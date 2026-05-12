Õiguskomisjon täiendab nõusolekuseaduse eelnõu

Riigikogu õiguskomisjon otsustas algatada muudatused ja saata nendega teisele lugemisele eelnõu, mille järgi on nõusolekuta seksuaalvahekord vägistamine. Komisjon otsustas eelnõu täiendada paragrahviga, milles on sõnastatud, mis on eelnõu mõistes nõusolek.

Komisjoni esimees Madis Timpson märkis, et pärast eelnõu esimest lugemist ning huvirühmade ärakuulamist tekkis arusaam, et eelnõu vajab veel täiendamist, ennekõike ses osas, kuidas mõista vaba ja väljendatud nõusolekut, aga ka sugulise iseloomuga tegu. Mõlemad mõisted defineeritakse komisjoni algatatavate muudatusettepanekutega.

"Eelnõuga anname ühiskonnale selge signaali, et ilma nõusolekuta seksuaalvahekord on vägistamine. Loodetavasti annab see eelnõu ohvritele rohkem julgust ka avaldusi esitada ning vägistamisteatest kriminaalmenetluse alustamiseni jõuda. See on oluline, et üldse saaks juhtunut uurida ja võimaliku seksuaalkurjategija kohtu ette viia," toonitas Timpson.

Nõusolekul neli tunnust

Komisjon otsustas justiits- ja digiministeeriumi ettepanekul algatada muudatusettepaneku, millega defineeritakse nõusolek seaduse mõistes. Muudatuse järgi peab korraga täidetud olema neli printsiipi: nõusolek peab olema antud teadlikult ja vabatahtlikult, see peab olema väljendatud sõnaliselt või muul selgelt arusaadaval viisil enne suguühet või muud sugulise iseloomuga tegu ning olemas olema kogu selle teo jooksul.

Samuti algatas komisjon muudatusettepaneku sugulise iseloomuga teo defineerimiseks. Kavas on eelnõu täiendada sättega, mille järgi on sugulise iseloomuga tegu karistusseadustiku tähenduses suguühe ning muu kehaline tegevus, millel on objektiivselt seksuaalne tähendus ja mille korral kahjustatakse oluliselt teise inimese seksuaalse enesemääramise õigust.

Seaduse jõustumine lükkub edasi

Kolmas muudatusettepanek puudutab jõustumist ja näeb ette, et eelnõu jõustumine lükatakse poole aasta jagu edasi, nii et seadus jõustuks vastuvõtmisel 1. jaanuarist 2027.

Istungil osalesid ja tutvustasid eelnõu täiendamise ettepanekut Justiits- ja Digiministeeriumi arenduse ja kriminaalstatistika talituse nõunik Andra Reinomägi, karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Mari Haav ning Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Mario Truu.

Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse (nõusolekupõhine seksuaalvägivalla käsitlus) eelnõu 727 SE riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 3. juunil ettepanekuga teine lugemine lõpetada. Juhul kui teine lugemine lõpetatakse, on komisjoni ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus 10. juunil.