Sõja 1530. päev: Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas pühapäeval, 3. mail kell 22.47:

- Zelenski arutas Soome peaministriga õhutõrje tugevdamist;

- Ukraina ja Venemaa rünnakutes hukkus kokku vähemalt kaheksa inimest;

- Ukraina tabas Venemaal Rostovi naftatehast;

- Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak;

- Ukraina droonid tabasid Primorski sadamat;

- Zelenski teatas kahte varilaevastiku tankeri ründamisest;

- Zelenski: Ukraina näeb Valgevene piiril ebatavalist tegevust;

- Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Kiievile;

- Sumõ oblastis sai Vene raketirünnakus viga kuus inimest;

- Ukraina: rindel toimus päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget;

- ISW: Venemaa kaotas aprillis rohkem alasid kui võitis;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit;

Zelenski arutas Soome peaministriga õhutõrje tugevdamist

President Volodõmõr Zelenski pidas Soome peaministri Petteri Orpoga kõnelusi Ukraina kaitse peamiste prioriteetide ja eelkõige õhutõrjesüsteemide tugevdamise üle, teatas pühapäeval uudistekanal Ukrinform.

Zelenski tänas Orpot Soome hiljutise otsuse eest eraldada Ukrainale täiendavalt 300 miljonit dollarit kaitsetoetust.

"Hindame seda siiralt ja arutasime meie kaitse prioriteetseid valdkondi, mille seas eriti õhutõrjet, mida saaks selle paketiga tugevdada," ütles president.

Zelenski tegi ühtlasi ettepaneku tugevdada kahepoolset koostööd allkirjastades droonileppe formaadis kokkuleppe.

"Ukraina on valmis jagama oma teadmisi ja tugevdama neid, kes on meid tugevdanud täiemahulise sissetungi päris algusest peale," sõnas Ukraina riigipea.

Pooled puudutasid ka rahvusvahelist koostööd, mille seas eelkõige Ukraina lõimumist Euroopaga.

"Praegu on hea võimaluste aken läbirääkimiste teemarühmade avamiseks ja Ukraina väärib seda täielikult. Tänan Soomet toetuse eest," lisas Zelenski.

Zelenski saabus visiidile Armeenia pealinna, et osaleda Euroopa poliitilise kogukonna tippkohtumisel.

Ukraina ja Venemaa rünnakutes hukkus kokku vähemalt kaheksa inimest

Ukraina teatas pühapäeval, et tabas mitut Venemaa laeva – tiibrakettide kandjat ja kolme varilaevastiku tankerit ning mõlemad pooled korraldasid sadade droonidega rünnakuid, milles hukkus vähemalt kaheksa inimest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas pühapäeval intensiivistada kättemaksurünnakuid Venemaa energiaobjektidele, kui Moskva oma sissetungi ei peata.

"Venemaa võib oma sõja igal hetkel lõpetada. Sõja pikendamine laiendab ainult meie kaitseoperatsioonide ulatust," ütles ta sotsiaalmeedias.

Ukraina riigipea sõnul tabasid Kiievi üksused Primorski sadamas Venemaa loodeosas Leningradi oblastis tiibrakettidega varustatud laeva.

Piirkonna naftaekspordi terminale on viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades massiivseid tulekahjusid, mis paiskavad atmosfääri mürgise musta suitsu pahvakuid.

Kiievi sõnul on rünnakud jätnud Venemaa ilma miljardite dollarite väärtuses elutähtsast eksporditulust.

Zelenski ütles pühapäeval, et tabamuse said kolm Venemaa niinimetatud varilaevastiku tankerit – vananevad alused, mis veavad sanktsioonide all olevat naftat üle maailma. Üks neist sai tabamuse Primorskis ja kaks Musta mere äärse Novorossiiski sadama lähedal.

Ukraina tabas Venemaal Rostovi naftatehast

Ukraina droonirünnakus sai tabamuse Rostovi naftarafineerimistehas.

Sotsiaalmeedias levivates videotes on näha naftarajatist leekides.

Massive strike: Ukraine hits Russia's biggest oil refinery in Rostov



Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak

Venemaa suuruselt teist linna, Peterburi, ümbritsevat Leningradi oblastit tabas ööl vastu pühapäeva Ukraina õhurünnak.

