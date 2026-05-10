Suvised töökohad täituvad kiiresti

Suvi läheneb ja paljud ettevõtted vajavad juurde töökäsi. Hooajalised töökohad täituvad kiiresti ja need, kes praegu tööd otsima hakkavad, võivad olla juba hiljaks jäänud.

Sagimine Tallinna vanalinna Caffeine'i kohvikus näitab, et peatselt algav suvehooaeg toob ettevõttele tööd lisaks ja noortele rohkem võimalusi hooajatööks. 12 kohviku peale kasvab suvine tööjõuvajadus kuuendiku võrra. Töökuulutusteks vajadust pole.

"Me oleme tore nooruslik ettevõte. Me tekitame väga hea põhja esimeseks töökohaks ja baristad leiavad meid ise ja me koolitame nad välja," ütles Caffeine'i ärijuht Katrily Purga.

Rohkem aga oodatakse pikemaajalisi töötajaid ja täisealisi noori.

"Kuna meil on töötamise seeniorastmeid mitmeid, samuti on ka palganumber veidi erinev vastavalt kohvikule. Näiteks siinsamas Harju tänava kohvikus, kus töökoormus on lihtsalt niivõrd suur, eriti suvel või detsembris, siis siin on palganumber pisut kõrgem kui mõned teises. Samuti lennujaamas, kus on väga palju öiseid tunde. Palganumber võib olla kuus kuni kümme eurot tunnis," lausus Purga.

Noore töötajaskonnaga Super Skypark võtab sel suvel esimest korda tööle mõned alaealised.

"Muidu me tavaliselt alla 18-aastaseid ei võta. Nüüd kaks kuni viis 16–17-aastast plaanime võtta nii Tallinna batuudikeskusesse kui ka Pärnusse. Ehk et mõlemad skyparkid teevad esimese sammu, et nüüd oleme valmis veel noorematega töötama," ütles Super Skyparki arendusjuht Elyne Aaviksoo.

Lihtsaimal positsioonil on võimalik teenida brutopalka kuus eurot tunnis.

Töötajaid tikutulega otsima ei pea, noored kirjutavad ise, kuid mõnikord jääb nende oskustest vajaka.

"Väga tihti jääb takistuseks avatus ja julgus suhelda. Teiselt poolt, inetu öelda, aga noored on nii palju telefonis, et meie positsioonidel on oluline, et sa märkad ja vaatad külalisi, oskad juhendada. Kui telefoni ära kaod, siis ongi meil ka keeruline selle inimesega suhelda," lausus Aaviksoo.

See, et alaealised tahavad suvel töötada, näitab sihtasutuse Sõbralt Sõbrale suvetööle kandideerimise populaarsus.

"Sellel aastal oli taaskord rekord, tuli üle 600 avalduse – peaaegu poole rohkem kui eelmisel aastal. Ja kuigi me igal aastal võtame uued noored, siis me tahame pakkuda uut töökogemust noortele. Me ei võta üldjoontes samu noori, kuigi nad väga tahavad meile tulla," ütles Sõbralt Sõbrale kaupluste juht Maiko Kesküla.

Sel suvel palkab Sõbralt Sõbrale 30 alaealist üle Eesti. Tihti pöörduvad noored juba jaanuaris sooviga suvel tööle asuda. Ebarealistlikke palgaootusi neil pole.

"Meie palgad jäävad ka miinimumpalga ringi ja ei taju me ka noorte poolt mingisugust palgasurvet ega ebareaalseid palgaootusi. Noored tõesti tahavad tööle tulla. Paljud noored, kellele me peame (ei) ütlema, tulevad meile ikkagi vabatahtlikuna tööle. Soov ennast realiseerida on niivõrd suur ja neid võimalusi on niivõrd vähe Eestis, mida noortele pakkuda," lausus Kesküla.

Toimetaja: Marko Tooming

