Trump võtab Hiinasse kaasa Nvidia, Apple'i ja Tesla juhid

Peamised kolmepäevasel visiidil osalevad USA ärijuhid on:

Tim Cook (Apple)

Elon Musk (Tesla/SpaceX)

Jensen Huang (Nvidia), liitus delegatsiooniga Alaskas Trumpi lennuki vahepeatuse ajal

Larry Fink (Blackrock)

Stephen Schwarzman (Blackstone)

Kelly Ortberg (Boeing)

Jane Fraser (Citi)

David Solomon (Goldman Sachs)

Dina Powell McCormick (Meta)

Cristiano Amon (Qualcomm)

Sanjay Mehrotra (Micron)

Lisaks kuuluvad delegatsiooni ka ettevõtete juhid:

Brian Sikes (Cargill)

Chuck Robbins (Cisco)

Jim Anderson (Coherent)

H Lawrence Culp (GE Aerospace)

Jacob Thaysen (Illumina)

Michael Miebach (Mastercard)

Ryan McInerney (Visa)



Äridelegatsiooni eesmärk on visiidi käigus suuresti lahendada oma Hiinaga seotud küsimusi.

"Kavatsen paluda president Xi'l, erakordse tasemega juhil, 'avada' Hiina, et need briljantsed inimesed saaksid rakendada oma oskusi," kirjutas president Trump ühismeediakanalis Truth Social, viidates oma delegatsioonile.

"Teen sellest oma kõige esimese palve."

Trumpi seekordne äridelegatsioon on siiski tagasihoidlikum võrreldes tema 2017. aasta Hiina visiidiga, mida saatsid pompöössed tseremooniad ja kaubanduslepingud. Seekordne visiit on oluline eelkõige ettevõtetele, kes soovivad edendada oma pikaajalisi ärihuve Hiinas.

"Lisaks Boeingule ja Cargillile, kes on seotud ostulepingutega, osalevad ülejäänud peamiselt selleks, et esitada nõudmisi kriitiliste tootmissisendite osas," ütles Rhodium Groupi geopoliitiline strateeg Reva Goujon.

"See võib tugevdada USA administratsiooni sõnumit, et investeeringute üle arutlemiseks peab Hiina olema usaldusväärne partner ega tohi kasutada tarneahelaid relvana."

Allikate sõnul loodetakse, et tippkohtumine loob piisavalt poliitilist head tahet, et saada regulatiivseid lubasid, turulepääsu ja investeerimisvõimalusi. USA ettevõtted seisavad Hiinas silmitsi laiemate regulatiivsete ja poliitiliste probleemidega, mis ulatuvad kaugemale üksikutest tehingutest.

Ükski ettevõte ei vastanud Reutersi kommentaaripalvele oma eesmärkide kohta seoses kohtumiste võimalike tulemustega.

Üks Trumpi äridelegatsioonis osalemise eeltingimus oli, et ettevõttel oleks konkreetne nõudmine, mille puhul oleks võimalik saavutada selge tulemus või vähemalt kokkulepe tippkohtumise ajal või järel, ütles üks allikatest.

Näiteks peab Meta tegelema Hiina mõjuka riikliku planeerimisorgani hiljutise korraldusega loobuda tehisintellekti idufirma Manus omandamisest, mis oleks kahe miljardi dollarine tehing.

Hiina kaalub ka päikeseenergiaseadmete ekspordi piiramist Ühendriikidesse, mis võib ohustada USA ettevõtete, näiteks Tesla, plaane ehitada uusi tehaseid või laiendada olemasolevaid.

Reuters teatas märtsis, et Tesla plaanib osta Hiina tarnijatelt, näiteks ettevõttelt Suzhou Maxwell Technologies, 2,9 miljardi dollari eest päikesepaneelide tootmisseadmeid ning ootab selleks Hiina kaubandusministeeriumi ekspordiluba.

Tesla juht Elon Musk on varem tunnistanud raskusi, mis tulenevad nii USA kui ka Hiina kehtestatud tehnoloogiapiirangutest, kuid väljendanud optimismi, et vajalik luba võidakse Hiinast saada veel tänavu.

BlackRocki tegevjuht Larry Fink saabub Pekingisse ajal, mil ettevõtte plaan osta Hongkongi firmalt CK Hutchison 23 miljardi dollari eest sadamaid, sh Panama kanali läheduses, on pälvinud Hiina vastuseisu.