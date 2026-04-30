Starmer lubas rakendada meetmeid juudi kogukonna kaitsmiseks

Keir Starmer
Keir Starmer
Suurbritannia pealinnas Londonis on toimunud mitu antisemiitlikku rünnakut ning peaminister Keir Starmer lubas rakendada meetmeid juudi kogukonna kaitsmiseks.

Starmer lubas saata juudi kogukondade piirkondadesse rohkem politseinikke ning tõkestada antisemitismi levikut.

"Inimesed on hirmul, kardavad näidata, kes nad oma kogukonnas on, kardavad minna sünagoogi ja praktiseerida oma usku, kardavad minna ülikooli juudina, saata oma lapsi kooli juudina, öelda oma kolleegidele, et nad on juudid," teatas Starmer. 

Kolmapäeval pussitas ründaja Põhja-Londonis Golders Greenis noaga kaht juudi meest. Kahtlusalune on 45-aastane Somaalias sündinud Briti kodanik. Briti meedia teatel on ta varem seadusega pahuksis olnud. 

Kaks ohvrit, 76- ja 34-aastane, viidi haiglasse ning nende seisund on stabiilne. Üks ohvritest, 34-aastane Shloime Rand, ütles, et Londoni tänavad ei ole juudi kogukonnale ohutud.

Starmerile avaldatakse nüüd üha suuremat survet, et ta võtaks Briti juutide kaitsmiseks kasutusele karmimaid meetmeid.

Starmer lubas kaitsta umbes 290 000-liikmelist juudi kogukonda ning kinnitas, et "valitsus teeb kõik endast oleneva, et see vihkamine maha suruda". 

Briti valitsus on ka öelnud, et kiirendab seadusandlust, mis võimaldab esitada süüdistuse inimestele, kes tegutsevad riiklikult toetatud rühmituste esindajatena, et neid saaks kohelda samamoodi nagu välisriikide luureteenistuste spioone.

"Me vajame rohkem volitusi, et võidelda pahatahtliku ohuga, mida kujutavad endast sellised riigid nagu Iraan, sest me teame kindlalt, et nad tahavad Briti juutidele kahju teha," ütles Starmer.

Valitsuse sõltumatu terrorismialaste õigusaktide ülevaataja Jonathan Hall kutsus aga üles kehtestama moratooriumi Palestiina-meelsetele meeleavaldustele, mis tema sõnul soodustavad antisemitismi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, The Times

