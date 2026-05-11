Vseviov: 9. mai paraad Moskvas jättis närtsinud mulje

Venemaa tegutsemises paistab üha enam närvilisust ning isegi paanilisust ja meeleheidet. 9. mai paraadi kaadrid Moskvast kõnelesid Putini nõrkusest, kuid see ei tähenda, et Euroopa peaks loorberitele puhkama jääma, leiab välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

"Taust oli ju see, et Putin helistas Trumpile ja palus, et Ameerika Ühendriikide president vahendaks, aga teiste sõnadega öeldult ka veenaks Zelenskit lubama 9. mail Moskvas paraadi korraldada. Mis minu arvates kõneleb Putini nõrkusest ja need kaadrid, mida me Moskvas nägime, tegelikult seda ka kriipsutavad alla," rääkis Vseviov esmaspäeval "Vikerhommikus".

Ta selgitas, et sõjatehnikat ei olnud paraadil, sest tehnika on suures osas Ukraina territooriumil puruks lastud ja see osa, mis ei ole puruks lastud, seda osa ei tahtnud Venemaa ühte kohta kokku kuhjata.

"Aga kogu sellest üritusest jäi närtsinud, väsinud mulje. Ja ma arvan, et see sümbolina päris hästi peegeldab ka seda olukorda, kuhu Putini juhtimisel Venemaa on ennast viinud. Minu meelest mingisugust energiat sealt praegu enam ei tule."

Vseviov tõi välja, et Putin pakkus 9. maiks relvarahu ja selle peale Zelenski pakkus relvarahu varasemaks ajaks ja kuulutas selle ka välja.

"Mis oli minu arvates väga osav võte, rebimaks mask sellelt Putini valepakkumiselt, mida ta tegelikult ju oli. Bluff paljastus ja paljastus kõige õudsemal moel – Venemaa ründas selle perioodi jooksul mitte lihtsalt Ukraina tsiviiltaristut, vaid muuhulgas ka ühte lasteaeda. Mis ei ole midagi veel karjuvamat paljastamaks seda, et mingisugusest tegelikust vaherahust Putin muidugi huvitatud ei olnud. Tal oli lihtsalt huvitatud sellest, et oma paraad ära korraldada. Ja ma ei ole kindel, kas maailmas on kedagi, kes seda ei suuda läbi näha."

Vseviovi sõnul peegeldubki selles Putini nõrkus, aga türannid autoritaarsetes süsteemides ei saa endale nõrkust lubada.

"Nüüd on Putin järjest pidanud näitama ennast nõrgana. Ma arvan, et see on vesi Ukraina veskile ja ühtlasi lõpuks ka vesi, mis on Venemaa ahjus. Näis, kui kaua neil õnnestub vastu pidada. Aga paanikas suurriik, ta võib olla lühiajaliselt ohtlik kõigi oma naabrite suhtes. Aga suures plaanis mulle tundub, et hakkab aina ilmsemaks saama see, et 21. sajandil ei ole võimalik seda 19. sajandi stiilis impeeriumi taastada."

Vseviov ütles, et nüüd on küsimus, kui kiiresti õnnestub meil veenda Putinit ka päriselt oma kurssi muutma Ukraina ja Euroopa suunal.

"Praegu seda veel pole õnnestunud teha. Ja seetõttu ei ole õiglane ja ammugi mitte ka püsiv rahu veel käeulatuses, aga mulle tundub, et me liigume siiski õiges suunas. Vähemalt vaadates neid kaadreid Moskvast."

Küsimusele, kui kaua Ukraina sõda võib veel kesta, vastas Vseviov, et mida kindlamalt tegutseme, seda lühemalt. Samas on ka ukrainlaste olukord endiselt keeruline.

"Rasked talvekuud on selja taha jäänud ja mis kõige olulisem, lootus on tekkinud. Lootus on tugevnenud. Seda on ka tegelikult tajuda. Aga kui sõjad oleks ette ennustatavad, siis neid ei toimuks, sest kaotaja teaks, et ta kaotab ja võitja, et ta võidab. Selleski sõjas on üksjagu määramatust, aga mulle tundub, et see kurss vähemalt praegu on Ukraina vaatest positiivne."

Ta lisas, et Venemaa tegutsemises paistab närvilisust ja teatud mõttes isegi paanilisust ja meeleheidet.

"Seesama Ivangorodi kontsert, mida meile sealt üle Narva jõe kuvati. Kas siis see on see, mida nüüd suur ja impeeriumiks saada tahtev riik teeb oma pisikese naabri suunal. Minu meelest ei maksa selliseid asju karta, sest need on naeruväärsed katsed ajada meid segadusse ja lõhestada."

Vseviovi sõnul ollakse praegu õigel kursil, aga loorberitele puhkama jäämise asemel soovitas ta teha veel rohkem ja kiiremini praegu.

"Ja seda ka suurtes poliitikavaldkondades, nagu näiteks Euroopa Liidu laienemine. Täna kogunevad Euroopa Liidu välisministrid ja arutavad kindlasti ka seda küsimust. Ja me ei saa ka eeldada, et need otsused, mis tuleb ära teha, teevad ennast ära ise. Nüüd, kus Ungari valitsus on vahetunud, selgub kindlasti, et detailides on veel liikmesriike, kellele üks, kellele teine poliitika mingisuguseid probleeme põhjustab. Nii et otsuste tegemine ei ole tingimata lihtne, aga tänu Ungari valimistele on ta muutunud võimalikuks."