Zelenski on Putiniga valmis kohtuma kõikjal peale Moskva

"Moskva on agressorriigi pealinn. Selline läbirääkimiste formaat ei ole võimalik," ütles ta.

Putini abi Juri Ušakov kinnitas laupäeval taas, et Putin on valmis kohtuma Zelenskõiga Moskvas.

Putin ise teatas laupäesel kohtumisel ajakirjanikega, et võimalikku kohtumist Zelenskiga mõnes kolmandas riigis võib kaaluda ainult siis, kui saavutatakse lõplik kokkulepe rahulepingu osas.

Kommenteerides läbirääkimiste võimalikkust Zelenskiga, ütles Putin, et see on võimalik, kuid ainult teatud tingimustel.

"Me oleme seda varemgi kuulnud, me pole kunagi keeldunud. Mina pole keeldunud," sõnas Putin kohalikule meediale.

"Võib kohtuda ka kolmandas riigis, kuid ainult siis, kui saavutatakse lõplikud kokkulepped rahulepingu osas. See peaks olema viimane punkt, mitte läbirääkimised ise," lausus Putin.

Zelenski ja Putin on kohtunud vaid korra ning see toimus 2019. aasta detsembris, pea pool aastat pärast Zelenski Ukraina presidendiks valimist.

Siis üritasid kaks riigipead leida lahendust toona veel mitte täiemahulise sõja lõpetamiseks Ukrainas Donbassi regioonis.