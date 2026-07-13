Teisipäeval sajab kohati vihma, kuid õhk püsib suviselt soe

Eesti on eeloleval ööpäeval Norra merel oleva kõrgrõhkkonna ja Venemaad katva madalrõhuala vahel sooja õhumassi all. Suurt sadu pole, kuid mõnele poole jagub niiskust hoovihmapilvede arenguks. Tuul on kahe rõhuala piiril mõõdukas. Maksimumid tõusevad sisealadel üle 25 kraadi ümbrusesse, põhjatuulele avatud rannikul jäävad kohati 20 kraadist madalamale.

Öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 21 kuni 26, rannikul kuni 19 kraadi.

Õhtu on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib veel hoovihma sadada. Puhub põhja- ja loodetuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 m/s. Sooja on 19 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on ilm peamiselt sajuta. Sooja on öösiti 12 kuni 18, päevasel ajal 19 kuni 26 kraadi. Sajuta peaks püsima ka reede, öö eelnevatest veidi jahedam, päeval ikka sooja 25 kraadi ümber. Laupäeval võib jõuda Eestisse vihmapilvi, mis saartelt üle mandri ida suunas liiguvad. Õhk püsib suviselt soe.