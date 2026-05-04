Teisipäeval on ilm selge ja sajuta

Teisipäeval öösel liigub meist põhja pool olev madalrõhuala itta ja sellega seotud sajuhooge on enam Skandinaavias ja Soomes ning meieni võib vihmahooge jõuda vaid üksikuid. Päeval laieneb Eesti ja Läti kohale kõrgrõhuvöönd ning ilm on meil sajuta. Õhumass on Läänemere ümbruses muutumas taas jahedamaks, kuid öine õhutemperatuur püsib siiski plusspoolel.

Öö tuleb muutliku pilvisusega ja öö hakul sajab kohati hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 3 kuni 9 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis selge või vähese, ida pool vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, puhanguti kuni 12 m/s. Õhusoe jääb vahemikku 3 kuni 9 kraadi.

Päev on selge, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul puhanguti kuni 14 m/s ja tuul nõrgeneb õhtuks. Sooja on 10 kuni 16, Lõuna-Eestis kuni 20, rannikul kohati 8 kraadi.

Kolmapäeva öö tuleb jahedapoolsem, võib olla kuni kraad külma, samas rannikul ja Kagu-Eestis on 6 kraadi. Päeval on sooja 9 kuni 15 kraadi ja hoovihma võib pärastlõunal sadada Kagu-Eestis. Neljapäeva öö tuleb pisut soojem, päeval on keskmisel 12 kraadi ning Kagu-Eesti püsib sajune kuni ennelõunani. Reede ja laupäev peaksid prognoosi järgi tulema sajuta, öösel on keskmiselt 2 kuni 3 kraadi, päeval 15 kraadi sooja.