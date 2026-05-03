Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak

Märtsis Ukraina õhurünnaku alla jäänud Venemaa Ust-Luga sadamast tõusvat suitsu oli näha ka Narvast.
Märtsis Ukraina õhurünnaku alla jäänud Venemaa Ust-Luga sadamast tõusvat suitsu oli näha ka Narvast.
Venemaa suuruselt teist linna, Peterburi, ümbritsevat Leningradi oblastit tabas ööl vastu pühapäeva Ukraina õhurünnak.

Leningradi oblasti kuberneri Aleksandr Drozdenko teatas varahommikul, et Vene õhutõrje on teinud kahjutuks 51 drooni.

"Õhutõrjejõud hävitasid Leningradi oblastis 51 mehitamata lennumasinat," kirjutas ta pühapäeval Vene riiklikus sõnumirakenduses Max.

Varem oli kuberner teatanud 35 hävitatud droonist.

Eesti ja Soomega külgnevas Leningradi oblastis paiknevad Ust-Luga ja Primorski sadam, mis mõlemad on Venemaa jaoks üliolulised naftaekspordi keskused. Lisaks on oblastis ka rohkelt sõjaväeosasid ning tehaseid.

Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Kiievile

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva ulatusliku droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile, edastas väljaanne Kyiv Independent.

Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest laupäeval veidi enne kella 22 kohaliku aja järgi. Tund hiljem teatasid ajakirjanikud, et Kiievis töötavad õhutõrjesüsteemid.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma.

Monitooringugrupid teatasid kuni 30 ründedrooni lendamisest Kiievi poole, kuid seda pole veel ametlikult kinnitatud.

Tuletõrjujad kustutasid ühte kahekorruselist elumaja, millelt levisid leegid kahele naaberhoonele, edastas päästeteenistus.

Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Ukrainale ka 1. mail. Riigi lääneosas Ternopilis sai kannatada vähemalt 12 inimest.

Sumõ oblastis sai Vene raketirünnakus viga kuus inimest

Ukrainas Sumõ oblastis sai laupäeva õhtul Vene raketirünnakus tsiviiltaristule viga kuus inimest, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Hrihorov.

"Konotopi rajoon. Vaenlane korraldas Krolevetsi piirkonnas raketirünnaku tsiviiltaristule. Teada on kuus kannatanut," kirjutas ta Telegramis.

Hrihorovi sõnul vajas haiglaravi kolm inimest, neist kahe seisund on raske.

Ukraina: rindel toimus päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget

Rindel leidis laupäeval aset 116 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina peastaap ööl vastu pühapäeva.

Peastaabi teate kohaselt oli vaenlane kõige aktiivsem Kostjantõnivka ja Pokrovski suunal.

"Alates päeva algusest leidis aset 116 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas 47 õhurünnakut, heites 151 juhitavat lennukipommi. Lisaks ründas 5360 kamikaze-drooniga ja tulistas 2266 korda asulaid ja meie üksuste positsioone," ütles peastaap.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax-BNS

