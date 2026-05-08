X!

Venemaa võidupüha paraad leiab aset pingete keskel

Välismaa
Sõjaväeline tseremoonia Moskvas reedel
Sõjaväeline tseremoonia Moskvas reedel Autor/allikas: SCANPIX/Denis Vyshinsky/TASS via ZUMA Press
Välismaa

Laupäeval tähistab Venemaa võidupüha paraadi Moskvas Punasel väljakul, kuid tänavu märgatavalt tagasihoidlikumalt ja rangemate piirangutega. Samas ei ole viimastel aastatel olnud perioodi, kus venelaste seas oleks võimuga rahulolematus olnud nii suur kui praegu.

Eesti julgeolekueksperdid ei pea Ukraina rünnakut paraadile tõenäoliseks.

Võidupüha paraad marsib laupäeval Moskvas Punasele väljakule ilma sõjatehnikata. Venemaa kaitseministeeriumi sõnul kardetakse Ukraina droonirünnakuid pealinnale. Julgeolekuekspert Rainer Saksa sõnul on olulisem kuvand, mis võidupühal oma inimesteni viia.

"Olukorras, kus Vene armee rindel väga vähe kasutab sõjatehnikat, ei taheta seda paraadil näidata, et mitte frustreerida oma võitlejaid. Ma arvan, see on see kõige peamine põhjus ja eks suur osa sellest tehnikast on ka puruks lastud, ega teda nii väga palju enam alles jäänud ei ole. Droonirünnakute kartuses suurt vahet ei ole, mis droonirünnakus pihta saab, kas majad, tehnika või siis inimesed. Venemaa presidendi jaoks oleks üritus nurjunud siis, kui oleks lihtsalt õhuhäire, samal ajal kui paraad toimub," nentis Saks.

Samuti droonirünnakute kartuse põhjendusega lülitatakse täielikult välja mobiilne andmeside. Kõrvalt vaadatuna on see aga üks meede, kuidas üha rohkem rahulolematuid kodanikke tsenseerida. Politoloog Karmo Tüüri sõnul pole kunagi varem avalikkuse ette lekkinud nii palju vihaseid sotsiaalmeediapostitusi.

"Inimesed räägivad sellest, et nad ei saa aru, mis toimub, nad peavad ilmselt riigist lahkuma, ettevõtlus on sisuliselt tapetud, pole mingit lootust teenida piisavat raha, et toime tulla. Mille nimel me kannatame, meil pole isegi varjendeid, kuhu peituda ja nii edasi. Ehk siis sellist negatiivi lainet pole varem avalikkuse ette paiskunud," rääkis Tüür.

Internetiühenduse puudumine teeb kohalike elu keeruliseks. 90 protsenti elanikest kasutab ostlemiseks pangakaarti, makseterminalid on aga internetipõhised. Moskvas poepidaja Natalja Novoseltseva ütles, et kui internet puudub, peavad nad poe sulgema, kuniks terminalid ja sularahaautomaadid taas töötavad, sest kõik sõltub internetist.

Võidupüha puhul on Moskvasse kutsutud mitmed riigijuhid, kuigi nimekiri külalistest on oodatust tagasihoidlikum. Nende kohalejõudmine on nüüd küsimärgi all, sest Ukraina tänane droonirünnak lennujuhtimiskeskusele peatas 13 lennujaama töö Lõuna-Venemaal. Mõned lennud Venemaale on nüüd kuni 30 tundi edasi lükatud. Eksperdid ei usu, et Ukraina laupäeval Punast väljakut ründab.

"Isegi kui mingi rünnak toimub Moskva suunal, siis efekti saavutamiseks ei peagi see olema lõhkeainega varustatud droon. Vaid lihtsalt oma võimekuse tõestamine, et on võimalik Moskvat rünnata. Pigem mina pean realistlikuks sellist olukorda, kus soovitakse lihtsalt selle paraadi evakuatsiooni, mitte nii väga sõjahaavatuid või hukkunuid selle käigus," selgitas kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:13

USA tööturg ületas teist kuud järjest ootusi

18:58

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

18:58

Norra ettevõtted plaanivad Pärnumaale miljardieurost vesinikutehast Uuendatud

18:58

Merike Estna: minu jaoks on maal kõige rohkem elus just siis, kui ta sünnib

18:55

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis Uuendatud

18:55

Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

18:54

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

18:52

Venemaa võidupüha paraad leiab aset pingete keskel

18:40

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

18:37

Kallis kinnisvarahind muudab ostjad ja arendajad ettevaatlikuks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:55

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis Uuendatud

07.05

Sõja 1534. päev: Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais Uuendatud

15:48

Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

04:33

FT: EL valmistub võimalikeks kõnelusteks Putiniga Ukraina sõja üle

07.05

Saksa turist sai lamamistoolist ilmajäämise eest kohtu otsusel hüvitist

18:58

Norra ettevõtted plaanivad Pärnumaale miljardieurost vesinikutehast Uuendatud

10:02

USA hakkab tühistama alimendivõlglaste passe

07.05

Valitsus emiteeris ühe miljardi euro väärtuses võlakirju

07.05

Hispaania politsei konfiskeeris laevalt rekordilised 30 tonni kokaiini

06:56

Kruiisilaeval tekkinud hantaviiruse puhang Eestile ohtu ei kujuta

ilmateade

loe: sport

18:58

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

18:25

Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

17:33

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

17:22

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

loe: kultuur

18:58

Merike Estna: minu jaoks on maal kõige rohkem elus just siis, kui ta sünnib

18:55

Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

18:54

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

16:02

Uue muusika reede: Kermo Murel, Daniel Levi, Charli XCX, Little Simz

loe: eeter

16:02

Toidublogija Aston Randen: datli carpaccio on emadepäevaks hõrk amps

14:16

Kahenädalane vasikas, sinine küülik ja kääbuskukk kutsuvad lapsi laadale

13:00

Algasid spioonidraama "Reetur" viimase hooaja võtted

12:33

Veebikaamera ees kasvav nunnu koerapere võlub eestlaste südameid

Raadiouudised

17:40

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

15:40

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

15:30

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

15:25

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

15:20

Raadiouudised (08.05.2026 15:00:00)

12:35

Bulgaaria uus valitsusjuht lubab lõpetada oligarhide võimu

12:35

Varjendite projekteerimisjuhis valmib ilmselt alles aasta lõpuks

12:30

Mesinikud ei saa kätte eurotoetusi

12:25

Laupäev tuleb päikesepaisteline

12:20

Raadiouudised (08.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo