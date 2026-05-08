FT: EL valmistub võimalikeks kõnelusteks Putiniga Ukraina sõja üle

Euroopa Liidu (EL) juhid valmistuvad võimalikeks kõnelusteks Venemaa diktaatoriga, sest on pettunud USA presidendi Donald Trumpi juhitud läbirääkimistes Ukraina sõja lõpetamiseks, kirjutas neljapäeval Financial Times.

Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa usub, et Euroopa Liidul on potentsiaali pidada läbirääkimisi Venemaa. Lisaks toetab seda Costa sõnul ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Räägin Euroopa Liidu 27 liikmesriigi juhiga, et määrata kindlaks parim viis meie tegevuse korraldamiseks ja selgitada välja, mida täpselt peame Venemaaga tõhusalt arutama, kui selleks on õige aeg," ütles Costa.

Costa sõnul palus Zelenski eelmisel kuus Küprosel toimunud Euroopa Liidu juhtide tippkohtumisel olla valmis andma positiivset panust läbirääkimistesse.

Ajaleht märgib, et paljud Euroopa juhid on mures USA juhitud läbirääkimisprotsessi vähese edu pärast. Lisaks on EL nendel läbirääkimistel ohtlikus isoleeritud olukorras, kus ühendus võidakse sundida nõustuma vastuvõetamatu lepinguga.

Costa märkis, et ühendus väldib sekkumist president Trumpi juhitud protsessi. Ta tunnistas ka, et Kremlist pole tulnud mingeid signaale selle kohta, et Putin oleks valmis istuma läbirääkimistelaua taha mõne Euroopa Liidu esindajaga.

"Jah, selline võimalus [Putiniga läbi rääkida] on olemas. Kuid siiani ei näe keegi Venemaalt mingeid märke, et nad tahaksid tõesti tõsistesse läbirääkimistesse astuda," sõnas Costa.

Vestlusi Costaga kinnitas ka Ukraina presidendikantselei anonüümseks jäänud esindaja.

"Meil on vaja rohkem koordineerimist Euroopa tasandil," ütles anonüümne Ukraina ametnik. "See võiks võtta vormi juhina, kes võiks kõigi eurooplaste nimel Venemaaga läbi rääkida, et avaldada Venemaale suuremat survet," ütles allikas.

Väljaanne tõi välja, et ühenduse 27 juhi seas puudub konsensus selles osas, kes tuleks määrata Euroopa Liidu esindajaks sellistel läbirääkimistel. Samuti pole otsustatud, millal need peaksid algama ja milline oleks võimalik pakkumine Putinile.