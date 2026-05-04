X!

WSJ: maailma suurmajandused on energiakriisile visalt vastu pidanud

Välismaa
USA dollarid.
USA dollarid. Autor/allikas: Urmet Kook
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kuigi Hormuzi väina sulgemine on põhjustanud šoki energiaturgudel, on maailma suurriigid suutnud vältida majanduslangust.

28. veebruaril sulges Iraan vastusena USA ja Iisraeli rünnakutele Hormuzi väina. Väina sulgemise tõttu on globaalsest energiapakkumisest kadunud umbes 13 miljonit barrelit naftat päevas ning ülemaailmse naftastandardi Brenti toornafta hind on väina sulgemisest saadik tõusnud üle 50 protsendi.

Energiakriisi tõttu on Pakistanis toimunud elektrikatkestused, Filipiinidel kehtestati neljapäevane töönädal ning mitmes riigis, sealhulgas Sloveenias ja Bangladeshis, normeeritakse kütust. 

Samas märgib Journal, et paljud maailma suurmajandused on viimase kahe kuu jooksul majanduse kokkukukkumist vältinud – see on tugevas kontrastis 1970. ja 1990. aastate sarnaste energiakriisidega kaasnenud kiirete majanduslangustega. Väljaanne rõhutab, et vaatamata kriisile küündivad aktsiaturud rekordilistele tasemetele.

Majanduskriisi on aidanud vältida piisavad energiareservid, tarbijaid toetav poliitika ja tehisintellekti buum, mis elavdab kaubandust ja äriinvesteeringuid nii USA-s kui ka mujal. Oma rolli mängib ka energiatõhususe kasv – riigid ammutavad iga põletatud naftakoguse või maagaasi kuupmeetri kohta rohkem majanduslikku aktiivsust. 

Maailmapanga andmetel on inflatsiooniga korrigeeritud sisemajanduse koguprodukti (SKP) ühe dollari teenimiseks vajaminev energiahulk langenud alates 2000. aastast USA-s ja Euroopas umbes kolmandiku ning Hiinas ligikaudu 40 protsenti.

Parem energiatõhusus pehmendab tarnehäiretest tulenevat šokki, ütles Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) tegevdirektor Kristalina Georgieva aprillis.

IMF märkis, et eeldusel, et energiavood läbi väina taastuvad aasta keskpaigaks, oodatakse sel aastal vaid veidi aeglasemat majanduskasvu kui 2025. aastal – umbes 3,1 protsenti võrreldes eelmise aasta 3,4 protsendiga.

Konflikti vinduma jäämine paneks aga sellegipoolest maailmamajanduse tõsiselt proovile. USA ja Iraani vaheline relvarahu püsib, kuid seni puudub kokkulepe veetee taasavamiseks. Lisaks kehtib piirkonnas USA blokaad, mille eesmärk on jätta Iraan ilma impordist ja sissetulekutest.

IMF hoiatas, et kui väin jääb suletuks ka järgmisel aastal, võib globaalne majanduskasv langeda 2026. aastal umbes kahe protsendini, viies maailmamajanduse majanduslanguse äärele.

Kui Venemaa sissetung Ukrainasse 2022. aastal sarnase energiakriisi vallandas, hakkasid tarbijahinnad suurtes majandustes järsult tõusma. Pärast pandeemiat majanduste taasavamisel ületas nõudlus oluliselt pakkumist. Keskpankadel ei jäänud toona muud üle, kui intressimäärasid tõsta. 

Seekord ei seisa aga keskpangad silmitsi samasuguse siseriikliku inflatsioonisurvega. USA, Euroopa ja Jaapani keskpangad jätsid möödunud nädalal oma baasintressimäärad muutmata, et hinnata sõja mõju oma majandustele.

Alates väina sulgemisest on valitsused tegutsenud energiavarustuse stabiliseerimise ja tarbijahindade tõusu ohjeldamise nimel – nende pingutuste võtmeks on suured reservid.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel oli Jaapanil ja Lõuna-Koreal jaanuaris energiavarusid umbes 200 päevaks. Euroopal jagus varusid 130 päevaks. Hiina tohutust varust, mida USA hindab ligikaudu 1,4 miljardile barrelile, piisab riigi majanduse käigushoidmiseks umbes 100 päevaks.

Tehisintellekti buum on tekitanud USA-s ja mujal tohutu nõudluse Aasias toodetud kiipide, elektroonika ja andmekeskuste seadmete järele. Jaapani eksport oli märtsis 12 protsenti suurem kui aasta varem. Lõuna-Koreas kasvas see pea 50 protsenti ja Taiwanis lausa 68 protsenti.

