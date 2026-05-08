X!

Elering kaalub Värskasse uue Eesti-Läti gaasiühenduse rajamist

Majandus
Gaasitrassi marker. Illustreeriv foto.
Gaasitrassi marker. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Elering kaalub võimalust rajada Värska kanti täiendav Eesti-Läti gaasiühendus, mis aitaks suurendada varustuskindlust. Eeluuringud peaksid valmis saama aasta lõpuks.

Kui varem oli Eesti gaasiülekandevõrk ühendatud Venemaa võrguga Värskas ja Narvas ning enamik gaasist pärines Venemaalt, siis 2022. lõpus keelati tarned Vene punktidest ja gaas tuleb Eestisse Lätist Inčukalnsi maagaasihoidlast, kus asub ka riigi strateegiline gaasivaru, ning Balticconnectori kaudu Soome ülekandevõrgust.

Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja rääkis ERR-ile, et pärast Venemaa suunaliste gaasiühenduste sulgemist on suur osa Eesti gaasi ülekandevõrgust töötanud tupiktorustikuna ning seetõttu poleks pikaajalise rikke korral võimalik tagada tarbijatele alternatiivset gaasivarustust varuühenduse kaudu.

Seni on Elering Kebja sõnul võrku edukalt opereerinud, kuid arvestades, et gaasi tiputarbimine võib kasvada, näiteks kui lisanduvad uued gaasielektrijaamad, analüüsib ettevõte eri võimalusi, kuidas varustuskindluse riske maandada. Üks võimalikke lahendusi oleks täiendava Eesti-Läti ühenduse rajamine Värska piirkonda.

"Praegu oleme eeluuringute etapis, kus kaardistame võimalikke trassikoridore, projekti tehnilist teostatavust, indikatiivset maksumust ning võimalikku ajakava. Lõplikke otsuseid projekti elluviimise kohta tehtud ei ole," tõdes Kebja.

Esialgse hinnangu järgi võiks ühenduse pikkus olla ligikaudu 40 kilomeetrit ning maksumus umbes 50 miljonit eurot.

Kebja sõnul tekib sellise investeeringu vajadus eelkõige juhul, kui Eesti gaasi tiputarbimine tulevikus märkimisväärselt kasvab. Samas kasvataks ühenduse rajamine ka olemasolevate gaasitarbijate varustuskindlust.

"Investeeringu tegemisel on oluline põhimõte, et see ei tooks kaasa gaasi ülekandeteenuse võrgutariifi kasvu olemasolevatele tarbijatele. See eeldab, et võrku lisandub piisavas mahus uut tarbimist, mis aitab investeeringu kulu katta ning hoiab tariifimõju neutraalsena," selgitas Kebja.

Ta lisas, et rohkem infot peaks selguma siis, kui eeluuringud valmis saavad ja eeldatavasti juhtub see selle aasta lõpuks, mil Eleringil on ühtlasi plaanis alustada gaasi ülekandevõrgu arengukava avaliku konsultatsiooniga.

Elering kuulutas aprilli lõpus välja konsultatsiooni ettevõtetega, et rajada 2035. aastaks Eestisse kuni 900 megavati ulatuses gaasielektrijaamu. Need on ette nähtud pigem tipukoormuse tagamiseks, mis omakorda tähendab, et vajadusel töötaksid need kõik koos. See aga suurendaks märkimisväärselt gaasi tiputarbimist, millele olemasolev gaasi põhivõrk ei pruugi vastata.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:27

Pikalt tiitlit oodanud Aston Villa saab Euroopa liigas võimaluse

11:22

Analüüs: kogenud teadlased raputavad teadusmaailma vähem

11:20

Elering kaalub Värskasse uue Eesti-Läti gaasiühenduse rajamist

11:08

Eesti Arhitektide Liidu presidendina jätkab Aet Ader

10:51

Leiboristid said Briti kohalikel valimistel lüüa, Farage'i partei tõusis

10:50

Eesti püsib akadeemilise vabaduse edetabelis teisel kohal

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

10:21

Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

10:16

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:12

Florian Wahl: Putinil tuleb stressirohkem päev kui mul

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07.05

Sõja 1534. päev: Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais Uuendatud

08:54

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis Uuendatud

07.05

Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

07.05

Viljandi linnavõim keelas vikerkaarevärvides kanga lahtirullimise ürituse

07.05

Venemaa lülitab 9. mail Moskvas täielikult mobiilse interneti välja

07.05

Rheinmetall plaanib alustada tiibrakettide tootmist juba tänavu

07.05

Läänemets: SDE-ga pole Kaljulaidi kandidatuuri teemal räägitud

07.05

Lätis kukkus alla kaks Venemaalt tulnud drooni Uuendatud

07.05

Tartu linn tõstab bussipiletite hinda

07.05

HTM-i osakonnajuht: Tartu rahu võib mõjuda osale elanikkonnast keeruliselt

ilmateade

loe: sport

11:27

Pikalt tiitlit oodanud Aston Villa saab Euroopa liigas võimaluse

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

10:21

Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

09:44

Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu poolfinaali

loe: kultuur

11:08

Eesti Arhitektide Liidu presidendina jätkab Aet Ader

09:38

Maiken Pius: olen hakanud endale rohkem andestama

07.05

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

07.05

Eesti keeles ilmus graafiline romaan "Tüdruk püssiga. Lugu väikesest metsavennast"

loe: eeter

10:12

Florian Wahl: Putinil tuleb stressirohkem päev kui mul

07.05

Allan Vainola: uuele plaadile on kokku pandud kogu bändi positiivne essents

07.05

Kokkav Roosa Pipar: suutsime krõmpsuva naadisalatiga ka meeste meelt muuta

07.05

Kirna mõisapargi külastajaid ootab tänavu ligi 150 tulbisorti

Raadiouudised

09:45

Narva alustas värbamiskampaaniat 175 haridustöötaja leidmiseks

09:45

Kruiisilaeval tekkinud hantaviiruse puhang Eestile ohtu ei kujuta

09:40

Õhutemperatuur kerkib kuni 16 kraadini

09:20

Raadiouudised (08.05.2026 09:00:00)

07.05

Päevakaja (07.05.2026 18:00:00)

07.05

Ida-Virumaal on droonilennutajad hädas GPS-signaali segajatega

07.05

Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevaliini ligi nädalapikkune seisak sai läbi

07.05

Pärnu muudab parkimiskorda

07.05

Väikekoolide elus hoidmine nõuab omavalitsustelt pingutust ja loovust

07.05

Michali sõnul võiks Kersti Kaljulaid olla presidendikandidaat

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo