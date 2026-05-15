Putin vahetas Ukraina piiri äärsed regioonijuhid välja

Vjatšešlav Gladkov 2025. aasta lõpus Moskvas pühadeüritusel. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sergey Bobylev
Vladimir Putin tagandas ametist Belgorodi oblasti kuberneri Vjatšeslav Gladkovi, kes oli väljendanud kriitikat Venemaa valitsuse tegevuse suhtes. Kohast jäi ilma ka kauane Brjanski kuberner.

Gladkov töötas sel kohal 2021. aastast. Ta pani küsimärgi alla valitsuse internetipiirangud ning katsed tõkestada sõnumirakendust Telegram, mida ta ise kasutas elanike hoiatamiseks Ukraina raketi- ja droonirünnakute eest.

Endise kuberneri sõber ütles Financial Timesile: "Gladkov kurtis, et Putin lubab alati [pommitatud alasid] üles ehitada, aga ta ei uskunud, et see kunagi juhtuma hakkab. Tuleb rajada teid ja ehitada sidevõrgud nullist kohtades, kus elavad vaid pensionärid."

Meduza andmeil võib Gladkov asuda Venemaa majandusarengu aseministri ametikohale või nimetatakse ta Venemaa saadikuks Abhaasias, mis on väga väheste riikide poolt tunnustatud ala, reaalsuses Venemaa kontrollitav Gruusia osa.

Uus Belgorodi kuberner Aleksandr Šuvajev on Ukraina sõjas osalenud kindral, kelle juhitud üksusi on seostaud sõjakuritegudega. Šuvajev juhtis 1. motoriseeritud laskurbrigaadi "Slavjansk", mille võitlejaid on Kiiev süüdistanud Ukraina sõjavangide mahalaskmises. Ta on lõpetanud Kremli juhtimisprogrammi "Kangelaste aeg", mille eesmärk on värvata sõjaveterane ja koolitada neid riigiametitesse.

Teise Ukraina piiri äärse ala, Brjanski piirkonna uueks kuberneriks on nimetatud Jegor Kovaltšuk, kes töötas varem Venemaa okupatsioonihalduses Ida-Ukraina Luhanski piirkonnas. Endine Brjanski kuberner Aleksandr Bogomaz, kes töötas seal 2014. aastast peale, asub Vene riigiduuma liikmeks. Interfaxi teatel valimiskomisjon eraldas Bogomazile ühe "vakantse mandaadi".

Mõlemad endised kubernerid esitasid lahkumispalved vormiliselt omal soovil.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov ütles neljapäeval ajakirjanikele, et Gladkov ja Bogomaz "töötasid aastaid väga rasketes tingimustes ning näitasid end väga tõhusatena".

Vene poliitikaanalüütik Mihhail Vinogradov ironiseeris seepeale Telegramis, et nad "töötasid nii tõhusalt", et tuli vallandada. "Iga tark aparatšik teab, et parem on mitte liiga hästi töötada – see ei meeldi kellelegi."

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Interfax, The Financial Times, Meduza.io

