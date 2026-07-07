X!

Neljapäev tuleb vihmane ja äikeseline

ilm
Tormipilved
Tormipilved Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Allar Maripuu
ilm

Neljapäeval on Eestis pilves ja sajune ilm. Mitmel pool sajab tugevat vihma ning esineb äikest, eriti mandri lõunaosas.

Öö on Eestis peamiselt pilves. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul tugevneb kirde- ja põhjatuul 6 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves ja paljudes kohtades vihmane. Tuul puhub idakaarest 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul põhjast ja kirdest 6 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päev on peamiselt pilves. Ajuti sajab vihma, pärastlõunal on tugevat sadu ja kohati äikest. Tõenäosus on selleks suur mandri lõunapoolses osas. Tuul puhub kirdest ja põhjast 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul põhjast ja loodest 6 kuni 13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Õhtu on peamiselt pilves. Paljudes kohtades sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 4 kuni 9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 7 kuni 13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Neljapäeval koondub intensiivsem sadu Lääne-Eesti kohale, ida pool on ajuti vihmahooge, ka äikeseoht on kõrge. Öösel on sooja 8 kuni 15, päeval 16 kuni 22 kraadi.

Reede on mitmel pool vihmahoogudega, päeval ka äikesevõimalusega. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Nädalavahetusel jõuab Eestisse soojem õhk ning päevamaksimumid tõusevad üle 25 kraadi. Sajupilvedest me praeguste prognooside järgi ei pääse, laupäeval on vihmahooge peamiselt Kagu-Eestis, pühapäeval paljudes kohtades üle maa.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:51

Neljapäev tuleb vihmane ja äikeseline

21:41

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:38

Peipsi järvel nähti vesipüksi

21:33

Genialistide Klubi kulutas remondiks kogutud raha tegevuse jätkamiseks

21:06

Argentina pööras 20 minutiga kaheväravalise kaotusseisu võiduks Uuendatud

20:59

Nädala eest Osaka finaalis alistanud Muchova kordas sama ka Wimbledonis

20:18

Vähi seljatanud Norra rattur kerkis Prantsusmaa velotuuri liidrisärki

19:59

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:51

Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit Uuendatud

19:49

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

00:26

Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali Uuendatud

19:51

Ukraina droonid tabasid kaheksat Vene varilaevastiku tankerit Uuendatud

21:06

Argentina pööras 20 minutiga kaheväravalise kaotusseisu võiduks Uuendatud

06:59

CNN: sõda kisub põhja nii Putini reitingu kui ka Venemaa majanduse

06.07

Kriisat süüdistatakse suuremahulises internetipettuses

06:48

Belgia lülitas viimase võõrustajana konkurentsi jäänud USA välja Uuendatud

14:40

Moskva väitel valmistuvad Balti riigid venekeelsete massiliseks väljasaatmiseks

06.07

Sõja 1594. päev: Ukraina ründas seni tabamatuks jäänud naftatöötlemistehast Omskis Uuendatud

11:38

Meedia: Kiievi lähedalt leiti Monaco pommirünnaku kahtlusaluse surnukeha

13:50

Riik tahab panna maakonnabussid sõitma kindla rütmi järgi Uuendatud

ilmateade

SPORT

21:06

Argentina pööras 20 minutiga kaheväravalise kaotusseisu võiduks Uuendatud

20:59

Nädala eest Osaka finaalis alistanud Muchova kordas sama ka Wimbledonis

20:18

Vähi seljatanud Norra rattur kerkis Prantsusmaa velotuuri liidrisärki

19:49

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

loe: kultuur

18:24

Heidy Purga: praegu tundub, et raskem aeg on möödas

15:57

Iirimaa üks olulisemaid filmifestivale tõstab fookusesse Eesti filmitööstuse

15:43

Ott Maaten: Estonia teater on Eesti suur õnn ja õnnetus

15:35

Kohver: identiteedi varjamine andis algusaastatel vabaduse möllata

loe: eeter

18:24

Heidy Purga: praegu tundub, et raskem aeg on möödas

15:35

Kohver: identiteedi varjamine andis algusaastatel vabaduse möllata

13:08

Kannelmäe-Geerts: vale on arvata, et toetame vaimset tervist tarkuse arvelt

12:13

Kihlveoekspert: ühe kokkuleppega võib sportlane kogu oma karjääri rikkuda

Raadiouudised

18:45

TTÜ hindab tänavust vastuvõttu edukaks

18:40

Ornitoloogiaühing nõuab selge, kuupäevaliselt paika pandud pesitsusrahu kehtestamist

18:40

Päevakaja (07.07.2026 18:00:00)

18:35

Riik tahab panna maakonnabussid sõitma kindla rütmi järgi

15:20

Raadiouudised (07.07.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (07.07.2026 12:00:00)

10:50

Transpordiamet: suurveega uputavad autotunnelid on paratamatus

10:50

Ankaras algab NATO tippkohtumine

10:45

Riik andis kirikule pool aastat uue metropoliidi leidmiseks

09:15

Raadiouudised (07.07.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo