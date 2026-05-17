Esmaspäeva lõunal võib tulla vihma

Lõppev nädalavahetus tõi nii päikest kui ka kosutavat vihma, ja Viljandis sirelid juba õitsevad.

Esmaspäeval nihkub kõrgrõhuvöönd Läänemere kohale ja kagu poolt ulatub Eestini madalrõhkkonna serv. Öösel olulist sadu oodata veel pole, kuid pärastlõunal levib vihmasadu aegamisi kagust loode suunas ja õhtul suureneb Lõuna-Eestis ka äikeseoht.

Teisipäeval saabub kagu poolt sooja õhumassiga madalrõhkkond, mis liigub üle Lääne-Eesti loodesse. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Lõunakaare tuul on mõõduka tugevusega, kuid äikesepilvede all on ka tugevamaid puhanguid. Õhk on soe, Ida-Eestis võib temperatuur ulatuda kuni 27 kraadini.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta, saartel ja läänerannikul on mitmel pool udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on viis kuni 11, Lääne-Eestis kõigest kuni kaks kraadi ning saartel võib õhutemperatuur langeda kohati null kraadini.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest üks kuni seitse, rannikul kuni kümme m/s ning õhusoe jääb vahemikku seitse kuni 13 kraadi, rannikul on sooja kohati kuni viis kraadi.

Kui esmaspäeva ennelõunal on ilm veel sajuta, siis lõuna ajal kagu poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul on Lõuna-Eestis ka äikeseoht. Puhub mõõdukas valdavalt põhja- ja kirdetuul ning sooja on 15 kuni 20, tuulepealsel rannikul kohati kuni kümme kraadi.

Teisipäeva öö toob mitmele poole hoovihma ja äikest ning sajud hõrenevad hommikuks. Päeval sajab kohati Lääne-Eestis, pärastlõunal taas mitmel pool, on äikest ja kohati on sadu tugev. Sooja on öösel üheksa kuni 15, päeval 18 kuni 27 kraadi, meretuulega rannikul aga kümme kuni 17 kraadi.

Kolmapäev võib tuua kergeid hoovihmasid Ida-Eestisse, kuid sajuvõimalus on väike. Päeval on sooja kuni 22, meretuulega rannikul kuni 12 kraadi.

Ka neljapäev on suurema sajuta ja päeval võib mandril vaid mõnel pool veidi sadada. Õhk on soe ja tuul nõrk, nagu ka reedel, mil küll päev ise on taas sajusem.