Hiljuti Enefiti juhiks saanud Juhan Aguraiuja lahkub ametist

Eesti Energia juhatuse liige ja Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja lahkub isiklikel põhjustel ametist ning alates 19. juunist täidab Enefiti juhatuse esimehe rolli ajutiselt Eesti Energia kontserni juhatuse esimees Andrus Durejko.

Eesti Energia teatel on Enefit Aguraiuja juhtimisel viimase poole aasta jooksul läbinud olulise arenguetapi. Selle aja jooksul on Aguraiuja eest vedanud elektriäri organisatsiooni ülesehitamist, mehitanud selle juhatuse ning viinud organisatsiooni üle uuele juhtimismudelile.

Aguraiuja ütles, et otsus ei sündinud kergelt, kuid tal on vaja korraks tempo maha võtta ja keskenduda iseendale ja perele.

"Lahkun teadmisega, et ettevõte on tugevas seisus ning meeskond viib alustatud plaanid edukalt edasi," lausus Aguraiuja.

Andrus Durejko sõnul jätkab Enefit kindlal kursil ka pärast Aguraiuja lahkumist ning viimase panus Enefiti strateegia kujundamisse ja meeskonna ülesehitamisse on olnud suur.

"Täname Juhanit tema töö eest ning austame tema otsust pühenduda isiklikule elule," ütles Durejko.

Aguraiujast sai Enefit Greeni juhatuse esimees 2024. aasta juunis ning Eesti Energia juhatuse liikmeks kinnitas ettevõtte nõukogu ta mullu oktoobris.

Enefit OÜ juhatusse kuuluvad lisaks Aguraiujale integreeritud varade eest vastutav Ivar Ruubel, äriarenduse eest vastutav Donatas Celešius, kauplemise ja portfellihalduse eest vastutav Tiit Hõbejõgi ning müügi eest vastutav Kristo Kõivumägi.

Kuni Enefiti uue juhatuse esimehe nimetamiseni jätkab Eesti Energia kontserni juhatus kolmeliikmelisena: Andrus Durejko, Marlen Tamm ja Lauri Karp.