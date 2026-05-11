Hispaania, Sloveenia ja Iirimaa ei kanna Iisraeli tõttu Eurovisiooni üle

Hispaania, Iirimaa ja Sloveenia avalik-õiguslikud ringhäälingud teatasid esmaspäeval, et boikoteerivad Iisraeli osalemise tõttu sel nädalal Austrias peetavat 70. Eurovisiooni lauluvõistlust ega kanna seda üle.

Need kolm riiki koos Hollandi ja Islandiga loobusid osalemast tänavusel lauluvõistlusel Viinis, mis algab teisipäeval ja kulmineerub laupäeval finaaliga.

Vastuolusid on tekitanud Iisraeli sõjategevus Gaza sektoris.

On tekkinud kahtlusi, et Šveitsis Baselis toimunud 2025. aasta Eurovisioonil manipuleeriti telehääletussüsteemiga Iisraeli toetuseks. Mõned ringhäälingud tõstatasid ka mure meediavabaduse pärast, kuna Iisrael ei luba nende ajakirjanikel Gaza sektorisse siseneda.

"Eurovisiooni tsirkuse asemel ilmestab rahvusringhäälingu programmi temaatiline saatesari "Palestiina hääled"," teatas Sloveenia ringhääling RTV.

Neljapäevase teise poolfinaali ajal näitab Iirimaa RTE saadet "The End of the World with Beanz", kus 1993. aasta Eurovisiooni võitja Niamh Kavanagh kogeb Norras põhjapõdrakasvataja elu.

Finaali ajal näitab kanal aga 1990. aastate populaarse Iiri komöödiasarja "Father Ted" Eurovisiooni-teemalist osa.

Hispaania RTVE näitab oma muusikalist erisaadet "The House of Music".

Hollandi ja Islandi avalik-õiguslikud ringhäälingud kannavad võistluse üle, hoolimata sellest, et mõlemad riigid osalemisest loobusid.

Sel aastal tähistatakse Eurovisiooni lauluvõistluse 70. aastapäeva ja Austria pealinn teeb kõik endast oleneva, et võõrustada maailma suurimat otseülekandega muusikasündmust.

Pärast viie riigi loobumist osaleb võistlusel vaid 35 riiki, mis on väikseim osalejate arv alates laienemisest 2004. aastal.

Esimest korda 1956. aastal toimunud Eurovisiooni korraldab Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU), maailma suurim avalik-õigusliku meedia liit.

Amnesty Internationali hinnangul on EBU otsus jätta Iisrael Eurovisioonilt eemaldamata, nii nagu tehti Venemaaga pärast sissetungi Ukrainasse 2022. aastal, argpükslik tegu ja räigete topeltstandardite ilming.

Iisraeli osalemine pakub riigile platvormi, et püüda juhtida tähelepanu kõrvale ja normaliseerida käimasolevat genotsiidi okupeeritud Gaza sektoris, ütles Amnesty peasekretär Agnes Callamard oma avalduses.

"Ei tohi lubada, et laulud ja litrid summutaksid või juhiksid tähelepanu kõrvale Iisraeli julmustelt või palestiinlaste kannatustelt."

ÜRO toetatud uurimine tuvastas septembris, et Gaza sektoris käib genotsiid. Iisrael eitab kategooriliselt selliseid süüdistusi.