laoseisude pärast, arvestades suurt relvahulka, mida on viimase kahe kuu jooksul Iraanis kasutatud. Puudujäägi korvamiseks on USA sõjavägi juba pidanud relvi teistest piirkondadest ümber paigutama, sealhulgas India ja Vaikse ookeani piirkonnast. 

Sõda Iraanis on süvendanud ka muret, kas USA-l jätkub relvavarusid, et heidutada Pekingit või alistada Hiina võimalikus konfliktis Taiwani pärast.

Lisaks Euroopas tekkinud ärevusele mõjub tarnete viibimine ebasoodsalt ka Ukrainale, arvestades Kiievi muret USA toetuse pärast neljandal sõja-aastal.

Viivitused puudutavad HIMARS-i, NASAMS-i ja teiste raketisüsteemide laskemoona. 

Pentagoni teatel hinnatakse hoolikalt "partnerite uusi varustusnõudeid ja olemasolevaid relvatarneid, et tagada nende vastavus operatiivvajadustele". Pentagon keeldus üksikasjade avaldamisest, viidates "nende küsimuste operatiivsele tundlikkusele".

Financial Times märgib, et tarnehäired tekivad Atlandi-üleste suhete pingelisel perioodil. USA president Donald Trump kritiseeris teravalt liitlasi, kuna need ei tee piisavalt, et aidata USA-d sõjategevuses Iraani vastu.

Mitme allika sõnul ei ole viivituste eesmärk Euroopat karistada, vaid need peegeldavad USA muret oma relvavarude pärast.

"Pentagon peab võib-olla pidama pikka sõda Lähis-Idas ning püüab meeleheitlikult tugevdada heidutust India ja Vaikse ookeani piirkonnas," ütles president Joe Bideni administratsiooni endine ametnik Tom Wright, kes töötab praegu Brookingsi instituudis. "Selle saavutamiseks ollakse valmis Euroopa tahaplaanile jätma. Euroopa peab ülikiirelt taastama omaenda kaitsetööstusbaasi."

Trump lükkas reedel varudega seotud mured tagasi. "Meil on varusid üle kogu maailma ja vajaduse korral saame neid kasutada," lausus ta.

Julgeolekuekspertide hinnangul peaksid ka USA Aasia liitlased viivitusteks valmistuma. Näiteks Jaapani ja Lõuna-Korea kaitse sõltub mitmetest USA relvadest, sealhulgas Patrioti rakettidest.

NASAMS-i süsteeme ei ole Iraani konfliktis laialdaselt kasutatud, kuid Financial Timesi andmetel paneb USA Taiwani jaoks kokku rekordilise suurusega relvamüügipaketti, mis sisaldab nii NASAMS-i kui ka Patriotide süsteeme. NASAMS-i osa väärtus paketis on hinnanguliselt kuus miljardit dollarit.

USA kaitseettevõtted püüavad kiirkorras suurendada kriitiliste relvade, sealhulgas Patrioti rakettide tootmist. Trump teatas eelmisel kuul, et ettevõtted on nõustunud kõrgtehnoloogiliste süsteemide tootmist "neljakordistama". Varude seis jääb aga pingeliseks, kuna tarneajad ulatuvad mitme aastani. 

USA India ja Vaikse ookeani piirkonna väejuhatuse ülem admiral Samuel Paparo ütles eelmisel kuul, et suurtel kaitsetööstusettevõtetel kulub tootmise vajaliku mahuni suurendamiseks ja laopuudujääkidega toimetulekuks kuni kaks aastat.

Washington on liitlastele relvade tarnimist edasi lükanud ka varem. 2024. aastal peatas Biden Patrioti ja NASAMS-i süsteemide rakettide tarned teistesse riikidesse, et kiirendada nende jõudmist Ukrainasse. Kuid viimane hoiatus Euroopa liitlastele on probleemi laiema ulatuse tõttu tõsisem, rõhutas väljaanne.

