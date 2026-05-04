Elroni juhiks tahab saada 53 inimest

Eelmise reede seisuga oli Elroni nõukogule laukunud 53 juhiks kandideerimise avaldust, teatas AS Eesti Liinirongid nõukogu esimees Andres Allikmäe.

"29. aprilli seisuga oli sooviavaldusi esitanud 53 inimest. Teeme koostööd personaliotsingufirmaga Fontes, kes teeb esimesed valikud. Liigume etapiviisiliselt nelja kuni viie kandidaadini, kellega teema tõsised intervjuud ja vajadusel sobivustestid," ütles Allikmäe ERR-ile.

Ta lisas, et nelja, viie kandidaadini jõutakse tõenäoliselt 20. maiks, lõplikud otsused uue juhi suhtes peaks sündima aga kuu lõpus.

Elronis vahetub ka nõukogu esimees, alates 22. maist alustab sellel kohal Andres Alliksaare asemel tööd Kuldar Väärsi.

Senine Elroni juht Lauri Betlem astus ametisse 2021. aasta 30. augustil.