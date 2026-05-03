Vallandatud Vene aseminister põgenes USA-sse

Venemaa loodusvarade- ja keskkonnaministeeriumi aseminister Deniss Butsajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse, teatas väljaanne The Moscow Times.

Peaminister Mihhail Mišustin vabastas Butsajevi ametlikult aseministri ametist 22. aprillil, näitavad valitsuse dokumendid, teatas The Moscow Times.

Varem ütlesid allikad ajalehele Vedomosti, et vallandatud aseminister lahkus pärast vallandamist riigist, kasutades põgenemiseks naaberriiki Valgevenet. Teiste allikate sõnul lahkus aga Butsajev juba 18. aprillil.

"Butsajevi lahkumine on esimene teadaolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik põgeneb riigist," kirjutas juhtumi avaldanud sõltumatu ajakirjanik Farida Rustamova, märkides, et ta on ka esimene ametnik alates 2024. aastast, kes on edukalt süüdistuse eest põgenenud lahkudes välismaale.

Endine aseminister, kelle suhtes lääneriigid sanktsioone kehtestanud ei ole, suundus Ameerika Ühendriikidesse läbi Minski ja Gruusia pealinna Thbilisi, ütlesid kaks valitsusallikat Rustamovale.

"[Butsajevil] vedas, et tal on sõpru, kes suutsid teda õigeaegselt hoiatada," tsiteeriti ühte allikat.

Sõltumatu Venemaa uudisteväljaanne Faridaily väidab, et Butsajev on tõenäoliselt esimene kõrgem ametnik, kes on pärast eliidi vastu suunatud repressioonide laine algust Venemaalt kriminaalsüüdistuse ähvardusel lahkunud – ajal, mil paljud teised on kriminaalsüüdistuste vältimiseks läinud Ukraina sõtta, vahendas väljaanne Meduza.io.

Venemaal on pärast Ukraina-vastase agressioonisõja algust järsult kasvanud kõrgemate ametnike suhtes alustatud uurimised ja nende süüdimõistmised korruptsioonikuritegudes. Kõige silmapaistvamad juhtumid on olnud puhastused kaitseministeeriumis ning Sergei Šoigu endiste liitlaste ja kolleegide seas, kes juhtis ministeeriumi kuni 2024. aasta maini. Mõned Šoigu kolleegid on juba süüdi mõistetud.

Butsajevi põgenemine loob pretsedendi ja võib viia ametnike liikumise suurema kontrolli alla võtmiseni, mis omakorda süvendab veelgi konflikti julgeolekujõudude ja bürokraatia vahel, kommenteerisid Venemaa sisepoliitikat jälgivad sostiaaalmeediakanalid.

More instability in the Kremlin, as it's now confirmed that Russia's Deputy Minister Denis Butsaev fled the country on April 18.



Prime Minister Mishustin signed Butsaev's resignation letter after his departure, on April 22.



Enne loodusvarade- ja keskkonnaministeeriumi aseministriks saamist 2025. aastal töötas Butsajev valitsuse toetatud ettevõtte Venemaa Keskkonnaoperaator tegevjuhina, mis loodi 2019. aastal riiklike jäätmekäitlusreformide haldamiseks.

Nii Vedomosti kui ka Rustamova teatasid, et Venemaa õiguskaitseorganid uurivad ettevõtte haldusdirektori ja kahe teise kõrgema juhtkonna pettuste suhtes. Butsajev on väidetavalt selle uurimisega seotud isik, kuigi polnud kohe selge, kas talle on esitatud mingeid süüdistusi.