Leningradi oblasti kuberneri Aleksandr Drozdenko teatas varahommikul, et Vene õhutõrje on teinud kahjutuks 51 drooni.

"Õhutõrjejõud hävitasid Leningradi oblastis 51 mehitamata lennumasinat," kirjutas ta pühapäeval Vene riiklikus sõnumirakenduses Max.

Varem oli kuberner teatanud 35 hävitatud droonist.

Footage of an attack on russia's Leningrad Region is being published online. Analysts report that ports may have come under fire.



Eesti ja Soomega külgnevas Leningradi oblastis paiknevad Ust-Luga ja Primorski sadam, mis mõlemad on Venemaa jaoks üliolulised naftaekspordi keskused. Lisaks on oblastis ka rohkelt sõjaväeosasid ning tehaseid.

Ukraina droonid tabasid Primorski sadamat

Ukraina droonirünnak tabas ööl vastu pühapäeva Venemaa Primorski sadamat Soome lahe ääres, põhjustades seal tulekahju, teatas kohalik kuberner Aleksandr Drozdenko ühismeedias.

Tema sõnul tegi Vene õhukaitse Leningradi oblasti kohal kahjutuks üle 60 drooni. Kuberneri teatel oli rünnaku peamine sihtmärk Primorski kaubasadam.

"Rünnaku tõrjumise tagajärjel puhkes Primorskis tulekahju; tulekahju tagajärjed on nüüdseks kustutatud. Naftareostust pole tuvastatud," märkis Drozdenko.

The last night operation against the Primorsk oil terminal at the Baltic Sea in Russia caused significant damage at the oil facility. The NASA Firms map shows several heat signatures at the oil loading pier, storages and buildings.



Ukraina väed ründasid Primorski sadamas Venemaa Karakurt-klassi raketilaeva, patrullkaatrit ja varilaevastiku tankerit, teatas Ukraina julgeolekuteenistuse juhi kohusetäitja Jevhen Hmara.

Tabamuse saanud Karakurtil oli pardal stardiseadeldis ja kaheksa tiibraketti "Kalibr", mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini, teatas erioperatsioonide rühm.

67 meetri pikkune laev oli varustatud õhutõrje raketi- ja kahurikompleksiga Pantsir-M. Laev pidi kaitsma Primorski sadama taristut ja naftaterminali Ukraina droonide eest.

Zelenski teatas kahte varilaevastiku tankeri ründamisest

Ukraina väed ründasid pühapäeval Venemaa Musta mere sadama Novorossiiski lähistel kahte varilaevastiku tankerit, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Neid tankereid on aktiivselt kasutatud nafta transportimiseks – enam mitte," ütles Zelenski sotsiaalmeedias tehtud postituses.

"Ukraina pikamaavõimekust arendatakse jätkuvalt igakülgselt – merel, õhus ja maal," lisas president.

Zelenski: Ukraina näeb Valgevene piiril ebatavalist tegevust

Ukraina on märganud Ukraina-Valgevene piiril ebatavalist tegevust, ütles president Volodõmõr Zelenski laupäeval, olles viimastel nädalatel korduvalt kutsunud Minskit üles mitte rohkem sekkuma Venemaa sõtta Ukraina vastu.

"Eile oli Ukraina ja Valgevene piiril – Valgevene poolel – üsna ebatavalist tegevust," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises. "Jälgime olukorda tähelepanelikult, hoiame kõike kontrolli all ja reageerime vajadusel," lisas ta.

Ta ei esitanud täiendavaid üksikasju.

Ukraina õhuvägi ja piirivalve ei vastanud kommentaaritaotlusele kohe.

Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Kiievile

Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva ulatusliku droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile, edastas väljaanne Kyiv Independent.

Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest laupäeval veidi enne kella 22 kohaliku aja järgi. Tund hiljem teatasid ajakirjanikud, et Kiievis töötavad õhutõrjesüsteemid.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma.

Monitooringugrupid teatasid kuni 30 ründedrooni lendamisest Kiievi poole, kuid seda pole veel ametlikult kinnitatud.

Tuletõrjujad kustutasid ühte kahekorruselist elumaja, millelt levisid leegid kahele naaberhoonele, edastas päästeteenistus.

Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Ukrainale ka 1. mail. Riigi lääneosas Ternopilis sai kannatada vähemalt 12 inimest.

