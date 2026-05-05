Maerski kaubalaev läbis USA mereväe kaitse all Hormuzi väina

Taani laevandus- ja logistikaettevõte Maersk kinnitas, et tema USA lipu all sõitev kaubalaev lahkus Pärsia lahest läbides Ameerika Ühendriikide mereväe kaitse all Hormuzi väina ning teatas, et laeva meeskonnaliikmetega on kõik hästi.

Maersk teatas, et USA sõjavägi võttis nendega hiljuti ühendust ja pakkus tema laevale Alliance Fairfax võimalust lahkuda lahest USA sõjaväe kaitse all.

Pärast Maerski juhtkonna ja sõjaväega konsulteerimist lahkus laev seejärel Pärsia lahest USA sõjalaevade eskordi saatel, seisis avalduses. "Maersk avaldab USA sõjaväele tänu professionaalsuse ja tõhusa koordineerimise eest, mis tegi selle operatsiooni võimalikuks, ning ettevõte ootab Alliance Fairfaxi naasmist tavapärase äritegevuse juurde," märkis ettevõte.

Maerski teatel oli Alliance Fairfax Pärsia lahes hetkel, kui sõda 28. veebruaril algas, ega saanud sealt lahkuda.

Esmaspäeva õhtul teatas USA Keskpiirkonna väejuhatus (CENTCOM), et päeval läbis väina kaks laeva.

"Osana operatsioonist Project Freedom (e.k. Vabaduse projekt) abistavad USA väed aktiivselt kaubandusliku laevanduse transiidi taastamist. Esimese sammuna läbisid kaks USA lipu all sõitvat kaubalaeva edukalt Hormuzi väina ja jätkavad ohutult teed," seisis avalduses.

Sõidukite vedamiseks ehittaud Alliance Fairfax oli sadade laevade seas, mis jäid märtsi alguses Pärsia lahte kinni, kuna Iraan sulges Hormuzi väina laevaliiklusele.

Vähemalt üks USA lipu all sõitev laev on endiselt Pärsia lahe piirkonnas.