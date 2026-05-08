X!

Trump teatas kolmepäevasest relvarahust Venemaa ja Ukraina sõjas

Välismaa
Donald Trump reedel
Donald Trump reedel Autor/allikas: SCANPIX/Aaron Schwartz / Pool via CNP
Välismaa

USA president Donald Trump kuulutas Ukrainas alates laupäevast välja kolmepäevase relvarahu ning teatas, et teeb seda Volodõmõr Zelenski ja Vladimir Putini nõusolekul.

Trump teatas oma sotsiaalmeedias, et relvarahu kestab 9.-11. maini ja see tähendab kogu kineetilise sõjategevuse peatamist ja kummaltki poolelt tuhande sõjavangi vahetamist.

Venemaa oli varem teatanud kahepäevasest ühepoolsest relvarahust, et tähistada laupäeval teise maailmasõja võidupüha. Ukraina teatas varem, et oli samuti relvarahu pakkunud, kuid Moskva oli seda eiranud.

Ühendriikide president lisas, et kõnelused selle suure konflikti lõpetamiseks jätkuvad ja iga päevaga jõutakse lahendusele aina lähemale.

"Loodetavasti on see väga pika, surmava ja raske sõja lõpu algus," ütles ta, lisades, et konflikti lõpetamise läbirääkimistel on pidevalt tehtud edusamme.

Zelenski keelas sõjaväel rünnata 9. mai paraadi Punasel väljakul

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andis reedel relvajõududele korralduse mitte rünnata 9. mail Moskvas Punasel väljakul toimuvat teise maailmasõja võidupüha paraadi.

Korraldus järgnes Trumpi teatele riikidevahelisest kolmepäevasest relvarahust.

"Paraadi toimumise ajaks (9. mail 2026 kell 10.00 Kiievi aja järgi) jäetakse Punase väljaku piirkond Ukraina relvade kasutamise plaanist välja," seisis presidendi veebilehel avaldatud määruses.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: hs.fi, Reuters, BNS

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:23

ETV spordisaade, 8. mai

22:18

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:11

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

21:59

Pärnu Raeküla rannaniitu hakkavad hooldama hobused

21:38

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

21:26

Trump teatas kolmepäevasest relvarahust Venemaa ja Ukraina sõjas

21:08

Laupäev tuleb päikesepaisteline

20:59

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

20:58

Eesti seadused ei võimalda küberpettustega tõhusalt võidelda

20:35

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:10

Ukraina ründas Moskvat ning tehaseid Jaroslavlis ja Rostovis Uuendatud

15:48

Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

07.05

Sõja 1534. päev: Ukraina ründas suurt naftatöötlemistehast Permi krais Uuendatud

18:58

Norra ettevõtted plaanivad Pärnumaale miljardieurost vesinikutehast Uuendatud

04:33

FT: EL valmistub võimalikeks kõnelusteks Putiniga Ukraina sõja üle

15:10

Droonirünnakud halvasid Venemaa lõunaosas lennuliikluse

10:02

USA hakkab tühistama alimendivõlglaste passe

14:48

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

06:56

Kruiisilaeval tekkinud hantaviiruse puhang Eestile ohtu ei kujuta

15:48

Kinnisvaraarendaja Mainor Ülemiste läheb töötukassa vastu kohtusse

ilmateade

loe: sport

22:23

ETV spordisaade, 8. mai

22:11

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

21:38

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

20:59

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

loe: kultuur

18:58

Merike Estna: minu jaoks on maal kõige rohkem elus just siis, kui ta sünnib

18:55

Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

18:54

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

16:02

Uue muusika reede: Kermo Murel, Daniel Levi, Charli XCX, Little Simz

loe: eeter

16:02

Toidublogija Aston Randen: datli carpaccio on emadepäevaks hõrk amps

14:16

Kahenädalane vasikas, sinine küülik ja kääbuskukk kutsuvad lapsi laadale

13:00

Algasid spioonidraama "Reetur" viimase hooaja võtted

12:33

Veebikaamera ees kasvav nunnu koerapere võlub eestlaste südameid

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

17:40

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

15:40

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

15:30

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

15:25

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

15:20

Raadiouudised (08.05.2026 15:00:00)

12:35

Bulgaaria uus valitsusjuht lubab lõpetada oligarhide võimu

12:35

Varjendite projekteerimisjuhis valmib ilmselt alles aasta lõpuks

12:30

Mesinikud ei saa kätte eurotoetusi

12:25

Laupäev tuleb päikesepaisteline

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo