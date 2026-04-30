Keldo: täiendavat kütuseaktsiisi langetamist praegu ei tule

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Minister põhjendas seda sellega, et valitsus otsustas niigi ära jätta 1. maiks plaanitud aktsiisitõusu ja et riigieelarve on pingeline.

Eesti transpordi-, logistika- ja kütusesektori organisatsioonid tegid valitsusele ja riigikogule ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi Euroopa Liidu miinimumtasemele, s.o 330 euroni 1000 liitri kohta.

Organisatsioonide esindajad kirjutavad, et Eestis on diislikütuse aktsiisimäär täna 428 eurot 1000 liitri kohta. Valitsus on küll teatanud, et 1. maiks kavandatud aktsiisitõus jääb ära, kuid sellest ei piisa olukorras, kus meie lähiriigid rakendavad või valmistavad ette täiendavaid samme kütusehinna surve leevendamiseks.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo vastas 8. aprillil saadetud pöördumisele 29. aprillil ja teatas, et nõustub, et kütuse hinnatõus mõjutab majandust negatiivselt, kuid täiendavat kütuseaktsiisi alandamist kaalumisel pole.

"Negatiivse mõju leevendamiseks on otsustatud varasemalt kavandatud kütuse aktsiisitõus ära jätta, seda hoolimata pingelisest eelarveseisust. Peame oluliseks maksusüsteemi stabiilsust ja etteaimatavust, mistõttu ajutise meetmena täiendavat kütuseaktsiisi alandamist praegusel hetkel kaalumisel ei ole. Olukorra muutudes ning kütusehindade järsu tõusu korral tulevikus, saab kaaluda erinevaid riigipoolseid sekkumisvajadusi ja -võimalusi," vastas Keldo ettevõtlusorganisatsioonidele.

Rahandusminister Jürgen Ligi on varem öelnud, et diisliaktsiisi langetamine on rumal mõte ning seepärast ei ole seda ka valitsuse lauale viinud.

"See on sõelaga vee kandmine. Me ei too sellist rämpsu lauale, mis ei ole abiks, vaid teeb kahju. Rahvusvaheline vajadus on hoida ennast praegu tagasi, mitte kütta tarbimisele hoogu, vaid lasta reserve turule – ja seda on ju valitsus juba teinud. Teadlaste ja rahvusvaheliste organisatsioonide soovitus on just säästa kütust," sõnas Ligi.