Narva alustas värbamiskampaaniat 175 haridustöötaja leidmiseks

Narvas on kuue munitsipaalkooli peale õpetajate puudujääk suur. Sügiseks peab Narva leidma 75 pedagoogi, kes hakkavad üleminekuklassides eesti keeles õpetama suure hulga õppeaineid, alates muusikast ja lõpetades ajaloo- ja ühiskonnaõpetusega.

Kõige rohkem otsib piirilinn tänavu siiski klassiõpetajaid, loodusainete ning tehnoloogia- ja matemaatikaõpetajaid.

Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Larissa Degeli sõnul õnnestus eelmisel aastal sama suur hulk õpetajaid koolidesse leida, ehk õnnestub ka seekord. Värbamiskampaaniat toetab riik pedagoogide palgalisaga ja linn omalt poolt eluasemetoetusega.

"Narvas on soodsad võimalused ja mõistliku üüriga korterid ja linn katab üürikulusid kuni 100 eurot kuus. Selline on meie väärtuspakkumine," ütles Degel ERR-ile.

Olukorra teeb keerulisemaks see, et lisaks kooliõpetajatele peab Narva sel aastal leidma lasteaedadesse suure hulga abiõpetajaid.

Augustis lõpeb kaheaastane üleminekuperiood ning uuel õppeaastal peavad kõik abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2-tasemel. 200 Narva abiõpetajast tulevad sellega toime vaid pooled. Narva peab seega ühekorraga leidma lasteaedadesse 100 uut abiõpetajat.

"Nii palju abiõpetajaid ja nii palju õpetajaid, keda me vajame praegu. Kas see õnnestub, see on küsimus," ütles Degel. "Näeme seda augusti lõpupoole. Aga praegu on meie ülesanne teha kõik selleks, et saavutada olukord, kus meie personal on kvalifikatsiooninõuetele vastav."

Kuna lasteaedade abiõpetajatele pole palgalisa ette nähtud, siis vaevalt et keegi väljastpoolt Narvat pooleteise tuhande euro suurusele palgale konkureeriuma tuleb.

Abiõpetajad loodab linnavalitsus leida kohapealt.