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Teisipäeval on sooja kuni 28 kraadi

ilm
Foto: Airika Harrik/ERR
ilm

Teisipäeval on Eesti edela poolt Läänemerele leviva kõrgrõhuala ja kaugemalt põhjast mööduva madalrõhkkonna piiril. Sajupilved meieni ei küündi, kuigi kahe rõhu vahel läheb läänekaare tuul veidi tugevamaks. Õhk on väga soe ja päevamaksimumid tõusevad üle 25 kraadi.

Öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub edela- ja läänetuul 1-5, rannikul kuni 8, pärast keskööd puhanguti 11 m/s. Sooja on 14 kuni 20 kraadi.

Hommik on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega, ent olulise sajuta. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 18 kuni 21 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 23 kuni 28, rannikul kuni 20 kraadi.

Õhtu on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 20 kuni 25, rannikul kohati 17 kraadi.

Kolmapäev on pikalt sajuta, alles õhtul jõuab lõuna poolt Eestisse hoovihmapilvi. Öösel on sooja 12 kuni 17, päeval 24 kuni 28, rannikul kuni 19 kraadi. Neljapäeval sajab paljudes kohtades vihma, pärastlõunal läheb lääne poolt alates kuivemaks. Öösel on sooja 15 kuni 19, päeval 17 kuni 24 kraadi. Reedel ja laupäeval tuleb arvestada vihmahoogudega. Õhk jaheneb veel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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