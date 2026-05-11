X!

Vseviov: 9. mai paraad Moskvas jättis närtsinud mulje

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Venemaa tegutsemises paistab üha enam närvilisust ning isegi paanilisust ja meeleheidet. 9. mai paraadi kaadrid Moskvast kõnelesid Putini nõrkusest, kuid see ei tähenda, et Euroopa peaks loorberitele puhkama jääma, leiab välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

"Taust oli ju see, et Putin helistas Trumpile ja palus, et Ameerika Ühendriikide president vahendaks, aga teiste sõnadega öeldult ka veenaks Zelenskit lubama 9. mail Moskvas paraadi korraldada. Mis minu arvates kõneleb Putini nõrkusest ja need kaadrid, mida me Moskvas nägime, tegelikult seda ka kriipsutavad alla," rääkis Vseviov esmaspäeval "Vikerhommikus".

Ta selgitas, et sõjatehnikat ei olnud paraadil, sest tehnika on suures osas Ukraina territooriumil puruks lastud ja see osa, mis ei ole puruks lastud, seda osa ei tahtnud Venemaa ühte kohta kokku kuhjata.

"Aga kogu sellest üritusest jäi närtsinud, väsinud mulje. Ja ma arvan, et see sümbolina päris hästi peegeldab ka seda olukorda, kuhu Putini juhtimisel Venemaa on ennast viinud. Minu meelest mingisugust energiat sealt praegu enam ei tule."

Vseviov tõi välja, et Putin pakkus 9. maiks relvarahu ja selle peale Zelenski pakkus relvarahu varasemaks ajaks ja kuulutas selle ka välja.

"Mis oli minu arvates väga osav võte, rebimaks mask sellelt Putini valepakkumiselt, mida ta tegelikult ju oli. Bluff paljastus ja paljastus kõige õudsemal moel – Venemaa ründas selle perioodi jooksul mitte lihtsalt Ukraina tsiviiltaristut, vaid muuhulgas ka ühte lasteaeda. Mis ei ole midagi veel karjuvamat paljastamaks seda, et mingisugusest tegelikust vaherahust Putin muidugi huvitatud ei olnud. Tal oli lihtsalt huvitatud sellest, et oma paraad ära korraldada. Ja ma ei ole kindel, kas maailmas on kedagi, kes seda ei suuda läbi näha."

Vseviovi sõnul peegeldubki selles Putini nõrkus, aga türannid autoritaarsetes süsteemides ei saa endale nõrkust lubada.

"Nüüd on Putin järjest pidanud näitama ennast nõrgana. Ma arvan, et see on vesi Ukraina veskile ja ühtlasi lõpuks ka vesi, mis on Venemaa ahjus. Näis, kui kaua neil õnnestub vastu pidada. Aga paanikas suurriik, ta võib olla lühiajaliselt ohtlik kõigi oma naabrite suhtes. Aga suures plaanis mulle tundub, et hakkab aina ilmsemaks saama see, et 21. sajandil ei ole võimalik seda 19. sajandi stiilis impeeriumi taastada."

Vseviov ütles, et nüüd on küsimus, kui kiiresti õnnestub meil veenda Putinit ka päriselt oma kurssi muutma Ukraina ja Euroopa suunal.

"Praegu seda veel pole õnnestunud teha. Ja seetõttu ei ole õiglane ja ammugi mitte ka püsiv rahu veel käeulatuses, aga mulle tundub, et me liigume siiski õiges suunas. Vähemalt vaadates neid kaadreid Moskvast."

Küsimusele, kui kaua Ukraina sõda võib veel kesta, vastas Vseviov, et mida kindlamalt tegutseme, seda lühemalt. Samas on ka ukrainlaste olukord endiselt keeruline.

"Rasked talvekuud on selja taha jäänud ja mis kõige olulisem, lootus on tekkinud. Lootus on tugevnenud. Seda on ka tegelikult tajuda. Aga kui sõjad oleks ette ennustatavad, siis neid ei toimuks, sest kaotaja teaks, et ta kaotab ja võitja, et ta võidab. Selleski sõjas on üksjagu määramatust, aga mulle tundub, et see kurss vähemalt praegu on Ukraina vaatest positiivne."

Ta lisas, et Venemaa tegutsemises paistab närvilisust ja teatud mõttes isegi paanilisust ja meeleheidet.