NASAMS-i süsteeme kasutavate USA liitlaste ja partnerite hulka kuuluvad Taiwan, Norra, Soome, Hispaania, Holland, Leedu, Indoneesia, Austraalia, Ungari, Ukraina, Taani, Katar ja Omaan. Lockheed Martini andmetel kasutab HIMARS-i süsteemi 14 USA partnerit. Nende seas on Taiwan, Ukraina, Poola, Eesti, Austraalia ja Araabia Ühendemiraadid.

Varude kahanemine kahjustab Ukraina olukorda juba praegu. Ukraina kõrge ametniku sõnul on USA relvade tarned Kiievisse viibinud alates Iraani sõja algusest. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on hilinenud tarnete tõttu saanud Patrioti laskeseadmed Venemaa raketirünnakute ajal mõnikord tühjaks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Financial Times

viimased uudised

15:44

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

15:18

FT: USA hoiatas Euroopat relvatarnete viibimise eest

15:15

Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

14:36

Ingrid Neeli jaoks katkes Florida turniir poolfinaalis

14:34

VAATA OTSE | Kurlingu maailmameistri selgitavad Austraalia ja Rootsi Uuendatud

14:21

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

14:16

Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

14:07

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

13:49

Venemaa rünnakus Hersonile hukkus kaks inimest Uuendatud

13:16

Eesti tuli kaks korda kaotusseisust välja ja alistas Lõuna-Korea hokimehed Uuendatud

otse uudistemajast

keskkonnakuu

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01.05

Avaliku sektori 2025. aasta palgaandmed: kõrgeimat palka said Kõve ja Karis

01.05

Sõja 1528. päev. Ukraina ründas taas Tuapse sadamat Uuendatud

11:50

USA viib Saksamaalt välja 5000 sõdurit peale Merzi Iraani sõja kriitikat Uuendatud

01.05

Marti Hääl: mehe toimetulek pikaajalises suhtes sõltub lapsepõlvekodust

01.05

Riigikontrolör: Kagu-Eesti arengukava on nagu oopium rahvale

08:44

Iraan leevendas USA-ga rahuläbirääkimiste jätkamise tingimusi

01.05

Pentagon sõlmis salastatud tehisarulepingud, jättes Anthropicu kõrvale

01.05

Trump lubab tõsta EL-i autode ja veokite imporditollid 25 protsendini

01.05

Teadlased plaanivad Pakri saartele lagritsad asustada

13:49

Venemaa rünnakus Hersonile hukkus kaks inimest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

15:44

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

15:15

Eesti pararatturid suutsid end MK-etapil Belgias hästi realiseerida

14:36

Ingrid Neeli jaoks katkes Florida turniir poolfinaalis

14:34

VAATA OTSE | Kurlingu maailmameistri selgitavad Austraalia ja Rootsi Uuendatud

loe: kultuur

14:07

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

11:37

Klassikaraadio metsanädal toob kuulajateni elamused loodusest

09:57

LUULETUS | Viivi Luik

09:47

Sinijärve raamatusoovitused: "Kõle maja" on Dickensi parim töö

loe: eeter

14:21

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

12:09

Laura Võigemast: kui naised omavahel ei räägi, jääb midagi väga olulist ütlemata

11:37

Klassikaraadio metsanädal toob kuulajateni elamused loodusest

01.05

Marti Hääl: mehe toimetulek pikaajalises suhtes sõltub lapsepõlvekodust

Raadiouudised

09:35

Ilmateenistus lubab tänaseks päikest, homseks vihma

01.05

Laskemoonatehase rajamine Ida-Virumaale suurendab konkurentsi tööjõuturul

01.05

Kagu-Eesti tegevuskavast ei ole kujunenud sisulist tööriista

01.05

Päevakaja (01.05.2026 18:00:00)

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

30.04

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

30.04

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

