Mida otsib Trump Pekingist: tulusam kaubavahetus ja Iraani sõja lõpp

Pekingis müüdavad plastfiguurid, mis kujutavad Hiina presidenti Xi Jinpingi (vasakul), riietatuna Qingi dünastia keisrina, ning USA presidenti Donald Trumpi (paremal). Autor/allikas: SCANPIX/AP/Pedro Pardo
Hiina presidendi Xi Jinpingi kutsel teeb USA president Donald Trump riigivisiidi Hiinasse 13.–15. maini, teatas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja esmaspäeval. USA ametnike sõnul arutavad riigijuhid kaubandussuhteid, Iraani, Taiwani ja tehisintellekti temaatikat.

Kahe suurriigi juhid püüavad stabiliseerida suhteid, mida on pingestanud varasem kaubandussõda, USA ja Iisraeli sõda Iraaniga ning muud erimeelsused. Kaalumisel on ka haruldaste mineraalide kokkuleppe pikendamine.

Trump peaks saabuma Pekingisse kolmapäeval ning kõnelused Hiina juhiga leiavad aset neljapäeval ja reedel. Tegu on Trumpi esimese visiidiga Hiinasse alates 2017. aastast.

Ametnike sõnul on kavas arutada, kuidas hõlbustada vastastikust kaubandust ja investeeringuid. Hiina peaks ühtlasi teatama Boeingu lennukite ostust ning USA põllumajandus- ja energiatoodete hangetest, edastas Reuters.

Ühe ametniku sõnul võidakse kohtumisel ametlikult välja kuulutada kahe riigi kaubandusnõukogu ja investeeringute nõukogu loomise plaanid, kuid nende rakendamine võib vajada lisatööd.

Muldmetallide ekspordi küsimus

Kaks riiki arutavad ka haruldaste muldmetallide liikumist Hiinast USAsse, kuigi pole veel selge, kas sellekohase kokkuleppe pikendamine leiab aset juba sel nädalal.

Ametnik väljendas siiski kindlustunnet, et eelmisel sügisel sõlmitud ja praegu kehtiv lepe saab lõpuks pikendatud.

Trumpi ja Xi vahelised kõnelused puudutavad eeldatavasti ka teemasid, mis on pikka aega olnud USA ja Hiina vaheliste pingete allikaks, sealhulgas Iraani, Taiwani ja tuumarelvastust.

Hiina hoiab jätkuvalt lähedasi sidemeid Iraaniga ning on endiselt ka suur Iraani nafta tarbija. Trump on avaldanud Hiinale survet, et see kasutaks oma mõju Teheranile, sundimaks Iraani sõlmima kokkulepet Washingtoniga ja lõpetama sõda, mis algas pärast USA ja Iisraeli rünnakuid Iraani vastu veebruari lõpus.

Trumpi administratsioon on avaldanud Hiinale survet ka seoses viimase suhetega Venemaaga.

"President on korduvalt rääkinud peasekretär Xi Jinpingiga nii Iraani kui ka Venemaa teemal, sealhulgas tuludest, mida Hiina neile režiimidele pakub. Samuti kahesuguse kasutusega kaupade, komponentide ja masinaosade tarnetest, rääkimata võimaliku relvaekspordi küsimusest," ütles üks ametnik. "Ma eeldan, et see vestlus jätkub."

Xi on omalt poolt rahulolematu Washingtoni tegevusega Taiwani küsimuses. USA on Taiwani kõige olulisem rahvusvaheline toetaja ja relvatarnija. Hiina on viimastel aastatel suurendanud oma sõjalist kohalolekut Taiwani lähedal, kuid USA poliitika ei muutu, ütles ametnik.

Tehisintellekt kui potentsiaalne konflikti allikas

Trumpi nõunikud väljendasid kasvavat muret Hiinas arendatavate tehisintellekti mudelite pärast ning leidsid, et mõlemad pooled vajavad suhtluskanalit, et vältida sellest tulenevaid konflikte.

"Kuidas see täpselt välja näeb, on veel selgusetu, kuid tahame kasutada juhtide kohtumist, et alustada arutelu ja vaadata, kas peaksime looma tehisintellekti küsimustes suhtluskanali," ütles üks ametnik.

Washington on pikka aega lootnud alustada Pekingiga ka kõnelusi tuumarelvade üle, kuid Hiina on selle teema asjus jahe. Hiina valitsus on USA-le eraviisiliselt öelnud, et "neil ei ole praegu mingit huvi arutada mingit tuumarelvastuse kontrolli või midagi sarnast", ütles ametnik.

Trumpi ja Xi viimane kohtumine toimus mullu oktoobris Lõuna-Koreas.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters, Xinhua

