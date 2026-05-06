Suri CNN-i asutaja Ted Turner

USA meediategelane, uudistetelevisiooni CNN asutaja ja filantroop Ted Turner suri kolmapäeval 87 aasta vanuselt, teatas telekanal.

Ohio osariigis sündinud ja Atlantas tegutsenud ärimees, kes oli tuntud oma otsekohese ütlemise poolest, rajas meediaimpeeriumi, kuhu kuulusid kaabeltelevisiooni uudistekanal, populaarsed filmi- ja multifilmikanalid ning spordimeeskonnad nagu pesapallivõistkond Atlanta Braves.

Turner oli ka rahvusvaheliselt tuntud purjetaja, filantroop, kes asutas fondi United Nations Foundation, aktivist, kes püüdis saavutada tuumarelvade täielikku kaotamist maailmas, ning looduskaitsja, kellest sai üks USA suurimaid maaomanikke. Tal oli oluline roll piisonite taasasustamisel Ameerika lääneosa piirkondadesse. Ta lõi ka multifilmi Captain Planet, et õpetada lastele keskkonnateemasid.

Kõige kuulsamaks tegi ta siiski julge visioon tuua maailma uudised vaatajateni reaalajas ja ööpäevaringselt, märkis CNN oma teates.

Ajakiri Time nimetas Turneri 1991. aastal oma aasta inimeseks, kuna ta mõjutas väljaande hinnangul sündmuste kulgu ja muutis 150 riigi vaatajad ajaloo vahetuteks tunnistajateks.

Hiljem müüs Turner oma telekanalid Time Warnerile ja taandus ärist, kuid väljendas jätkuvalt uhkust CNN-i üle, nimetades seda oma elu suurimaks saavutuseks.

"Ted oli äärmiselt pühendunud ja kaasatud juht, kartmatu ja julge ning alati valmis usaldama oma vaistu ja otsustusvõimet," ütles CNN Worldwide'i juhatuse esimees ja tegevjuht Mark Thompson. "Ta oli ja jääb CNN-i vaimseks liidriks. Ted on hiiglane, kelle õlgadel me seisame, ning me kõik võtame täna hetke, et tunnustada teda ja tema mõju meie elule ja maailmale."

Veidi rohkem kui kuu enne oma 80. sünnipäeva 2018. aastal avaldas Turner, et tal on Lewy kehadega dementsus – progresseeruv ajuhäire. 2025. aasta alguses viibis ta kerge kopsupõletiku tõttu haiglas, kuid paranes hiljem taastusraviasutuses.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: CNN, Reuters

