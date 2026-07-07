Neljapäev tuleb vihmane ja äikeseline

Neljapäeval on Eestis pilves ja sajune ilm. Mitmel pool sajab tugevat vihma ning esineb äikest, eriti mandri lõunaosas.

Öö on Eestis peamiselt pilves. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul tugevneb kirde- ja põhjatuul 6 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves ja paljudes kohtades vihmane. Tuul puhub idakaarest 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul põhjast ja kirdest 6 kuni 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15 kraadi.

Päev on peamiselt pilves. Ajuti sajab vihma, pärastlõunal on tugevat sadu ja kohati äikest. Tõenäosus on selleks suur mandri lõunapoolses osas. Tuul puhub kirdest ja põhjast 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul põhjast ja loodest 6 kuni 13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Õhtu on peamiselt pilves. Paljudes kohtades sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati äikest. Puhub kirde- ja põhjatuul 4 kuni 9, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 7 kuni 13, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Neljapäeval koondub intensiivsem sadu Lääne-Eesti kohale, ida pool on ajuti vihmahooge, ka äikeseoht on kõrge. Öösel on sooja 8 kuni 15, päeval 16 kuni 22 kraadi.

Reede on mitmel pool vihmahoogudega, päeval ka äikesevõimalusega. Öösel on sooja 9 kuni 15, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Nädalavahetusel jõuab Eestisse soojem õhk ning päevamaksimumid tõusevad üle 25 kraadi. Sajupilvedest me praeguste prognooside järgi ei pääse, laupäeval on vihmahooge peamiselt Kagu-Eestis, pühapäeval paljudes kohtades üle maa.