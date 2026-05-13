X!

Air Balticu kahjum süvenes esimeses kvartalis 70 miljonile eurole

Majandus
Air Balticu lennuk.
Air Balticu lennuk. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Läti riigi suurosalusega lennufirma Air Baltic teenis käesoleva aasta esimese kvartaliga 70,1 miljonit eurot kahjumit, mida on 139 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil.

Kahjumi enam kui kahekordistumise kõrval teatas ettevõte, et käive kasvas esimeses kvartalis aastases võrdluses 12,3 protsenti, 149 miljoni euroni ja reisijate arv jõudis ettevõtte ajaloo esimeste kvartalite rekordilise 1,5 miljoni reisijani.

70,1 miljoni euro suurust kahjumit põhjendab Air Balticu juhatus valuutakursi muutuste, tasutud intresside mõjude ja ka jätkuvate kulude kasvuga.

Valuutakursi muutustest teenis ettevõte 14,4 miljonit eurot kahjumit, samas kui aasta varem tõi valuutakursi muutus 23 miljonit eurot kasumit. Finantseerimiskulud ehk tasutud intressid jäid aasta varasema 26,8 miljoni euro tasemele.

Personalikulud kasvasid aastases võrdluses 11 protsenti 39,6 miljoni euroni lennujaamatasud kasvasid aastaga 15 protsenti, 37,2 miljoni euroni, kütusekulu tõusis kolm protsenti 34,9 miljoni euroni ja kulum 15 protsenti 33,1 miljoni euroni.

Kokkuvõtvalt süvenes Air Balticu negatiivne omakapital, varad miinus kohustused, 249,3 miljonile eurole. See on summa, mil määral ettevõtte kohustused ületavad selle varasid.

Veebruari lõpus puhkenud USA-Iraani sõda tõi ettevõtte juhtkonna teatel kaasa lennundussektorile lisariske, seal hulgas kõrgemad lennukikütuse hinnad ja õhuruumide sulgemised.

Lähtuvalt ebakindlusest märkis Air Balticu juhatus, et ei suuda ette ennustada, milliseks kujuneb ettevõtte rahaline seis käesoleval aastal.

Juhatus kirjutas kvartaliaruandes, et ettevõttesse on vaja lisaraha, aga varasemalt plaanitud aktsiate avaliku esmapakkumist ei ole praegu võimalik ei makromajandusliku keskkonna kui ka ettevõtte käekäigu tõttu läbi viia.

Kuigi juhatus ja Läti riik on praegu läbirääkimistes, mida edasi ette võtta, märkis juhatus, et nende hinnangul tuleks valida lahendus, mille käigus Air Baltic jätkab lendamist.

Samas kirjutas juhtkond, et Air Balticu rahalise olukorra tõttu eksisteerib tõsine ebakindlus, et kas ettevõte saab jätkata.

Vältimaks ettevõtte makseraskuseid, andis Läti riik aprillis Air Balticule 30 miljonit eurot lühiajalist laenu.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis sai Air Baltic kätte kaks järjekordset A220 lennukit, millega koos suurenes ettevõtte lennukipark 53 lennukini. Aprillis, peale esimese kvartali lõppu, sai Air Baltic lisaks veel kaks A220-300 lennukit.

Air Baltic kuulub 88,4 protsendi ulatuses Läti riigile. Selles on ka 10-protsendiline osalus Lufthansal ning vähemal määral ka väiksematel investoritel.

Toimetaja: Huko Aaspõllu

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:23

BC Kalev/Cramo muudab nime

16:16

Fotod: USA president Donald Trump jõudis Hiina tippkohtumisele

16:07

Pevkur ootab kaitseväe soovitusi Hormuzi väina missiooni panustamiseks

16:06

Doktoriõppe kasvanud populaarsust veavad välistudengid

16:03

Air Balticu kahjum süvenes esimeses kvartalis 70 miljonile eurole

16:01

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

16:00

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

15:53

CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

15:35

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

15:30

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:20

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

06:46

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

12.05

Irus põlevad kaks angaari Uuendatud

12.05

Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

12.05

Ivar Must: Dave Benton on intrigant ja manipuleerija

12:55

Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad Uuendatud

12.05

Tartust Baeri tänavalt leiti hoone lammutamise käigus vana õlletehase võlvkeldrid

08:02

Uppunud Vene kaubalaev võis vedada tuumareaktori osi Põhja-Koreale

12.05

Vaata uuesti: Vanilla Ninja pani kogu saali rokkima

12.05

Pereseaduse muudatus kohustab lapsendajaid last sellest teavitama

ilmateade

loe: sport

16:23

BC Kalev/Cramo muudab nime

16:00

Vegas Golden Knights jõudis lääne finaalist ühe võidu kaugusele

15:53

CHI Pärnu toob kokku ratsasportlased üheksast riigist

15:21

Raadik ja Lee kaitsesid bowling'u Eesti meistritiitlit

loe: kultuur

16:01

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

15:30

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

15:28

Galerii: Haus galerii uutel näitustel näeb Grossi ja Peterseni loomingut

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

loe: eeter

15:15

Ken Saan: populismiga ei ole mõistlik dialoogi astuda

12:19

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

11:04

Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp: Ninjad tegid tõesti kõik, mida suutsid

10:51

Merlyn Uusküla: öösel säravaim artist ja hommikul parim ema korraga olla ei saa

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (13.05.2026 15:00:00)

13:05

Prantsusmaa rõhuasetus Aafrika riikidega suhtlemisel nihkub arenguabilt investeeringutele

13:05

Vanglarendileping võib tähendada nikotiinipatjade lubamist ka Eesti vangidele

12:25

Raadiouudised (13.05.2026 12:00:00)

09:50

Trump alustas visiiti Hiinasse

09:50

Eesti otsib uusi sõnumeid välisinvestorite sõjahirmu vähendamiseks

09:45

Turvatöötajad on rohkem kimpus narko- kui alkoholijoobes poekülastajatega

09:25

Raadiouudised (13.05.2026 09:00:00)

12.05

Päevakaja (12.05.2026 18:00:00)

12.05

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo