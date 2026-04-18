Šokolaadi hind võib peagi uuesti tõusta

Majandus
Anneke poeletil
Anneke poeletil Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Kakao odavnemisega on läinud ka Kalevi šokolaadid kuni 20 protsenti soodsamaks. Sajal ajal on aga tõusnud nafta- ja väetisehinnad, mis annavad märku võimalikust kakao kallinemisest.

Lisaks naftale ja maagaasile kaubeldakse maailmaturul ka kakaoga. Selle hinda mõjutab suuresti saagikus. Viimaste aastate jooksul on olnud hetki, mil kakao hind tõusis üle 12 000 dollari tonni kohta, kuid praeguseks on see langenud 3500-le. Eestis müüb Kalevi šokolaade Orkla Eesti. Nende müügidirektor Andrei Holm sõnas, et veebruaris langetas ettevõte nii Kalevi šokolaadide kui ka kommide hindu keskmiselt 10 kuni 20 protsenti.

Holm sõnas, et möödunud aastal, mil šokolaadi ja kommi hinnad olid kõrgemad, osteti neid ka 10 kuni 20 protsenti vähem kui tavaliselt. Nüüd, kus šokolaad ja kommid on odavamad, on ka ostjaid rohkem.

Orkla ostab kakaod Aafrikast nii Elevandiluurannikult kui ka Ghanast. Holm selgitas, et tavaliselt sõlmivad suurtootjad kakaotootjatega umbes pooleaastased lepingud, kus on paika pandud nii kindlad hinnad kui ka kogused. Nii ei pea šokolaaditootjad sõltuma liialt börsihindade kõikumisest.

Nüüd on aga kakao hind odavam, sest Aafrikas on ilm ja saagikus püsivamad.

Holm nentis, et kuigi püsiv saagikus võiks hoida kakao hinna madalana, võivad seda mõjutama hakata nii nafta kui ka väetise hinnad, mis on tõusnud. "See, kuidas see mõjutab kakao hindu, veel täpselt ei tea. Võiks aimata, kuhu see võiks minna, aga keegi ei tea, kui palju ja kas ta läheb üldse."

Viimasel ajal on tähelepanu pälvinud asjaolu, et näiteks Annekese šokolaadis vähenes kakaosisaldus. Holm kinnitas, et selle taga polnud kakao hind. Ta nentis, et vaja oli teha tehnoloogilisi kohandusi, et šokolaad veelgi parem oleks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

viimased uudised

19:31

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

19:16

FC Kuressaare teenis Narvas võidulisa, Vaprus sai viigipunkti Uuendatud

19:09

Keskkonnaameti hinnangul tuleks karude arvukust siiski piirata

19:09

Šokolaadi hind võib peagi uuesti tõusta

19:00

Tammiku iluvärav viis Eesti jalgpallinaiskonna Leedu üle võidule

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:45

Päevakaja (18.04.2026 18:00:00)

18:41

Läti parlamendisaadikud näeks Rail Balticu projekti ümber tegemist

18:36

USA kaitsetarnete edasilükkumine puudutab eelkõige HIMARS-i laskemoona

18:24

Rae Spordikool tuli esimest korda Eesti meistriks

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17.04

Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega

06:02

17 protsenti palgasaajatest ei ole tulumaksuvabastust kasutusele võtnud

17:17

Ukraina ründas Vene naftatehaseid, Krimmi naftahoidlat ja Läänemere sadamat Uuendatud

17:49

Iraan sulges USA blokaadi tõttu taas Hormuzi väina Uuendatud

17.04

Iraan väitis, et avas Hormuzi väina Uuendatud

08:04

Riigikogu kantseleist vallandatud staažikas ametnik viis asja kohtusse

17.04

PPA hangib Narva jõepiirile droonide seireks ja tõrjeks ainulaadse lahenduse

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

17.04

Liisa Oviir ei jätka ERJK esimehena

17.04

Pildid: Ida-Virumaal lõhuti Ereda holokausti ohvrite mälestusmärk Uuendatud