Sumõ oblastis sai Vene raketirünnakus viga kuus inimest

Ukrainas Sumõ oblastis sai laupäeva õhtul Vene raketirünnakus tsiviiltaristule viga kuus inimest, teatas oblasti sõjalise administratsiooni juht Oleh Hrihorov.

"Konotopi rajoon. Vaenlane korraldas Krolevetsi piirkonnas raketirünnaku tsiviiltaristule. Teada on kuus kannatanut," kirjutas ta Telegramis.

Hrihorovi sõnul vajas haiglaravi kolm inimest, neist kahe seisund on raske.

Ukraina: rindel toimus päeva jooksul 116 lahingkokkupõrget

Rindel leidis laupäeval aset 116 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina peastaap ööl vastu pühapäeva.

Peastaabi teate kohaselt oli vaenlane kõige aktiivsem Kostjantõnivka ja Pokrovski suunal.

"Alates päeva algusest leidis aset 116 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas 47 õhurünnakut, heites 151 juhitavat lennukipommi. Lisaks ründas 5360 kamikaze-drooniga ja tulistas 2266 korda asulaid ja meie üksuste positsioone," ütles peastaap.

ISW: Venemaa kaotas aprillis rohkem alasid kui võitis

Vene väed kaotasid aprillis Ukraina sõjas rohkem territooriumi kui juurde võitsid. See on on esimene selline kuu pärast Ukraina üksuste sissetungi Venemaa Kurski oblastisse 2024. aasta augustis, teatas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) laupäeva õhtul.

ISW andmeil kaotas Venemaa aprillis 116 ruutkilomeetrit.

Venemaa vägede edasiliikumise kiiruse suhteline langus võib olla osaliselt seotud iga-aastaste hooajaliste mustritega. Ilmaandmed näitavad, et Ida-Ukraina keskmine temperatuur oli talvel 2025–2026 (detsembrist veebruarini) umbes kolm kraadi võrra külmem kui talvel 2024–2025 ning et talv 2025–2026 oli oluliselt niiskem kui talv 2024–2025, märkis ISW.

Mõttekoda lisas, et on varem täheldanud Vene vägede edasitungi kiiruse suhtelist langust märtsis ja aprillis hooajaliste ilmastikumõjude tõttu, nimelt mudase hooaja (nn rasputitsa) tõttu, mil sulav maapind ja kevadvihmad raskendavad mehhaniseeritud liikumist. Vene väed on varem kiirendanud oma edasitungi mais ja juunis, kui maa on kuivanud. Jääb üle oodata, kas sellised trendid korduvad ka 2026. aastal, kirjutas ISW oma hinnangus. Samas on 2026. aastal olnud märgata vähem kommentaare ilmastikutingimuste mõju kohta Venemaa edasitungile kui varasematel aastatel.

ISW andmetel on Venemaa edasitungi tempo 2026. aastal võrreldes 2025. aastaga aeglustunud, kuid sõja muutuv iseloom, eriti Venemaa infiltratsioonitaktika suurenenud kasutamine 2025. aasta jooksul, muudab aastatevahelise võrdluse keeruliseks.

Instituudi andmetel on Vene väed on viimase kuue kuu jooksul (novembrist 2025 kuni aprillini 2026) vallutanud 1443,35 ruutkilomeetrit, võrreldes 2368,38 ruutkilomeetriga, mis vallutati samal perioodil aastatel 2024–2025. Vene väed vallutasid 2026. aasta esimese nelja kuu jooksul keskmiselt 2,9 ruutkilomeetrit päevas, võrreldes 9,76 ruutkilomeetriga päevas 2025. aasta esimese nelja kuu jooksul.

ISW märkis, et Vene väed on aga alates 2025. aasta sügisest üha enam kasutanud infiltratsioonitaktikat, mistõttu on Venemaa selle aasta saavutuste võrdlemine varasemate aastatega, mil infiltratsioonitaktika oli haruldasem, keeruline, kuna Vene vägede kontroll infiltratsioonipiirkondade üle on oluliselt väiksem kui vallutatud alade üle.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 334 030 (+1080);

- tankid 11 908 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 503 (+3);

- suurtükisüsteemid 41 193 (+76);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1765 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1357 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1306 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 269 813 (+2224) ;

- tiibraketid 4579 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 93 556 (+282);

- eritehnika 4151 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.