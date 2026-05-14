Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak

Välismaa
Ukraina päästjad otsivad 14. mai varahommikul Kiievis elumaja rusude alt inimesi. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Valentõn Ogirenko
Ööl vastu 14. maid kõlasid Kiievis ballistiliste rakettide plahvatused, mitmed hooned ja elamud on saanud kannatada.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 14. mail kell 05.40:

Raketirünnak pealinna vastu süütas ja lõhkus hooneid

​Vaenlase löökide tagajärjel hukkus kaks raudteetöötajat

Veidi enne kella 1 öösel andis Ukraina õhuvägi kogu riigis õhuhäire, hoiatades, et Venemaa on õhku tõstnud MiG-31 pommitajad ning kõik Ukraina piirkonnad on ballistiliste raketirünnakute ohus.

Kiievi linna sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko hoiatas seejärel, et pealinna poole suundub palju Vene droone ning võimalikud on ka raketirünnakud.

Plahvatusi kuuldi Ukraina pealinnas kell 3.08 kohaliku aja järgi, teatas sündmuskohalt Kyiv Independenti ajakirjanik- Õhutõrjesüsteemid asusid tegevusse ja tulistasid alla Vene droone.

Järgmisena kostis Kiievis mitu ballistiliste rakettide plahvatust kella 3.15–3.20 paiku, teatasid sealsed ajakirjanikud. Ballistiliste rakettide plahvatusi kuuldi ka kella 3.44 ajal

Allatulistatud drooni rusud süütasid tulekahju viiekorruselise elamu katusel Dniprovskõi rajoonis ning rusud kukkusid teele Holosiivskõi rajoonis, teatas Kiievi linnapea Vitali Klitško.

Tema sõnul langesid droonirusud büroohoonele ja parkimismajale. Obolonskõi rajoonis puhkes tulekahju elamu 12. korrusel pärast seda, kui seda tabas droonirusud.

Darnõtski rajoonis varisesid esialgsetel andmetel elamu konstruktsiooniosad ning inimesed võivad olla rusude all lõksus. Sündmuskohal jätkub otsingu- ja päästeoperatsioon ning kõik teenistused on kohal, teatas linnapea Klitško.

Ulatuslik raketirünnak järgnes kolmapäevale, mil Venemaa oli korraldanud lakkamatuid droonirünnakuid. Venelased lastes mitmes laines välja vähemalt 800 drooni. Rünnak oli suunatud linnade vastu üle kogu Ukraina, sealhulgas läänepoolsetesse piirkondadesse, mida otsesed rünnakud harva tabavad.

Päevased rünnakud tapsid vähemalt 14 inimest ja vigastasid üle 80 inimese, sealhulgas lapsi ja teismelisi.

Venemaa ründas kogu kolmapäeva Ukraina raudteetaristut. Massiivse droonirünnaku tagajärjel rongiettevõtte Ukrzaliznõtsja taristule sai kahjustada veerem ja ettevõtte töötajad said surma, teatas firma Telegrami kanal.

"23 lööki tabas raudteeobjekte Ukraina lääne-, põhja- ja keskosas," öeldakse teates.

Vaenlase õhulöökide alla sattusid raudtee energiataristu, sillad, reisirongi-, vaguni- ja veduridepood Taga-Karpaatia, Lvivi, Žõtomõri, Rivne, Volõõnia, Harkivi ja Dnipropetrovski oblastites.

Vene droonid kahjustasid 7 lähiliikluse vagunit, 8 kaubavagunit, 5 veoki alajaama, 5 depoohoonet ja 2 silda.

Pikka aega kestnud rünnak põhjustas ka mitmete rongide hilinemise.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: The Kyiv Independent, unian.net

