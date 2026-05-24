Ursula von der Leyen: miks on vaja tihendada EL-i ja Mehhiko partnerlust?

Euroopa Liidu ja Mehhiko lepingu uuendamine ülimalt oluline, sest see seob meid pikemaks ajaks ning tõotab kaasa tuua veelgi enam kasu mõlemale poolele, kirjutab Ursula von der Leyen.

Euroopa Liit ja Mehhiko on aastakümneid olnud usaldusväärsed partnerid. Praegusel kasvavate poliitiliste pingete ajastul peame kasutama iga võimalust seda partnerlust süvendada ning sel nädalal toimunud EL-i–Mehhiko tippkohtumine tõigi soovitud tulemusi.

Meie 1997. aastal allkirjastatud üldleping oli üks ambitsioonikamaid, mille EL kunagi sõlminud on. See märgiline kokkulepe, mis on mõlema poole jaoks teedrajav, on aidanud meie omavahelisel kaubandusel neljakordistuda. Sel nädalal oli mul au koos president Claudia Sheinbaumiga allkirjastada ülimalt tähtis kokkulepe selle lepingu ajakohastamiseks.

Praegu on Euroopa Mehhiko jaoks suuruselt teine ekspordisihtkoht. Mehhikosse ekspordivad omakorda kümned tuhanded Euroopa firmad, kellest enamik on väikeettevõtjad. Mehhikos on kanda kinnitanud üle 11 000 Euroopa äriühingu, kelle tegevus annab otseselt või kaudselt viis miljonit töökohta.

Ent maailm on muutunud. Kätte on jõudnud karm ajastu. See on tollimaksude ja ekspordikontrolli, tööstusliku rivaalitsemise ja geopoliitilise killustatuse aeg. Majandusahelate katkemine Lähis-Idast India ja Vaikse ookeanini näitab selgelt, kui tihedalt seotud ja haavatav on maailmamajandus. Seetõttu on EL-i–Mehhiko lepingu uuendamine ülimalt oluline, see seob meid pikemaks ajaks ning tõotab kaasa tuua veelgi enam kasutegureid mõlemale poolele.

Partnerluse alusmüür – meie ühised väärtused, soov majandust mitmekesistada ja kasvatada ning reeglitepõhise koostöö tingimusteta austamine – jääb samaks. Uus on aga see, kui kriitiline on käesolev hetk. Ajakohastatud lepinguga loome usalduse koostöö süvendamiseks terves reas valdkondades, nagu strateegiliste sektorite riskide vähendamine, kestlik areng ja kliimameetmed, inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus jpt.

Ebakindlas maailmas on suur kaal meie soovil rahvusvahelise rahu ja julgeoleku edendamisel tihedat koostööd teha ja reformida ülemaailmseid institutsioone. See on signaal, mida kuuldakse kogu maailmas. Samuti on meie mõlema jaoks oluline kaubandust ja investeeringuid arendada. Tollimaksudest loobumine paljudes valdkondades toob kasu mõlema poole eksportijatele.

Näiteks põllumajanduslikus toidutööstuses on Mehhiko suur ja kiirelt kasvav turg üle 130 miljoni tarbijaga ning ka suur importija. 99 protsendi tollitariifide kaotamisega aitab leping Euroopa põllumajanduslikul toidutööstusel säästa umbes sada miljonit eurot aastas ja annab Mehhiko tarbijatele suurema valiku. See avab uued turud kummagi piirkonna tootjatele, säilitab kõrgeimad toiduohutuse ja -tervishoiu standardid ning soosib keskkonnahoidlikke tavasid.

Tähtis on seegi, et leping kaitseb jäljendamise eest sadu kultuuripärandisse kuuluvaid tooteid alates kreeklaste fetast kuni hispaanlaste Riojani. Sellised tooted kannavad põlvkondade traditsioone ja meisterlikkust. Leping kaitseb nende pärandit ja annab kasvuruumi.

Sama suured on meie ambitsioonid ka seoses investeeringutega. Euroopa on juba praegu üks Mehhiko suurimaid välisinvesteeringute allikaid. Nüüd investeerime põhitööstusharudesse veel viis miljardit eurot, mille tulemuseks on puhas energia ja taristu selle toimetamiseks riigi igasse nurka, moodsad raudteeühendused ja vähese süsinikuheitega sadamad, kohalik ravimitootmine ja ringluspõhised väärtusahelad.

Sellised muudatused toovad kasu mõlemale poolele. Mehhiko jaoks tähendavad need kõrget kvaliteeti, uusi töökohti ja suuremat suutlikkust kohapeal. Euroopa jaoks avavad need uusi turge ja tasakaalustavad väärtusahelaid. Tervikuna tähendab see lähikümnenditeks kindlamat majandusjulgeolekut ja konkurentsivõimet.

Teine süvendatud koostöö valdkond on kriitilised maavarad. Nii EL kui ka Mehhiko vajavad oma rohe- ja digipöörde tarvis usaldusväärseid maavaratarneid. Mehhiko on praegu üks peamisi fluoriidi tarnijaid keemia-, terase- ja keraamikatööstusele. Riik ekspordib ohtralt ka tsinki ja vaske, mida läheb vaja elektrivõrkudes, akudes ja puhtas tehnoloogias.

Ajakohastatud lepinguga kaotatakse nendelt maavaradelt kõik tollimaksud ja piirangud. Olukorras, kus kriitilisi ressursse kasutatakse üha enam relvana, aitab see säilitada stabiilsed ja usaldusväärsed tarneahelad.

Euroopa ja Mehhiko näevad maailma sarnaselt. Järjest rohkem lõhestunud maailmas valime meie avatuse ja partnerluse. See teeb meid mõlemaid tugevamaks. 2026. aasta on olnud Euroopa ambitsioonika kaubanduse tegevuskava jaoks läbimurdeline ja praegu on alles maikuu.

Me oleme saavutanud tugevad ja suuremahulised uued kokkulepped India, Austraalia ja nüüd Mehhikoga ning meie lepingut Mercosuri piirkonnaga on juba kohaldama asutud. Nende kokkulepete majanduslik kasu on ilmne, kuid nende väärtus seisneb veel paljus muus.

Me loome sidemeid sarnaselt meelestatud partneritega ja näitame, et mõlemale poolele kasulikul koostööl on kestev väärtus. Nii muudame Euroopa turvalisemaks, tugevamaks ja jõukamaks ning suurendame oma mõjujõudu maailmas. Veel enne 2026. aasta lõppu jõuame aga teha rohkemgi.