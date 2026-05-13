Air Balticu kahjum süvenes esimeses kvartalis 70 miljonile eurole

Läti riigi suurosalusega lennufirma Air Baltic teenis käesoleva aasta esimese kvartaliga 70,1 miljonit eurot kahjumit, mida on 139 protsenti rohkem kui möödunud aasta samal perioodil.

Kahjumi enam kui kahekordistumise kõrval teatas ettevõte, et käive kasvas esimeses kvartalis aastases võrdluses 12,3 protsenti, 149 miljoni euroni ja reisijate arv jõudis ettevõtte ajaloo esimeste kvartalite rekordilise 1,5 miljoni reisijani.

70,1 miljoni euro suurust kahjumit põhjendab Air Balticu juhatus valuutakursi muutuste, tasutud intresside mõjude ja ka jätkuvate kulude kasvuga.

Valuutakursi muutustest teenis ettevõte 14,4 miljonit eurot kahjumit, samas kui aasta varem tõi valuutakursi muutus 23 miljonit eurot kasumit. Finantseerimiskulud ehk tasutud intressid jäid aasta varasema 26,8 miljoni euro tasemele.

Personalikulud kasvasid aastases võrdluses 11 protsenti 39,6 miljoni euroni lennujaamatasud kasvasid aastaga 15 protsenti, 37,2 miljoni euroni, kütusekulu tõusis kolm protsenti 34,9 miljoni euroni ja kulum 15 protsenti 33,1 miljoni euroni.

Kokkuvõtvalt süvenes Air Balticu negatiivne omakapital, varad miinus kohustused, 249,3 miljonile eurole. See on summa, mil määral ettevõtte kohustused ületavad selle varasid.

Veebruari lõpus puhkenud USA-Iraani sõda tõi ettevõtte juhtkonna teatel kaasa lennundussektorile lisariske, seal hulgas kõrgemad lennukikütuse hinnad ja õhuruumide sulgemised.

Lähtuvalt ebakindlusest märkis Air Balticu juhatus, et ei suuda ette ennustada, milliseks kujuneb ettevõtte rahaline seis käesoleval aastal.

Juhatus kirjutas kvartaliaruandes, et ettevõttesse on vaja lisaraha, aga varasemalt plaanitud aktsiate avaliku esmapakkumist ei ole praegu võimalik ei makromajandusliku keskkonna kui ka ettevõtte käekäigu tõttu läbi viia.

Kuigi juhatus ja Läti riik on praegu läbirääkimistes, mida edasi ette võtta, märkis juhatus, et nende hinnangul tuleks valida lahendus, mille käigus Air Baltic jätkab lendamist.

Samas kirjutas juhtkond, et Air Balticu rahalise olukorra tõttu eksisteerib tõsine ebakindlus, et kas ettevõte saab jätkata.

Vältimaks ettevõtte makseraskuseid, andis Läti riik aprillis Air Balticule 30 miljonit eurot lühiajalist laenu.

Käesoleva aasta esimeses kvartalis sai Air Baltic kätte kaks järjekordset A220 lennukit, millega koos suurenes ettevõtte lennukipark 53 lennukini. Aprillis, peale esimese kvartali lõppu, sai Air Baltic lisaks veel kaks A220-300 lennukit.

Air Baltic kuulub 88,4 protsendi ulatuses Läti riigile. Selles on ka 10-protsendiline osalus Lufthansal ning vähemal määral ka väiksematel investoritel.