"Seesama Ivangorodi kontsert, mida meile sealt üle Narva jõe kuvati. Kas siis see on see, mida nüüd suur ja impeeriumiks saada tahtev riik teeb oma pisikese naabri suunal. Minu meelest ei maksa selliseid asju karta, sest need on naeruväärsed katsed ajada meid segadusse ja lõhestada."

Vseviovi sõnul ollakse praegu õigel kursil, aga loorberitele puhkama jäämise asemel soovitas ta teha veel rohkem ja kiiremini praegu.

"Ja seda ka suurtes poliitikavaldkondades, nagu näiteks Euroopa Liidu laienemine. Täna kogunevad Euroopa Liidu välisministrid ja arutavad kindlasti ka seda küsimust. Ja me ei saa ka eeldada, et need otsused, mis tuleb ära teha, teevad ennast ära ise. Nüüd, kus Ungari valitsus on vahetunud, selgub kindlasti, et detailides on veel liikmesriike, kellele üks, kellele teine poliitika mingisuguseid probleeme põhjustab. Nii et otsuste tegemine ei ole tingimata lihtne, aga tänu Ungari valimistele on ta muutunud võimalikuks."

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: "Vikerhommik"

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:31

Tiit Maran: metsaseadus vajab sisulist muutust

10:20

Hiiumaa vald on rahulolematu kaitseala loomise kavaga

10:18

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

10:00

Päev tuleb soe ja vihmane

09:59

Eesti ostab veel kolm Lõuna-Korea Chunmoo raketiheitjat

09:55

Eestis elavatel ukrainlastel on endiselt raske leida erialast tööd

09:54

Suurbritannia ettevõtete juhid teenivad paroolimüügiga palgalisa

09:42

Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

09:41

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

09:37

Eesti eramuuseum hoiab kultuurimälu lõhna, maitse ja vestlusega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:53

Sõja 1537 päev: Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu Uuendatud

10.05

Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks Uuendatud

10.05

Energiafirmade röögatu kasum tõstatab ootamatu kasumi maksustamise teema

09.05

Fotod: Suure Taevaskoja juures varises osa liivakivipaljandist

10.05

Läti kaitseminister astus tagasi Uuendatud

10.05

Poola võimud tuvastasid ilmselt Vene päritolu luuredrooni

10.05

Evelin Võigemast: olen lapsi kasvatanud võrdselt positsioonilt, mitte ülevalt alla

10.05

Iraan: USA poole hoidvaid riike ootavad Hormuzi väinas ees raskused

10.05

Saks: vaherahu palumine oli Venemaa poolt ilmne nõrkuse märk

09:42

Ukraina hoidus kaks päeva kaugmaarünnakutest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

10:18

Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

09:41

Tiisaar ja Korotkov avasid MK-hooaja hõbemedaliga

09:07

Timberwolves viigistas seeria, Wembanyama eemaldati mängust

08:33

Barcelona kindlustas El Clasico võiduga järjekordse meistritiitli

loe: kultuur

09:37

Eesti eramuuseum hoiab kultuurimälu lõhna, maitse ja vestlusega

09:30

Arvustus. Teie aeg on saabunud, Kurva Kuju Rüütel

09:25

Kirjandusfestival Prima Vista toob tänavu Tartusse kirjanikke Soomest, Norrast ja Taanist

08:23

Stockholmis avatakse Eesti maalikunstnike näitus tehisarust

loe: eeter

10.05

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Gunnar Kilgase 100. sünniaastapäevale

10.05

Galerii: Vanilla Ninja kohtus Viinis fännidega ja jagas jäätist

10.05

Eeva Talsi: ilma emade toeta me muusikutööd teha ei saaks

10.05

Evelin Võigemast: olen lapsi kasvatanud võrdselt positsioonilt, mitte ülevalt alla

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (11.05.2026 09:00:00)

10.05

Päevakaja (10.05.2026 18:00:00)

09.05

Taevaskojas varises osa liivakivipaljandist

09.05

Narvas tähistatakse nii Euroopa päeva kui 9. maid

09.05

Päevakaja (09.05.2026 18:00:00)

09.05

Kirnas kuulutati avatuks tulbifestival

09.05

Vabatahtlike roll kriisideks valmisolekus kasvab

08.05

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

08.05

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

08.05

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo