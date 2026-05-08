Trump teatas kolmepäevasest relvarahust Venemaa ja Ukraina sõjas

USA president Donald Trump kuulutas Ukrainas alates laupäevast välja kolmepäevase relvarahu ning teatas, et teeb seda Volodõmõr Zelenski ja Vladimir Putini nõusolekul.

Trump teatas oma sotsiaalmeedias, et relvarahu kestab 9.-11. maini ja see tähendab kogu kineetilise sõjategevuse peatamist ja kummaltki poolelt tuhande sõjavangi vahetamist.

Venemaa oli varem teatanud kahepäevasest ühepoolsest relvarahust, et tähistada laupäeval teise maailmasõja võidupüha. Ukraina teatas varem, et oli samuti relvarahu pakkunud, kuid Moskva oli seda eiranud.

Ühendriikide president lisas, et kõnelused selle suure konflikti lõpetamiseks jätkuvad ja iga päevaga jõutakse lahendusele aina lähemale.

"Loodetavasti on see väga pika, surmava ja raske sõja lõpu algus," ütles ta, lisades, et konflikti lõpetamise läbirääkimistel on pidevalt tehtud edusamme.

Zelenski keelas sõjaväel rünnata 9. mai paraadi Punasel väljakul

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andis reedel relvajõududele korralduse mitte rünnata 9. mail Moskvas Punasel väljakul toimuvat teise maailmasõja võidupüha paraadi.

Korraldus järgnes Trumpi teatele riikidevahelisest kolmepäevasest relvarahust.

"Paraadi toimumise ajaks (9. mail 2026 kell 10.00 Kiievi aja järgi) jäetakse Punase väljaku piirkond Ukraina relvade kasutamise plaanist välja," seisis presidendi veebilehel avaldatud määruses.