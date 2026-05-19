LHV Pank sai loa pakkuda krüptovarateenuseid

Finantsinspektsioon andis LHV Pangale õiguse pakkuda krüptovarateenuseid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele.

LHV Pank võib nüüd pakkuda klientidele krüptovara hoidmise ja haldamise teenust ning võtta vastu ja edastada klientide nimel krüptovaraga seotud korraldusi.

LHV Pank on teine finantsvahendaja Eestis, kellel on õigus krüptovarateenuseid pakkuda. Hiljuti sai sellise loa investeerimisäpp Lightyear.