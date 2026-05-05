Nõmme gümnaasiumi uueks direktoriks saab Henrik Salum

Salum valiti välja avaliku konkursiga, kus vestlusvooru kutsuti neli kandidaati. Ta asub ametisse 2. juulil.

Nõmme gümnaasiumi direktor on olnud aastast 2006 Riho Uulma.

Viimati töötas Salum Viimsi gümnaasiumis õpetajana, kuid on olnud enne seda ka Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) õpetaja aastast 2001 ja direktor aastatel 2019-2025.

Hiljuti Vikerraadiole antud pikemas usutluses tunnistas Salum, et GAG-i direktorina oli tal läbipõlemise märke ja see oli ka üks põhjuseid, miks ta direktori ametist lahkus.

"Olin koolijuht, kes oli samast organisatsioonist välja kasvanud ning tol hetkel, kui mina koolijuhiks sain, oli see muide eelis – ma teadsin keskkonda, õpetajate ootusi ja seda, mida tahetakse. Kuid olles kuus aastat koolijuht, saad ühel hetkel aru, et mingid otsused ning enda soovid ja tahtmised jäävad selle taha, et sa tunned organisatsiooni ja inimesi liiga hästi," rääkis ta.