EL kaalub süsinikumaksu erandit Ukraina olulisele sõjalisele ressursile

Ukraina tööline Metinvesti kaevanduses. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Ukraina terasetootjad hoiatasid, et süsinikumahukate kaupade tollimaksud suretaksid nende tööstuse välja. Kiievi EL-i saadiku sõnul peab Euroopa Liit läbirääkimisi Ukraina terase vabastamiseks olulisest kliimakaitsemeetmest.

Enneolematu erand bloki süsinikumahukate toodete impordimaksust annaks Ukrainale hädavajalikku tulu võitluses Venemaa vastu, tagades samal ajal Euroopale odavama juurdepääsu kriitilisele ressursile, mida on vaja oma sõjalise võimekuse suurendamiseks.

Itaalias, Bulgaarias ja Ühendkuningriigis tegutseva Ukraina kaevandus- ja metallurgiahiiglase Metinvesti tegevjuht Juri Rõženkov ütles, et Kiievi asepeaminister Taras Katška pöördus tema ettevõtte poole seoses läbirääkimistega süsinikdioksiidi piirimeetme (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism) üle. Selle meetme eesmärk on luua võrdsed konkurentsitingimused EL-i ettevõtete ja väljaspool blokki asuvate ettevõtete vahel, kellele ei laiene liidu ranged keskkonnanõuded.

Ukraina terasesektor on sõjast räsitud majanduse hele laik ja kujutab endast üliolulist sõjalist ressurssi. Samuti tähendab Euroopa kiirustamine Washingtoni survel eelmisel aastal tõstetud NATO uute kulutuseesmärkide täitmisel seda, et mandri relvatootjad vajavad terast. Ukraina on bloki üks suurimaid välismaiseid tarnijaid.

Metallid on Ukraina üks väärtuslikumaid eksporditulu allikaid ja on jätkuvalt üks Ukraina suurimaid tööstusharusid, mille väärtus oli maailmapanga andmetel 2023. aastal peaaegu neli miljardit dollarit.

Ukraina terasetootjad on hoiatanud, et jaanuaris jõustunud CBAM võib hävitada nende Euroopa turu, mis on ülekaalukalt nende suurim turg. Üks ettevõte väitis, et meede hävitas nende äri Euroopas "peaaegu silmapilkselt", kuna lisamaksust ehmatanud kliendid tühistasid kõik oma 2026. aasta esimese kvartali tellimused.

Kuid CBAM pole ainus tööstusharu vaevav probleem. Rõženkovi sõnul on Ukraina terasetoodete eksport pärast Moskva täiemahulise sissetungi algust 2022. aastal langenud enam kui poole võrra – varasemalt ligi 5 miljonilt tonnilt (2021. aastal) 2,2 miljonile tonnile.

"Kahte laeva, mis tulid Odessasse meie lastile järele, rünnati kaks päeva tagasi merel droonidega," ütles Rõženkov. "Lisaks CBAM-ile seisame silmitsi paljude muude raskustega."

India on samuti soovinud CBAM-i erandit, kuid tulutult. Liechtenstein, Island ja Norra on Euroopa majanduspiirkonna liikmetena CBAM-ist vabastatud. Seda ei kohaldata ka Šveitsi suhtes, mis on integreeritud bloki heitkogustega kauplemise süsteemi. Põhja-Iirimaa on oma sidemete tõttu Iirimaaga samuti osaliselt sellest vabastatud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Politico

