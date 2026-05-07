Tallinna ülikooli rektoraat tuleb sotsiaal- ja humanitaarteaduste nägu

Priit Reiska
Järgmisel nädalal ametisse astuva Tallinna ülikooli (TLÜ) rektori Priit Reiska rektoraati kuulub kolm prorektorit, kellest ühelgi ei ole reaalteaduste tausta.

Veebruaris TLÜ uueks rektoriks valitud Priit Reiska, kes seni juhib veel TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituuti, astub ametisse 15. mail ning tema rektoraadi liikmeteks on teadusprorektor, õppeprorektor, akadeemiline prorektor ja kantsler

Teadusprorektoriks, kes juhib ülikooli teadustegevust ja teadmussiiret, saab TLÜ ühiskonnateaduste instituudi direktor Tiina Pajuste.

Õppeprorektorina alustab senine TLÜ õppeosakonna juhataja ja õppevaldkonna juht Helen Joost. Tema hakkab juhtima õppetegevust ning täiendkoolitust.

Akadeemilise prorektorina, kes vastutab akadeemiliste töötajate toetamise eest, koordineerib ja arendab akadeemilise töötaja karjäärimudelit, asub ametisse TLÜ humanitaarteaduste instituudi direktor Uku Lember.

Kantslerina jätkab Kristi Vinter. Tema ülesandeks on juhtida ülikooli rahandust ning juriidilist nõustamist, kriisijuhtimist ning sisekontrolli.

Reiska on praegu veel Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor ning loodusteaduste didaktika professor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli füüsika erialal ning kaitsnud 1999. aastal füüsika didaktika alase doktorikraadi Kieli Ülikoolis.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Tallinna ülikooli rektoraat tuleb sotsiaal- ja humanitaarteaduste nägu

