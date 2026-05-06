X!

Venemaa osalus põhjustas Veneetsia biennaali avamisel proteste

Välismaa
Venemaa osaluse vastu korraldatud protestimeeleavaldus Veneetsia biennaali avamisel.
Venemaa osaluse vastu korraldatud protestimeeleavaldus Veneetsia biennaali avamisel. Autor/allikas: SCANPIX / FRANCESCA VIECELI / ipa-agency.net
Välismaa

Veneetsias kolmapäeval avatud kunstibiennaalil pälvisid tähelepanu aktivistid, kes protestisid maailma tähtsaima kaasaegse kunsti festivali juhtkonna otsuse vastu lubada esimest korda pärast Venemaa alustatud sõda Ukraina vastu Vene kunstnikud biennaalile.

Kandes roosasid suusamaske, paljastades oma rinnad ja süüdates roosasid suitsupomme, demonstreerisid kolmapäeval pressiürituste alguses Vene paviljoni ees Ukraina feministlik kollektiiv Femen ja Vene protesti-punkbänd Pussy Riot.

"Oleme siin, et meelde tuletada, et ainus Vene kultuur, ainus Vene kunst tänapäeval on veri," ütles Femeni aktivist Inna Ševtšenko ajakirjanikele. "See paviljon seisab Ukraina massihaudadel," ütles ta, lisades, et see oli esimene kord, kui need kaks rühmitust korraldasid ühise protesti.

Maailma suurimat kaasaegse kunsti näitust, mis toimub iga kahe aasta tagant Itaalia kanalitelinnas, on Venemaa kaasamise tõttu tabanud tagasiastumised, boikotid ja ähvardused rahastust kärpida.

Venemaa on biennaalile kaasatud esimest korda pärast 2022. aasta täiemahulist sõjalist sissetungi Ukrainasse. Otsus kutsus esile Itaalia valitsuse ja Euroopa Liidu pahameele, mis ähvardas ürituse rahastust kahe miljoni euro võrra kärpida.

Biennaali žürii astus eelmisel nädalal tagasi, teatades, et nad ei anna auhindu riikidele, mida juhivad isikud, kelle suhtes on Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) väljastanud vahistamismääruse, see tähendab Venemaale ja Iisraelile.

Vene paviljoni ei avata avalikkusele biennaali ajal, mis kestab 9. maist 22. novembrini.

Selle asemel salvestatakse näituse "puu on juurdunud taevasse" muusikalised etendused selle nädala pressiürituste ajal ja projitseeritakse järgmise kuue kuu jooksul hiiglaslikele väliekraanidele.

Projekti tutvustuse kohaselt osaleb neis umbes 30 noort muusikut, filosoofi ja luuletajat, peamiselt Venemaalt, aga ka Mehhikost, Malist ja Brasiiliast.

"Tahaksin tänada biennaali selle idee toetamise eest, et kõik riigid on siin esindatud," ütles Vene ekspositsiooni kuraator Anastassia Karnejeva ühismeediasse postitatud videos.

2022. aastal, vahetult pärast Ukraina sõja algust, loobusid Vene paviljoni kunstnikud ja kuraatorid protestiks biennaalil osalemisest, kuna korraldajad keelasid Vene valitsusametnike osalemise.

2024. aastal Venemaad ei kutsutud, kuid sel aastal teatasid korraldajad märtsis, et riik osaleb, mis põhjustas viivitamatult pahameeletormi.

Kirjas biennaali presidendile Pietrangelo Buttafuocole palusid 22 Euroopa kultuuri- ja välisministrit tal oma otsus uuesti läbi vaadata, öeldes, et Venemaa kohalolu on vastuvõetamatu, arvestades Venemaa jätkuvat jõhkrat agressioonisõda Ukraina vastu.

"Kultuur ei ole eraldiseisev ühiskondade tegelikkusest," kirjutasid nad.

Euroopa Komisjon teatas hiljem, et kavatseb peatada või lõpetada oma kolme aasta peale jaotuva kahe miljoni euro suuruse toetuse Veneetsia biennaalile.

