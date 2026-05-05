X!

Ligi: diislikütuse aktsiisilangetust ei tule

Eesti
Jürgen Ligi
Jürgen Ligi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on tegemist kunstlikult tekitatud olukorraga, kus kütuse hinnatõus on põhjustatud eelkõige pakkumise vähenemisest, mida hinnalangetusele suunatud riigipoolsed meetmed ei lahendaks, vaid hoopis suurendaksid nõudlust, mis omakorda annaks hoogu hinnakasvule.

"Rahandusministeerium aktsiisilangetuseks võimalust ei näe. Laiapõhjalised maksulangetused on riigieelarvele väga suure ja püsiva negatiivse mõjuga. Eesti valitsuse initsiatiivil on juba astutud konkreetne samm: oleme otsustanud ära jätta 1. maiks planeeritud kütuseaktsiiside tõusu," kirjutas Ligi.

Ta selgitas, et praeguses julgeolekuolukorras vajavad täiendavat rahastust nii riigikaitse kui ka sotsiaalhoolekanne ning ilma reaalsete katteallikateta ei ole vastutustundlik tulusid vähendada.

"Laiapõhjaline aktsiisilangetus toetab võrdselt kõiki tarbijaid, sealhulgas neid, kes abi ei vaja. Riigi piiratud ressursse on mõistlikum kasutada sihitud meetmeteks, et aidata just kõige haavatavamaid leibkondi ja sektoreid," märkis Ligi.

Rahandusministri sõnul ei tohi unustada, et tegemist on kunstlikult tekitatud olukorraga, kus kütuse hinnatõus on põhjustatud eelkõige pakkumise vähenemisest. Hinnalangetusele suunatud riigipoolsed meetmed seda probleemi tema sõnul ei lahendaks, vaid hoopis suurendaksid nõudlust, mis omakorda annaks hoogu hinnakasvule.

"Rahandusministeeriumi arvutused näitavad diislikütuse aktsiisilangetuse kogumõjuks 24,5 miljonit eurot kui aktsiisivähendus kehtiks kaks kuud, ehk juuli lõpuni. Iga täiendav kuu suurendab kulu ligikaudu 50 protsendi võrra," sõnas Ligi.

Ligi sõnul jälgib ja analüüsib rahandusministeerium pidevalt teiste liikmesriikide praktikaid ning näiteks Lätis on aprilli algusest saati kehtinud madalam aktsiisimäär kui Eestis, kuid diislikütuse hind on seal endiselt kallim.

"Lätis tehtud aktsiisimäära langetuse maksimaalne võimalik mõju koos käibemaksuga oli 8,6 senti liitri kohta, kuid sellest jõudis hinda vaid 2–3 senti. Arvestades, et päevasisesed postihinna kõikumised on viimase kuu aja jooksul ulatunud 30 sendini liitri kohta, ei ole paari sendine hinnamuutus tarbijale isegi tajutav. Sellest tulenevalt võib väita, et mõju piirikaubandusele on äärmiselt väike."

Rahandusministri sõnul on Eestis suurem osa tarbimisest siseriiklik, seega oleks aktsiisilangetuse mõju eelarvele igal juhul negatiivne ja seda ei kataks vähene välisriigi isikute tarbimise kasv, eeldusel et aktsiisilangetus jõuabki hinda.

Ka majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Minister põhjendas seda sellega, et valitsus otsustas niigi ära jätta 1. maiks plaanitud aktsiisitõusu ja et riigieelarve on pingeline. Veidi hiljem täpsustas ministeerium ERR-ile, et Keldo pidas silmas seda, et praegu langetust ei tule, mis jättis lahti võimaluse, et näiteks lisaeelarvega võidakse seda teha.

Eesti transpordi-, logistika- ja kütusesektori organisatsioonid tegid valitsusele ja riigikogule ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi Euroopa Liidu miinimumtasemele, s.o 330 euroni 1000 liitri kohta.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:03

Maerski kaubalaev läbis USA mereväe kaitse all Hormuzi väina

10:02

Toorpiima kokkuostuhinna langus jõuab järk-järgult jaehindadesse

10:00

Ukraina kuulutas välja relvarahu

10:00

Aasta kool 2026 on Pärnu Koidula gümnaasium

09:55

KUULA OTSE | Kas jäähokikoondis on praegu rahvuskoondistest kõige tugevamal tasemel?

09:54

ERR-i teleuudised kell 9:00

09:48

IT-ettevõtjad tahavad metsa- ja looduskaitseseaduste menetluse peatamist

09:44

Yoko Alender: kvaliteetset elukeskkonda ei saa kujundada krundi omanik üksi

09:25

Raadiouudised (05.05.2026 09:00:00)

09:24

Manchester City loovutas tiitliheitluses väärtuslikke punkte

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.05

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

04.05

Sõja 1531. päev: Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

04.05

Andrus Merilo: võiduks valmis kaitsevägi

04.05

Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga Uuendatud

04.05

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

04.05

Moskva oblasti elanikud teatasid koduinterneti katkestustest

04.05

USA teatas kuue Iraani mereväe kaatri hävitamisest Uuendatud

04.05

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

05:55

Ukraina õhurünnak tabas Vene sõjatehast Tšeboksarõs

ilmateade

loe: sport

09:55

KUULA OTSE | Kas jäähokikoondis on praegu rahvuskoondistest kõige tugevamal tasemel?

09:24

Manchester City loovutas tiitliheitluses väärtuslikke punkte

08:43

Snuukri maailmameistriks tuli hiinlane Wu Yize

08:05

VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

loe: kultuur

09:22

Galerii: Met Gala keskendus moe ja kunsti suhtele

04.05

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

04.05

Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

04.05

Teet Kase ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

loe: eeter

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

04.05

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

04.05

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

04.05

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

Raadiouudised

04.05

Päevakaja (04.05.2026 18:00:00)

04.05

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus jõudis lõpusirgele

04.05

Analüüs: Eesti automaks on Euroopa võrdluses tagasihoidlik

04.05

Sam Wachmani esikromaan "Päevalillepoisid" ilmus eesti keeles

04.05

Maaelu Teadmuskeskus: toorpiima kokkuostuhinna langus jõuab järk-järgult jaehindadesse

04.05

Raadiouudised (04.05.2026 15:00:00)

04.05

Merzi sõnul on USA sõdurite lahkumist arutatud juba pikka aega, see pole uus plaan

04.05

Laste arv lasteadades väheneb

04.05

Raadiouudised (04.05.2026 12:00:00)

04.05

Trump lubas Hormuzi väina lõksu jäänud laevad vabastada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo