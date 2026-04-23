Peskov käis välja konksuga ettepaneku Putini ja Zelenski kohtumiseks

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis neljapäeval, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on valmis Moskvas kohtuma Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Peskovi "küllakutset" ei võeta vastu ning seni ei ole Moskva pakkunud ka neutraalset paika, kus kohtumine võiks toimuda.

Peskov ütles, et Putin kohtub Zelenskiga vaid teatud tingimustel.

"Peamine on kohtumise eesmärgipüstitus. Milleks kuupäev? Putin on öelnud, et ta on valmis Moskvas igal ajal kohtuma. Peamine on see, et oleks, mille pärast kohtuda. Peamine on see, et kohtumine oleks produktiivne ja see saab toimuda ainult kokkulepete lõplikuks viimistlemiseks," seletas Peskov.

Zelenski ise kutsus üles taasalustama kolmepoolseid rahukõnelusi Ukraina, Venemaa ja Ühendriikide vahel. Ta on korduvalt välistanud Moskva kui rahukõneluste toimumiskoha.

"Oleme valmis igaks formaadiks, igal ajal. Me ei karda kohtuda igal ajal üheski riigis, välja arvatud Venemaal ja Valgevene," ütles Zelenski.

Seega viitab Peskovi küllakutse pigem sellele, et Moskva tahab kohtumist esialgu edasi lükata.

Meedias on siiski levinud väited, et Zelenski ja Putini kohtumine võiks toimuda Türgis. Sellest võtaksid siis osa ka USA president Donald Trump ja Türgi president Recep Tayyip Erdogan.

Zelenski ja Putin ei ole pärast sõja puhkemist silmast silma suhelnud, viimati kohtusid nad 2019. aastal.

Pole veel selge, kas Venemaa üldse soovib mingis vormis kõnelusi alustada, kuna Kremlist tuleb sageli vastukäivaid signaale. Näiteks Venemaa välisminister Sergei Lavrov seletas aprilli alguses, et kõnelused Ukrainaga ei ole Moskva jaoks esmane prioriteet.