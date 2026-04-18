Šokolaadi hind võib peagi uuesti tõusta

Kakao odavnemisega on läinud ka Kalevi šokolaadid kuni 20 protsenti soodsamaks. Sajal ajal on aga tõusnud nafta- ja väetisehinnad, mis annavad märku võimalikust kakao kallinemisest.

Lisaks naftale ja maagaasile kaubeldakse maailmaturul ka kakaoga. Selle hinda mõjutab suuresti saagikus. Viimaste aastate jooksul on olnud hetki, mil kakao hind tõusis üle 12 000 dollari tonni kohta, kuid praeguseks on see langenud 3500-le. Eestis müüb Kalevi šokolaade Orkla Eesti. Nende müügidirektor Andrei Holm sõnas, et veebruaris langetas ettevõte nii Kalevi šokolaadide kui ka kommide hindu keskmiselt 10 kuni 20 protsenti.

Holm sõnas, et möödunud aastal, mil šokolaadi ja kommi hinnad olid kõrgemad, osteti neid ka 10 kuni 20 protsenti vähem kui tavaliselt. Nüüd, kus šokolaad ja kommid on odavamad, on ka ostjaid rohkem.

Orkla ostab kakaod Aafrikast nii Elevandiluurannikult kui ka Ghanast. Holm selgitas, et tavaliselt sõlmivad suurtootjad kakaotootjatega umbes pooleaastased lepingud, kus on paika pandud nii kindlad hinnad kui ka kogused. Nii ei pea šokolaaditootjad sõltuma liialt börsihindade kõikumisest.

Nüüd on aga kakao hind odavam, sest Aafrikas on ilm ja saagikus püsivamad.

Holm nentis, et kuigi püsiv saagikus võiks hoida kakao hinna madalana, võivad seda mõjutama hakata nii nafta kui ka väetise hinnad, mis on tõusnud. "See, kuidas see mõjutab kakao hindu, veel täpselt ei tea. Võiks aimata, kuhu see võiks minna, aga keegi ei tea, kui palju ja kas ta läheb üldse."

Viimasel ajal on tähelepanu pälvinud asjaolu, et näiteks Annekese šokolaadis vähenes kakaosisaldus. Holm kinnitas, et selle taga polnud kakao hind. Ta nentis, et vaja oli teha tehnoloogilisi kohandusi, et šokolaad veelgi parem oleks.