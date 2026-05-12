Läti kaitseministri kandidaat soovib kasutada Ukraina kogemust

Läti peaminister Evika Silina seadis riigi uueks kaitseministri kandidaadiks praeguse kaitseministeeriumi esindaja Ukrainas kolonel Raivis Melnise. Siliņa meelest peaks Läti kiiresti üle võtma Ukraina kogemusi ja muutma kaitsejõud vastavaks päevakajalistele vajadustele.

Melnis naasis äsja Ukrainast. Täna kinnitas ta, et on nõus kaitseministriks oleku ajaks loobuma teenistusest kaitsejõududes. Viit kuud kuni parlamendivalimisteni polegi Ukraina kogemusi arvestades väga lühike aeg ametis olla.

"Peamine on üle võtta Ukraina kogemusi ja teadmisi ning viia neid meie kaitsejõududesse. Teine ülesanne on täiendada ja arendada Läti sõjatööstust ning viia see vastavusse kaitsevaldkonna vajadustega. Kolmas eesmärk on viia kaitsejõud vastavusse tänaste ja homsete vajadustega," ütles Läti kaitseministri kandidaat Raivis Melnis.

Peaminister ja kaitseministri kandidaat kohtuvad nüüd parlamendifraktsioonidega, leidmaks seimis Melnise ametisse kinnitamiseks hääli. Opositsioon on juba teatanud, et nemad Melnist praeguse valitsuse ministrina ei toeta.

"Taevas idapiiri kohal pole turvaline. Ukraina on suutnud oma kaitse ümber korraldada nii, et nad suudavad vastu seista Venemaa rünnakutele. Need kogemused on parimad, millest võiksime praeguses olukorras õppida," nentis Läti peaminister Evika Siliņa.

Melnis tunneb Latgale piirkonda hästi, sest on sealt pärit. Sõjalise hariduse omandas ta Londonis.

"Oma kogemustele tuginedes loodan Ukrainalt väga kiiresti üle võtta kõik, mis vajalik. Tahan toetada kaitsejõudude komandöri, tema otsuseid ja tagada talle nende elluviimiseks vajalikud vahendid," sõnas Melnis.

Kas ja kuidas Siliņa valitsus üldse jätkab, pole aga praeguseks veel selge. Eelkõige sõltub see Progressiividest, kellele peaks kaitseministri koht kuuluma.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

