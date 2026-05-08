Venemaa võidupüha paraad leiab aset pingete keskel

Laupäeval tähistab Venemaa võidupüha paraadi Moskvas Punasel väljakul, kuid tänavu märgatavalt tagasihoidlikumalt ja rangemate piirangutega. Samas ei ole viimastel aastatel olnud perioodi, kus venelaste seas oleks võimuga rahulolematus olnud nii suur kui praegu.

Eesti julgeolekueksperdid ei pea Ukraina rünnakut paraadile tõenäoliseks.

Võidupüha paraad marsib laupäeval Moskvas Punasele väljakule ilma sõjatehnikata. Venemaa kaitseministeeriumi sõnul kardetakse Ukraina droonirünnakuid pealinnale. Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul on olulisem kuvand, mis võidupühal oma inimesteni viia.

"Olukorras, kus Vene armee rindel väga vähe kasutab sõjatehnikat, ei taheta seda paraadil näidata, et mitte frustreerida oma võitlejaid. Ma arvan, see on see kõige peamine põhjus ja eks suur osa sellest tehnikast on ka puruks lastud, ega teda nii väga palju enam alles jäänud ei ole. Droonirünnakute kartuses suurt vahet ei ole, mis droonirünnakus pihta saab, kas majad, tehnika või siis inimesed. Venemaa presidendi jaoks oleks üritus nurjunud siis, kui oleks lihtsalt õhuhäire, samal ajal kui paraad toimub," nentis Saks.

Samuti droonirünnakute kartuse põhjendusega lülitatakse täielikult välja mobiilne andmeside. Kõrvalt vaadatuna on see aga üks meede, kuidas üha rohkem rahulolematuid kodanikke tsenseerida. Politoloog Karmo Tüüri sõnul pole kunagi varem avalikkuse ette lekkinud nii palju vihaseid sotsiaalmeediapostitusi.

"Inimesed räägivad sellest, et nad ei saa aru, mis toimub, nad peavad ilmselt riigist lahkuma, ettevõtlus on sisuliselt tapetud, pole mingit lootust teenida piisavat raha, et toime tulla. Mille nimel me kannatame, meil pole isegi varjendeid, kuhu peituda ja nii edasi. Ehk siis sellist negatiivi lainet pole varem avalikkuse ette paiskunud," rääkis Tüür.

Internetiühenduse puudumine teeb kohalike elu keeruliseks. 90 protsenti elanikest kasutab ostlemiseks pangakaarti, makseterminalid on aga internetipõhised. Moskvas poepidaja Natalja Novoseltseva ütles, et kui internet puudub, peavad nad poe sulgema, kuniks terminalid ja sularahaautomaadid taas töötavad, sest kõik sõltub internetist.

Võidupüha puhul on Moskvasse kutsutud mitmed riigijuhid, kuigi nimekiri külalistest on oodatust tagasihoidlikum. Nende kohalejõudmine on nüüd küsimärgi all, sest Ukraina tänane droonirünnak lennujuhtimiskeskusele peatas 13 lennujaama töö Lõuna-Venemaal. Mõned lennud Venemaale on nüüd kuni 30 tundi edasi lükatud. Eksperdid ei usu, et Ukraina laupäeval Punast väljakut ründab.

"Isegi kui mingi rünnak toimub Moskva suunal, siis efekti saavutamiseks ei peagi see olema lõhkeainega varustatud droon. Vaid lihtsalt oma võimekuse tõestamine, et on võimalik Moskvat rünnata. Pigem mina pean realistlikuks sellist olukorda, kus soovitakse lihtsalt selle paraadi evakuatsiooni, mitte nii väga sõjahaavatuid või hukkunuid selle käigus," selgitas kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.