Neljapäeval tuleb nii päikest kui vihma

Kolmapäeval jõudis lõpuks laialdasem ja tihedam vihmasadu. Transportijaks ikka madalrõhkkond, mille üks väiksem osa on suisa Eesti kohal.

Põhiline käivitav mootor on aga Põhjamere ääres. Sealsed alad jäävad keerise koduks veel mitmeks päevaks. Süsteemi ümber keerlevad sajupilved toovad aeg-ajalt vihma ja jahedust nii Skandinaaviasse kui Lääne- ja Kesk-Euroopasse. Soe kandub aga Euroopa idatiiba ja sealt lõunavoolus üle Balti riikide Soome poole.

Eeloleval ööl eemaldub madalrõhkkond Stockholmi ümbrusse ja selle sadu tõmbub Eesti piirest välja. Päeva peale kaugeneb madalrõhkkond Oslo lähistele. Meil õhurõhk tasapisi tõuseb ja annab väikese eelise kõrgema rõhuga alale. On nii selget taevast kui pilverünki. Vihmahoogude võimalus suureneb õhtu poole ning seda eelkõige saartel ja mandri läänerannikul. Öine miinimum langeb 5 kraadini, päevane maksimum tõuseb kraad-kaks üle 15 piiri.

Reede öösel on vihmahooge veel saartel ja mandri lääneservas. Päeval jääb ülekaalu kõrgema rõhuga foon ja suuremat sadu tõenäoliselt ei tule, ehkki lõunavoolus jõuab vihmapilvi nii merele kui teisalt Peipsi taha. Lõunakaarest tuleb sooja lisaks, öine miinimum jääb viiest kraadist kõrgemale, päevasoe kerkib 20 kraadi lähedale, kus pilvi enam, seal jääb madalamale.

Neljapäeva öö hakul on pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis on äikeseoht. Pärast keskööd lõuna poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, puhanguti 12, saartel 15 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 10 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eesti pilvisem, ida pool on enam selgemaid laike taevas. Saju võimalus on võrdlemisi väike. Tuul puhub lõunakaarest ja ulatub 10, Lääne-Eesti rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 10 kraadi.

Päeval on päikest ja pilverünki, millest alles pärastlõunal tuleb kohati hoog vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul, pärastlõunal ka idatuul 3 kuni 9, Lääne-Eestis puhanguti 14 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi, tuulele avatud rannikul alla 10 kraadi.

Reedel on ülekaalus kõrgema rõhuga vöönd. Öösel on vihmahooge saartel ja läänerannikul, päeval suuremat sadu ei tule.

Nädalavahetusel on päevasel ajal siin-seal vihmahooge ja on ka äikeseoht. Soosib seda lõunakaarest tulev soe, mis öistel miinimumidel ei lase alla 5 kraadi piiri langeda, päevasoe kerkib 20 kraadi ümbrusse.