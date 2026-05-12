Tallinna lauluväljaku juhiks valiti Laine Randjärv

Randjärv alustab lauluväljaku uue juhina tööd 1. juunis, ütles Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm.

Uus juht leiti konkursiga, kus kandidaate oli poolsada.

Haukanõmm ütles, et uue juhi valikukomisjon leidis üksmeelselt, et Randjärve senine töö nii avalikus sektoris kui ka kultuurielu edendajana annavad talle tugevad eeldused lauluväljaku juhi tööga väga hästi hakkama saada.

Randjärv oli aastatel 2002 kuni 2022 Reformierakonna liige.

Haukanõmme sõnul on uue juhi ees päris palju väljakutseid, et Tallinna lauluväljak püsiks kaasaegsena, avatuna ja rahvusvaheliselt atraktiivse sündmuspaigana.

Lauluväljaku senine juht Urmo Saareoja teatas märtsi alguses, et andis nõukogule üle palve ta ametist tagasi kutsuda.

"Kuigi energiat ja ideid mul veel jagub, tunnen, et minu jaoks on õige aeg edasi liikuda enne, kui töö muutub liialt mugavaks," põhjendas lahkumist 2019. aasta kevadel ehk seitsme aasta eest juhiametisse saanud Saareoja.

Saareoja oli Keskerakonna liige septembrist 2011, kuid astus erakonnast välja 14 aprillil 2024.