"Euroopa maksumaksjate rahaga rahastatud kultuuriüritused peaksid kaitsma demokraatlikke väärtusi, edendama avatud dialoogi, mitmekesisust ja sõnavabadust – väärtusi, mida tänapäeva Venemaal ei austata," ütles pressiesindaja.

Esmaspäeval kirjutas Euroopa Liit uuesti Itaalia valitsusele, et küsida selgitusi tingimuste kohta, mille alusel Vene delegatsiooni võõrustatakse, kuna kardetakse Moskva-vastaste Euroopa sanktsioonide rikkumist.

Eelmisel nädalal Itaalia kultuuriministeeriumi läbiviidud kontrolli lekkinud dokumentide kohaselt väitsid biennaali korraldajad, et Veneetsia paviljon kuulub Venemaale alates 1914. aastast ja selle kasutamist ei saa takistada.

Kultuuriminister Alessandro Giuli, kes väljendas algusest peale Itaalia valitsuse vastuseisu Venemaa kaasamisele, on öelnud, et ta Veneetsiasse ei lähe.

Žürii tagasiastumise ja praeguse rahvusvahelise geopoliitilise olukorra erakordsuse tõttu on korraldajad lükanud auhinnatseremoonia edasi 9. mailt 22. novembrile, näituse viimasele päevale.

Biennaal teatas, et annab välja kaks auhinda, mille puhul saavad külastajad hääletada, ja neist ühe võib võita iga riiklik osaleja, sealhulgas Venemaa. See järgis kaasamise ja võrdse kohtlemise põhimõtet, seisis avalduses.

"La Biennale püüab olla ja peab jääma vaherahu paigaks kunsti, kultuuri ja kunstilise vabaduse nimel," öeldi teates.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:15

Kodumurul Vapruse alistanud Paide pääses Tipneri karikafinaali

19:59

Saksa välisminister: ühehäälsuse nõue ohustab EL-i Uuendatud

19:55

Iraani sõda suurendas järsult Venemaa naftatulusid

19:53

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

19:46

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:44

Ungari tagastas Ukraina panga töötajatelt arestitud raha ja kulla

19:19

Kirpu skooris taaskord, aga koduklubi tiitlilootus sai hoobi

18:55

Tööturul on tippjuhte rohkem kui pakutavaid ametikohti

18:51

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

18:50

Algab Veneetsia biennaal

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:30

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

09:47

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

17:10

Zelenski süüdistas Venemaad Kiievi pakutud relvarahu eiramises Uuendatud

05.05

Sõja 1532. päev: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

12:32

Tööturul valitseb juhtide üleküllus

05.05

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

10:08

Hiljuti Enefiti juhiks saanud Juhan Aguraiuja lahkub ametist

13:55

Vene keskpanga endine ametnik: hirm pani eliidi Putini sõda toetama

04:54

Unikaalne samm: riigiasutuste keskastmejuhid saaksid viieaastase lepingu

09:11

Leht: kas Saksamaa taaskäivitab Nord Streami gaasijuhtmed?

ilmateade

loe: sport

20:15

Kodumurul Vapruse alistanud Paide pääses Tipneri karikafinaali

19:53

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

19:19

Kirpu skooris taaskord, aga koduklubi tiitlilootus sai hoobi

18:47

Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

loe: kultuur

18:51

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

17:06

Ansambel Anemoon andis välja lühialbumi "Land of Expectations"

16:22

Jazzkaar tegi pandeemiajärgse külastusrekordi

15:59

Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

loe: eeter

15:08

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

15:06

Tõnu Kaljuste: lapsena tassis ema mind iluuisutamise ja balletitrenni

13:19

Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

11:49

Šokolaadimeister: võistluskommis on olulised värvid ja kihiline sisu

Raadiouudised

18:50

Viljandi järve äärse konverentsi- ja spaahotelli ehitusobjektil peeti sarikapidu

18:45

Eesti Pank kutsub erakondi kokku leppima

18:40

Päevakaja (06.05.2026 18:00:00)

17:40

Suurt suvesooja lähipäevil ei tule

15:40

Viljandi linn veab vägikaigast Muinsuskaitsemetiga

15:20

Raadiouudised (06.05.2026 15:00:00)

12:40

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

12:25

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa linnad püüavad inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemale hoida

09:20

Raadiouudised (06.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo