Putinile sadu tuhandeid droone lubanud tippjuht vahistati pettuse eest

Vene ettevõtte Transport Buduštšego endine peadirektor Juri Kozarenko, kes mullu teatas Vladimir Putinile plaanist toota kuni 300 000 drooni aastas, on uurimise all laiahaardelise pettuse tõttu.

Ajalehe Kommersant andmetel võttis Belgorodi Sverdlovski rajoonikohus Kozarenko vahi alla kuni 28. juunini. Uurimist viib läbi Belgorodi oblasti siseministeeriumi uurimisüksus.

Veebikanali avia.pro teatel on kriminaalasi seotud umbes 70 miljoni rubla omastamisega, mis eraldati Venemaa riikliku kaitsetellimuse täitmiseks ehk droonide tootmiseks.

The Moscow Times kirjutas, et uurimise andmeil kandis Kozarenko raha "sõbralikele" organisatsioonidele teenuste eest, mida tegelikult ei osutatud. Transport Buduštšego sai 4,5 miljardit rubla riiklikku toetust vertikaalse õhkutõusu ja maandumisega droonide seeriatootmise käivitamiseks, kuid 80 protsenti töödest lõpetas alltöövõtja alles aasta pärast lepingu tähtaja möödumist. See saigi kontrolli algpõhjuseks, märgib väljaanne.

Yuri Kozarenko, the former CEO of "Transport of the Future" — Russia's flagship drone company in Tolyatti, Samara Region — has been arrested in Belgorod on large-scale fraud charges.



His company is a central player in Russia's national "Unmanned Aviation Systems" project, and… pic.twitter.com/wNfHalrz1O — Clash Report (@clashreport) May 10, 2026

Kozarenko asus ettevõtet Transport Buduštšego juhtima 2022. aastal. Firma keskendus mehitamata süsteemide arendamisele ja tootmisele. 2023. aastal käivitas ettevõte Togliatti erimajandustsoonis tehase esimese etapi, mille investeeringute maht ulatus ligikaudu seitsme miljardi rublani.

2024. aasta lõpuks teatas ettevõte 100 drooni tootmisest kuus ning plaanist kasvatada tootmismaht 250 droonini kuus. Samal aastal sai Kozarenkost Samara oblasti kuberneri nõunik.

2025. aasta jaanuaris võõrustas Kozarenko Putinit Samara oblastis asuvas ettevõttes, tutvustas talle arendus- ja koostetsehhe ning raporteeris uhkusega võimest toota kuni 300 000 drooni aastas.