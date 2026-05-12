Kaitsevägi ja -liit võivad saada rohkem õigusi inimeste kontrollimiseks

Foto: Siim Lõvi /ERR
Kaitsevägi ja kaitseliit võivad saada voli inimesi kinni pidada ja kontrollida ka riigikaitseobjektidest väljapoole jäävatel aladel. Juristid hoiatavad, et võib tekkida oht rakendada ebaproportsionaalset jõudu.

Kaitseväelased või kaitseliitlased võivad kohaldada erimeetmeid, kui neil on sellekohane väljaõpe. Need meetmed peavad tagama julgeolekuala vahetus läheduses kehtestatud piiranguid liikumisele, sõidukiga peatumisele, pildistamisele või filmimisele. Rahva keeles tähendab see seda, et riigikaitseobjektide vahetus läheduses peaks kaitseväelased ja kaitseliitlased saama voli takistada inimestel peatumist, pildistamist ja filmilmst määratud ajal ja alal.

"Kui kaitseväe objekti lähedal keegi tegutseb, siis on võimalik seda isikut kinni pidada ja tema asju läbi vaadata. Meetmete rakendamisel tuleb kinni pidada nii proportsionaalsusest kui sellest, et meetmeid rakendatakse nii kaua, kui on vajalik," lausus kaitseministeeriumi õiguse ja halduse asekantsler Margit Gross.

Julgeolekuala hõlmab 300 meetrit tiheasustuses ja kuni kilomeeter hajaasustuses. Riigikogu riigikaitsekomisjon alles tutvub eelnõuga ja valmistab ette võimalikke täiendusi.

"Tegemist on kindlasti riivega, kuid põhiseaduse mõttes õigustatud riivega, kuivõrd jutt käib kõigi inimeste ühisest huvist tugevdada riigikaitset ja julgeolekut," sõnas riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200).

Jurist ja kaitseliitlane Kaido Künnapas ütles, et kaitseväelaste ja kaitseliitlaste tegutsemine inimesi kinnipidades peab olema proportsionaalne - ei tohi muutuda võimu kuritarvitamiseks. Praegune eelnõu on üldsõnaline.

"Saad inimesi kinni pidada selleks, et kontrollida, kas oht võib olla. Väga ebamäärane temaatika. Korrakaitseõigus kahjuks paljuski toimetabki selliste ebamääraste mõõdikute alusel," ütles Künnapas.

Kui seaduse elluviimisel minnakse üle piiri, võib kõige suuremat kahju kannatada mitte seaduse kirjutaja ega vastuvõtja, vaid kaitsevägi ja kaitseliit, ütles jurist.

"Ma arvan, et igasugused maine teemad on vast kõige olulisemad. Kujutage ette, et näiteks välismaalane tuleb Eestisse, käib kaitseministeeriumi ümber ringi ja vaatab, et äge arhitektuur ja teeb pilti seal. Kui ta kinni peetakse ja uuritakse, miks ta pildistab, siis võib-olla te ei oska selgitada, et tegemist on julgeolekualaga," lisas Künnapas.

Eelnõu esimene lugemine toimub riigikogus järgmisel nädalal.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