Võrreldes varasemate energiakriisidega on maailmamajanduse vastupanuvõime üheks peamiseks põhjuseks suurem energiatõhusus. Arenenud riigid on energiamahukalt tootmiselt üle läinud vähem energiat nõudvatele teenustele, näiteks rahandusele ja tervishoiule.

Vaesemad riigid, kellel puuduvad varud ja kes on tehisintellekti buumist kõrvale jäänud, on aga juba raskustes. Kütusenappuse tõttu suletakse tehaseid ja energia kõrged impordihinnad kurnavad niigi pingelisi riigieelarveid.

Toimetaja: Valner VÄino

Allikas: Wall Street Journal

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:11

Soomets aitas Startil liidri vastu viigirida pikendada

11:10

Kai kunstikinos jõuab vaatajate ette Paul Kuimeti kureeritud eriprogramm

10:59

Pildid: Tartu algasid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

10:52

Riigikantselei strateegiadirektoriks saab Kristi Klaas

10:44

ETV-s linastub tänavu Oscari võitnud dokfilm "Härra Eikeegi Putini vastu"

10:43

MM-etapil teise koha saanud Kevin Saar jäi liidrikohast ilma

10:42

Keeleminutid. Kumb on halvem olla, joomakaru või joomakoer?

10:42

OpenAI-d painab goblinitest vaimustunud tehisaru

10:31

Maria Peterson: ühiskonnas on palju ebavajalikku konkurentsi ja kadedust

10:10

Janika Lõiv pidas Norra esisõitjaga maha tulise heitluse

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.05

Sõja 1530. päev: Peterburi piirkonda tabas Ukraina õhurünnak Uuendatud

03.05

Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed drooniohu hoiatuse Uuendatud

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

08:37

Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

03.05

Vallandatud Vene aseminister põgenes USA-sse

03.05

Rootsi rannikuvalve pardus Venemaa varilaevastiku alusele Uuendatud

03.05

Ühiskonna vananemine sunnib kinnisvaramaastikku muutuma

03.05

Politsei hoiatab Tallinnas Haaberstis liikuva karu eest

03.05

Zelenski ja Fico telefonikõne andis lootust suhete paranemiseks

05:54

Patsiendikindlustuse süsteemis on suured käärid maksete ja hüvitiste vahel

ilmateade

loe: sport

11:11

Soomets aitas Startil liidri vastu viigirida pikendada

10:43

MM-etapil teise koha saanud Kevin Saar jäi liidrikohast ilma

10:10

Janika Lõiv pidas Norra esisõitjaga maha tulise heitluse

09:45

Anikina jõudis J200 turniiril veerandfinaali, aga haigestumine sundis loobuma

loe: kultuur

11:10

Kai kunstikinos jõuab vaatajate ette Paul Kuimeti kureeritud eriprogramm

10:59

Pildid: Tartu algasid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

10:44

ETV-s linastub tänavu Oscari võitnud dokfilm "Härra Eikeegi Putini vastu"

10:42

Keeleminutid. Kumb on halvem olla, joomakaru või joomakoer?

loe: eeter

10:44

ETV-s linastub tänavu Oscari võitnud dokfilm "Härra Eikeegi Putini vastu"

10:31

Maria Peterson: ühiskonnas on palju ebavajalikku konkurentsi ja kadedust

08:28

Jüri Leiten: koolipoistebändist Reval Revival sai alguse mitu protsessi

03.05

Politseinik: huumor aitab keeruliste olukordadega toime tulla

Raadiouudised

09:45

Trump lubas Hormuzi väina lõksu jäänud laevad vabastada

09:45

Ülikoolid on valmis vastuvõttu suurendama, kui saavad lisaraha

09:40

Kliimaministeerium plaanib veeteenuse reformi, et vähendada piirkondlikke hinnavahesid

09:25

Raadiouudised (04.05.2026 09:00:00)

03.05

Eesti verevähipatsientidel on lootust veel tänavu uut rakuravi saada

03.05

Prantsusmaa presidendivalimiste eel ei ole selget favoriiti välja kujunenud

03.05

Päevakaja (03.05.2026 18:00:00)

02.05

Saaremaal suurenes kuritegude hulk aastaga ligi 25%

02.05

Mitu kuud kestnud põud mõjutab suviteraviljade idanemist

02.05

Päevakaja (02.05.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo