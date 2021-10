Poola justiitsminister: me ei saa ega pea maksma EL-i trahve

Poola justiitsminister ütles neljapäeval, et riik ei peaks maksma trahve, mille Euroopa Liidu kõrgeim kohus on määranud vastuolulise kohtureformi tõttu ja seoses Varssavi suutmatusega sulgeda suur söekaevandus.

Varssavi ja Brüssel on tülis Poola vastuolulise justiitsreformi pärast, mille algatas Seaduse ja Õigluse partei valitsus.

Brüsseli hinnangul ohustab reform demokraatlikke vabadusi, kuid Poola võimud põhjendavad seda vajadusega korruptsioon kohtusüsteemist välja juurida.

"Poola ei saa ega pea maksma ainsatki zlotti seoses Turowi söekaevandust puudutava ebaseadusliku karistusega või kohtusüsteemi muudatustega. Poola ei tohi seadusetusele järgi anda," ütles neljapäeval justiitsminister Zbigniew Ziobro.

Päev varem oli EL-i kõrgem kohus nõudnud Varssavilt miljon eurot päevas, kuna see ei ole peatanud kõrgeima kohtu vastuolulise distsiplinaarkoja toimimist, mis on Varssavi ja Brüsseli tüli keskmes.

Euroopa Komisjon asus trahvi nõudma eelmisel kuul, kui Poola võimud ei olnud ellu viinud Euroopa kohtu juulis langetatud otsust distsiplinaarkoja tegevuse peatamiseks.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ei ole täitnud lubadust sulgeda kohtukoda, milles kriitikud näevad vahendit kohtunike allutamiseks valitsuse tahtele.

Lisaks nõudis Euroopa kohus septembris Poolalt päevas 500 000 eurot trahvi seoses suure söekaevanduse sulgemata jätmisega, mis pahandab piirnevat Tšehhi Vabariiki.

Tüli on pannud küsimuse alla isegi Poola liikmelisuse ühenduses.

Poola põhiseaduskohus otsustas selle kuu alguses, et osati on Euroopa Liidu õigus Poola põhiseadusega ühitamatu.

Peaminister Morawiecki ütles eelmisel nädalal EL-i riigijuhtide tippkohtumisel Brüsselis, et Poola on valmis dialoogiks, kuid ei allu survele ja väljapressimisele.

Mitu EL-i riigijuhti on nõudnud, et kuni probleem on lahendamata ei peaks Brüssel välja andma 36 miljardit eurot pandeemia taastamiseks mõeldud raha, mida Poola hädasti vajab.