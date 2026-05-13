Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

Elva vallavalitsus vallandas täna Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli. Selle taga oli lekkinud kiri, kus endine koolipapa palus õpetatel nimetada õpilasi, kes gümnaasiumis hakkama ei saaks. Sammul plaanib asjaga pöörduda töövaidluskomisjoni.

Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul saatis õpetajatele teate pealkirjaga "gümnaasiumi mittesoovitused", kus palus õpetajatel nimetada õpilasi, kes gümnaasiumis toime ei tuleks.

Seejuures palus ta seda teha nimesid talle sosistades ja mitteavalikult. Sammul põhjendab sellist kirja vajadusega välistada juba gümnaasiumi katsetel inimesed, kes seal hakkama ei saaks.

"Tõesti olen seni saanud lubada õpetajatega familiaarset suhtlemisviisi, oma taustast sõltuvaid väljendusviise, mis kõrvalseisjale näevad kindlasti välja väga veidrad. Sellest lausest on puudu aga kontekst. Kontekst on see, et me oleme äsja küsinud õpilaste kohta kiitust. Kui me võtame gümnaasiumisse vastu õpilase, kes ei saa gümnaasiumis tegelikult hakkama, ei tee me sellele lapsele head, vaid kahju," selgitas Sammul.

Lapsevanema ja hoolekogu liikme Kalle Roio sõnul jääb sellisest kirjast mulje, et kooli otsus gümnaasiumisse saajate osas on tehtud juba enne eksameid ja lõputöid. Samuti ei ole Roio hinnangul otsused seotud vaid õppetulemustega, eriti kuna samasugust taustakontrolli ei tehta teiste koolide õpilastele.

"9. klassi õpilastel on hakanud käskkirjad kogunema, käskkiri on miinus. Minu küsimus direktorile oli, et kui [õpilane] tuleb teisest koolist, siis kuidas sa tead kas on käskkiri all või ei ole. Oma laste kohta on sul täielik andmebaas olemas. Lapsevanemad on täna väga-väga segaduses ning väga raske on näha direktorit jätkamas." ütles Roio.

Sammul aga leidis, et õpetaja ja õpilase suhted mõjutavad viimase tulevikku alati.

"Meie vastuvõtuprotsessis on olnud lastevanematel pahameelt, mida nad on valjuhäälselt väljendanud, aga meil on vastuvõtukriteeriumid ja kui õpilane nendele ei vasta, siis nii on," selgitas Sammul.

Kalle Roio sõnul on see aga tekitanud olukorra, kus hoolimata vabadest õppekohtadest ei saa lapsed käia kodu lähedal gümnaasiumis. Selles näeb probleemi ka Elva vald ning abivallavanema Marek Pihlaku hinnangul peaksid lapsed saama gümnaasiumisse võrdsetel alustel ja ei tohiks olla nii-öelda musta nimekirja.

"On tehtud otsus, et Elva gümnaasiumi direktor peab ametist lahkuma ja hakkame otsima uut direktorit. Sellise sisuga kirja ei oleks tohtinud saata ja pärast seda tuli välja palju olukordi, kus on sarnaseid juhtumeid olnud, kus lapsed ei ole oma kodukooli sisse saanud," leidis Pihlak.

Valla andmetel on gümnaasiumi 72 kohast täidetud 59 hoolimata sellest, et õpihuvilisi oleks rohkem. Vald loodab, et direktori vahetudes võiksid selle aasta sisseastumiskatsed tulla läbipaistvad ja võrdsetel alustel.

Sammuli sõnul pöördub ta töövaidluskomisjoni.