X!

Galerii: Kirna mõisa pargis avati tulbifestival

Eesti
Kirna mõisaparki on istutatud üle 200 000 tulbisibula 150 sordist.
Vaata galeriid
28 pilti
Eesti

Laupäev keskpäeval hüüti Türi vallas avatuks seitsmes Kirna tulbifestival. Kirna mõisa parki on istutatud üle 200 000 tulbisibula, neist umbes 60 protsenti on juba õide puhkenud. Kirna mõisapargis kasvavad tulbid 150 sordist.

Kirna tulbifestivali mängis avatuks Tartu Ülikooli akadeemiline puhkpillorkester Popsid. Lillepeenarde vahel käis samal ajal asjatundlik sagimine.

"Seda ilu mis Eestimaal on, tuleb lihtsalt nautida. Super. Lõhnad, linnulaul ja kaunid värvid," ütles Tartust tulbifestivalile tulnud Maret.

Kirna tulbifestivali Tallinnast tulnud Valdur ja Kristi käisid mullu Amsterdamis Keukenhofis tulbiväljasid vaatamas, kuid Kirnas on nende sõnul samuti väga ilus.

"Ma olen siin kunagi käinud kas 12 või 14 aastat tagasi, kui siin alles hakati mõisa ümbrust ja parki avastama ja taastama. Ja see, mis selle ajaga siin on tehtud – väga ilus," lausus Kristi.

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org lausus, et tulpe õitseb sel aastal umbes 200 000 nagu tavaliselt.

"Eelmisel aastal istutasime 100 000 uut sibulat, nii et need on kõik nüüd kohe-kohe õitsele puhkemas. Aga lisaks tulpidele, mis on aias, saab maja sees vaadata lausa kahte kunstinäitust. Ja lisaks kõigele nagu alati, kes juba varem on käinud, uhked lilleseaded Eesti lilleseadjate poolt," ütles Org.

Mida on tänavu tehtud, et õied nii ilusad ja prisked välja näevad?

"Põhiliselt me peame ikkagi loodusele tänulikud olema. Kui eelmisel aastal meid kimbutasid vihmad ja külmad ja see kõik oli üle Eesti väga keeruline kõikidele põllu- ja aiapidajatele, siis sel aastal on olnud meile ilm armuline. Aga mõistagi me tegime kõik endast oleneva, et need tulbid saaksid hästi-hästi ette valmistatud mulda maha pistetud," lausus Org.

"Sel aastal me soovitame vaadata selle pilguga tulpe, et jätta meelde, mis sordid kõige rohkem meeldivad. Sellepärast et juunis on meil plaanis teha sellised talgud, kus inimesed, kes tulevad, võtavad tulbisibulaid üles, saavad need ka endale võtta," lisas ta.

Tänavu võib Kirna tulbiväljade õiteilu kesta kaks-kolm nädalat.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:41

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:41

Kreml: relvarahu ei kesta kolmest päevast kauem Uuendatud

21:39

Ogier saavutas otsustavaks võistluspäevaks enam kui 20-sekundilise edu Uuendatud

21:23

Galerii: Euroopa päeva kontsert Vabaduse väljakul

21:20

Galerii: Kirna mõisa pargis avati tulbifestival

21:18

Järgmised päevad tulevad pilvisemad ja sajusemad

21:07

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

21:06

Viipekeelsed uudised

21:03

Eesti valitsus ootab Ukrainalt eelkõige oma droonide paremat juhtimist

20:36

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21:41

Kreml: relvarahu ei kesta kolmest päevast kauem Uuendatud

08.05

Trump teatas kolmepäevasest relvarahust Venemaa ja Ukraina sõjas

08.05

Narkokurjategijate tabamisel said viga kolm kiirreageerijat ja üks liikleja

15:53

Moskvas toimus 9. mai paraad ilma sõjatehnikata Uuendatud

08.05

Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

18:02

Fotod: 9. mai tähistamine tõi pronkssõduri juurde lillekuhjad Uuendatud

09:07

Lätis edastati mobiilne ohuteavitus võimaliku ohu kohta õhuruumis

08.05

Galerii: aasta ema tiitli sai kuue lapse ema Elin Filin-Emajõe

18:40

Fotod: Suure Taevaskoja juures varises osa liivakivipaljandist

06:44

Villmann: tegime tarbijakaitse ametile kampaania ainult tehisaru kasutades

ilmateade

loe: sport

21:39

Ogier saavutas otsustavaks võistluspäevaks enam kui 20-sekundilise edu Uuendatud

21:07

Poolfinaalseeria pingelises otsustavas mängus jäi peale Tartu Ülikool

20:36

Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

20:11

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas

loe: kultuur

21:23

Galerii: Euroopa päeva kontsert Vabaduse väljakul

20:12

Galerii: Florian Wahli silent disco Narva jõe promenaadil

13:18

Suri muusikateadlane Tiia Järg

13:00

"OP": Pariisi raamatukogus juhatab vägesid eestlasest peaspetsialist

loe: eeter

14:46

Tiina Tauraite: ma ei räägi enam kunagi rolliks valmistumisest avalikult

13:49

Euroopa päeva vaheklipid: taastuvenergia

12:01

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

11:43

Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

Raadiouudised

18:35

Taevaskojas varises osa liivakivipaljandist

18:30

Narvas tähistatakse nii Euroopa päeva kui 9. maid

18:25

Päevakaja (09.05.2026 18:00:00)

16:55

Kirnas kuulutati avatuks tulbifestival

16:50

Vabatahtlike roll kriisideks valmisolekus kasvab

08.05

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

08.05

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

08.05

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

08.05

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

08.05

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo