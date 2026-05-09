Galerii: Kirna mõisa pargis avati tulbifestival

Kirna tulbifestivali mängis avatuks Tartu Ülikooli akadeemiline puhkpillorkester Popsid. Lillepeenarde vahel käis samal ajal asjatundlik sagimine.

"Seda ilu mis Eestimaal on, tuleb lihtsalt nautida. Super. Lõhnad, linnulaul ja kaunid värvid," ütles Tartust tulbifestivalile tulnud Maret.

Kirna tulbifestivali Tallinnast tulnud Valdur ja Kristi käisid mullu Amsterdamis Keukenhofis tulbiväljasid vaatamas, kuid Kirnas on nende sõnul samuti väga ilus.

"Ma olen siin kunagi käinud kas 12 või 14 aastat tagasi, kui siin alles hakati mõisa ümbrust ja parki avastama ja taastama. Ja see, mis selle ajaga siin on tehtud – väga ilus," lausus Kristi.

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org lausus, et tulpe õitseb sel aastal umbes 200 000 nagu tavaliselt.

"Eelmisel aastal istutasime 100 000 uut sibulat, nii et need on kõik nüüd kohe-kohe õitsele puhkemas. Aga lisaks tulpidele, mis on aias, saab maja sees vaadata lausa kahte kunstinäitust. Ja lisaks kõigele nagu alati, kes juba varem on käinud, uhked lilleseaded Eesti lilleseadjate poolt," ütles Org.

Mida on tänavu tehtud, et õied nii ilusad ja prisked välja näevad?

"Põhiliselt me peame ikkagi loodusele tänulikud olema. Kui eelmisel aastal meid kimbutasid vihmad ja külmad ja see kõik oli üle Eesti väga keeruline kõikidele põllu- ja aiapidajatele, siis sel aastal on olnud meile ilm armuline. Aga mõistagi me tegime kõik endast oleneva, et need tulbid saaksid hästi-hästi ette valmistatud mulda maha pistetud," lausus Org.

"Sel aastal me soovitame vaadata selle pilguga tulpe, et jätta meelde, mis sordid kõige rohkem meeldivad. Sellepärast et juunis on meil plaanis teha sellised talgud, kus inimesed, kes tulevad, võtavad tulbisibulaid üles, saavad need ka endale võtta," lisas ta.

Tänavu võib Kirna tulbiväljade õiteilu kesta kaks-kolm nädalat.