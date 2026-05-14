Narvas lükkub võimuvahetus taas edasi

Mihhail Stalnuhhin põhjendab otsust lisaeelarve hilinemisega. Opositsioon näeb juhtunus järjekordset katset võimuvahetust pidurdada.

Narva volikogu opositsioon pole saanud esimeest ega linnapead umbusaldada alates märtsikuust, kuna volikogu istungeid on tühistatud ja opositsiooni umbusaldusavaldusi tagasi lükatud.

Volikogu istungi järjekordne edasilükkamine tähendab seda, et võimuvahetus saab toimuda alles suvel. Mihhail Stalnuhhin kinnitab, et istungi tühistamine on põhjendatud.

"Praegu me ootame linnavalitsusest lisaeelarvet, mille raames saab lahendatud mitu probleemi, näiteks poksiklubi remont, Kulgu aiandusühistute teeremont ja mitu muud tähtsat asja," ütles Stalnuhhin.

ERR küsis Stalnuhhinilt, et millal saab siis opositsioon sisse anda umbusaldusavaldused? "Siis, kui vastavalt seadusele selline olukord tekib," vastas Stalnuhhin.

Volikogu liige ja Plaan B Narva esindaja Urbo Vaarmann ütles, et Stalnuhhin kardab umbusaldust.

"Põhjus on ju lihtne. Me kõik saame sellest aru, et volikogu esimees ja linnapea kardavad väga umbusaldust. Hääled on meil koos ja nad on seda võimu kolm kuud kinni pidanud kõigi võimalike ja mittevõimalike variantidega. Tegelikult me väga lootsime, et ta kuulutab välja volikogu ja teeb seda seaduse järgi. Ja ega, olgem ausad, täna ei olegi ju küsimus alati, kas kõik on täpselt komakohaga tehtud, vaid küsimus on selles, et linna elu seisab. Ja kui linna elu seisab, siis inimesed kannatavad," rääkis Vaarmann.