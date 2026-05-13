X!

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

Eesti
Nüüdseks endine Elva gümnaasiumi direktor Marek Sammul
Nüüdseks endine Elva gümnaasiumi direktor Marek Sammul Autor/allikas: ERR
Eesti

Elva vallavalitsus vallandas täna Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli. Selle taga oli lekkinud kiri, kus endine koolipapa palus õpetatel nimetada õpilasi, kes gümnaasiumis hakkama ei saaks. Sammul plaanib asjaga pöörduda töövaidluskomisjoni.

Elva Gümnaasiumi direktor Marek Sammul saatis õpetajatele teate pealkirjaga "gümnaasiumi mittesoovitused", kus palus õpetajatel nimetada õpilasi, kes gümnaasiumis toime ei tuleks.

Seejuures palus ta seda teha nimesid talle sosistades ja mitteavalikult. Sammul põhjendab sellist kirja vajadusega välistada juba gümnaasiumi katsetel inimesed, kes seal hakkama ei saaks.

"Tõesti olen seni saanud lubada õpetajatega familiaarset suhtlemisviisi, oma taustast sõltuvaid väljendusviise, mis kõrvalseisjale näevad kindlasti välja väga veidrad. Sellest lausest on puudu aga kontekst. Kontekst on see, et me oleme äsja küsinud õpilaste kohta kiitust. Kui me võtame gümnaasiumisse vastu õpilase, kes ei saa gümnaasiumis tegelikult hakkama, ei tee me sellele lapsele head, vaid kahju," selgitas Sammul.

Lapsevanema ja hoolekogu liikme Kalle Roio sõnul jääb sellisest kirjast mulje, et kooli otsus gümnaasiumisse saajate osas on tehtud juba enne eksameid ja lõputöid. Samuti ei ole Roio hinnangul otsused seotud vaid õppetulemustega, eriti kuna samasugust taustakontrolli ei tehta teiste koolide õpilastele.

"9. klassi õpilastel on hakanud käskkirjad kogunema, käskkiri on miinus. Minu küsimus direktorile oli, et kui [õpilane] tuleb teisest koolist, siis kuidas sa tead kas on käskkiri all või ei ole. Oma laste kohta on sul täielik andmebaas olemas. Lapsevanemad on täna väga-väga segaduses ning väga raske on näha direktorit jätkamas." ütles Roio.

Sammul aga leidis, et õpetaja ja õpilase suhted mõjutavad viimase tulevikku alati.

"Meie vastuvõtuprotsessis on olnud lastevanematel pahameelt, mida nad on valjuhäälselt väljendanud, aga meil on vastuvõtukriteeriumid ja kui õpilane nendele ei vasta, siis nii on," selgitas Sammul.

Kalle Roio sõnul on see aga tekitanud olukorra, kus hoolimata vabadest õppekohtadest ei saa lapsed käia kodu lähedal gümnaasiumis. Selles näeb probleemi ka Elva vald ning abivallavanema Marek Pihlaku hinnangul peaksid lapsed saama gümnaasiumisse võrdsetel alustel ja ei tohiks olla nii-öelda musta nimekirja.

"On tehtud otsus, et Elva gümnaasiumi direktor peab ametist lahkuma ja hakkame otsima uut direktorit. Sellise sisuga kirja ei oleks tohtinud saata ja pärast seda tuli välja palju olukordi, kus on sarnaseid juhtumeid olnud, kus lapsed ei ole oma kodukooli sisse saanud," leidis Pihlak.

Valla andmetel on gümnaasiumi 72 kohast täidetud 59 hoolimata sellest, et õpihuvilisi oleks rohkem. Vald loodab, et direktori vahetudes võiksid selle aasta sisseastumiskatsed tulla läbipaistvad ja võrdsetel alustel.

Sammuli sõnul pöördub ta töövaidluskomisjoni.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:52

ETV spordisaade, 13. mai

21:49

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

21:31

Tallinna loomaia asukad said uue söödaköögi

21:27

Neljapäeval tuleb nii päikest kui vihma

21:22

Kohus peatas Saaremaa valla otsuse sulgeda Kihelkonna kooli 4.-6. klass

21:18

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

21:17

Kihnu, Vormsi, Saaremaa ja Hiiumaa ootavad riigilt töökindlamat asenduslaeva

21:09

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

20:58

Zelenski: Ukraina eksperdid aitavad Lätil õhuruumi kaitsta

20:48

"Pealtnägija": Hispaania antropoloog kaardistas ida-virulaste keldrikultuuri

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

00:20

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

06:46

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

19:28

Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad Uuendatud

08:02

Uppunud Vene kaubalaev võis vedada tuumareaktori osi Põhja-Koreale

12.05

Vaata uuesti: Vanilla Ninja pani kogu saali rokkima

12.05

Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

12.05

Tartust Baeri tänavalt leiti hoone lammutamise käigus vana õlletehase võlvkeldrid

06:33

Kuningas: katsume sõjahirmu retoorikat uute sõnumitega tasakaalustada

12:24

Tartu Ülikool paneb ajakirjandusõppe kõrvalerialana pausile

12.05

Irus põlevad kaks angaari Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:52

ETV spordisaade, 13. mai

21:49

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

21:09

Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

20:24

Kardisportlane Oliver Kurg saavutas Hispaanias teise koha

loe: kultuur

16:01

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

15:30

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

15:28

Galerii: Haus galerii uutel näitustel näeb Grossi ja Peterseni loomingut

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

loe: eeter

20:48

"Pealtnägija": Hispaania antropoloog kaardistas ida-virulaste keldrikultuuri

20:29

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

19:34

Eesti punktid Eurovisioonil edastab sel aastal Getter Jaani

19:24

Kerli Kivilaan pärast poolfinaali tulemuste selgumist: me ei oleks teinud midagi teisiti

Raadiouudised

18:45

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

18:45

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

18:35

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

17:40

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

15:35

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

15:25

Raadiouudised (13.05.2026 15:00:00)

13:05

Vanglarendileping võib tähendada nikotiinipatjade lubamist ka Eesti vangidele

13:05

Prantsusmaa rõhuasetus Aafrika riikidega suhtlemisel nihkub arenguabilt investeeringutele

12:25

Raadiouudised (13.05.2026 12:00:00)

09:50

Eesti otsib uusi sõnumeid välisinvestorite sõjahirmu vähendamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo